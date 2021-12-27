新冠肺炎．最新｜增14宗Omicron個案　包括劉知名等空手道運動員

Omicron來勢洶洶，衞生防護中心公布今日（27日）公布新增14宗Omicron個案，涉及八男六女，年齡介乎20至80歲，當中包括早前確診、由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名。

衞生防護中心同時調查9宗新增確診個案，全為輸入個案，至今本港個案累計12 599宗。新增個案涉及五男四女，其中一名42歲女病人為國泰空姐，居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座，她是早前輸入個案、國泰空姐的同事，她們一同從澳洲乘搭航班CX138於十二月二十四日抵港。

另外，由於免檢疫通關未有期，近日不少想在內地過農曆新年的市民，已提早經深圳灣口岸北上，以便進行21日隔離檢疫，人數較之前為多，但由於深圳方面加檢檢查北上市民的核酸檢測資料及需逐一採樣檢測，以致出現人龍，並倒灌回香港出境區，要花約5小時才能登上巴士往深圳方檢疫巴士。



Omicron｜若爆第五波速度很快 隨時準備重啟亞博 再覓檢疫酒店

【14:07】本港正受變種病毒Omicron威脅，已錄得逾40宗Omicron變種病毒個案，食物及衞生局局長陳肇始表示，Omicron有機會引發的第五波疫情上升速度可能很快，已與各方開會準備應對，表示會找檢疫酒店，並視乎情況採取不同的社交距離措施。



醫管局則指，已隨時準備好重啟亞洲博覽館500張病床，必要時亦會啟用其他公立醫院負壓病床及二線病床，但有機會影響非緊急服務，呼籲市民盡快接種疫苗，減輕不幸感染後的病情。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始教授、醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生，今日視察公立醫院應對新冠肺炎的工作及冬季服務高峰期情況。

▼12月26日強制檢測公告詳情▼



+ 2

新冠肺炎｜科大研究生及愛立信職員先後抵上海 離奇同日發病確診

【08:00】新冠肺炎疫情下內地一直未批准由本港北上免檢疫，關注點是本港會否向內地輸出確診個案。衞生署近日先後接獲內地通報，兩名香港居民在飛抵上海檢疫期間確診，情況罕見。

根據衞生防護中心公布資料，兩人分別為科技大學女研究生及愛立信（中國）有限公司男職員，分別在本月5日及19日乘搭東方航空航班MU508抵達當地，但二人都在22日發病，之後兩日相繼病毒檢測呈陽性而列確診。兩人分別居於科大研究生宿舍及將軍澳九龍東皇冠假日酒店，但伏僭期在港行蹤未有交疊，上機前理應持檢測陰性證明。二人會否是機上染疫，又是否居住同一檢疫店並且發生內部傳播，當局暫未有資料。

沙半山手記｜中央再不秋毫明斷 通關亂象停不了

【08:00】通關 ! 何時通關 ? 這是無數港人熱切關心的事情，沙半山馳騁政圈多年，豈敢不盡力打探，以解諸公對此珍貴資訊的久饑之饞，奈何愈竭力打聽，就愈出事。事關半山最新風聞，通期日期恐2021年今年內無法落實，料要延至明年2022年1月初。

+ 1

強制檢測｜24處上榜 包括柏景灣、太古城翰騰閣和德福廣場利苑

【02:59】本港昨日（26日）初步確診15宗，食物及衞生局今日（27日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有24個指明地方被納入強制檢測公告。



兩宗初步確診輸入個案，包括一名42歲國泰機組人員，她是早前一宗輸入個案的同事，她們12月24日由澳洲返港，抵港時檢測結果呈陰性，25日的檢測結果呈初步陽性，並確認帶有N501Y變異病毒株。另一宗則涉及一名由美國返港16歲男病人。



公告另涉及一名26歲於上海確診的男病人，他於12月24日在當地進行檢測的結果呈陽性。



上榜地點包括MegaBox的Ruby Tuesday、德福廣場利苑、奧海城Five Guys、太古城中心翰騰閣、將軍澳廣場韓樂、太子金華冰廳、九龍灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司等。

▼12.25 西九文化區聖誕節氣氛▼



+ 9

▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



+ 7

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



+ 3

▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



+ 5

昨日總覽：新冠肺炎．12.26｜國泰機師美抵港確診 通關無期市民趕北上過

通關無期｜深圳灣口岸現北上檢疫等過年長龍 人龍倒灌香港出境區

通關無期｜網民「小紅書」分享深圳灣通關排長龍 提醒要食多喝少

通關無期｜田北辰指本港防控留兩尾巴致廣東省憂慮 籲堵機場漏洞

增9宗輸入個案 國泰機組人員疑染Omicron 上月已打齊三針

新冠肺炎｜美國抵港貨機機師確診 國泰：患者在外站一直遵守指引

Omicron｜陳肇始指長假期輸入個案升 促機場員工等盡快打第三針

新冠疫苗｜六旬婦針後隔日亡 家屬質疑死因 衞生署：已呈報個案