新冠肺炎．最新｜突然封區　石塘咀南里壹號居民禁足檢測

Omicron來勢洶洶，衞生防護中心公布今日（27日）新增14宗Omicron個案，澳門亦出現首宗輸入個案。

香港14宗個案涉及八男六女，年齡介乎20至80歲，當中包括早前確診、由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名。

衞生防護中心同時調查9宗新增確診個案，全為輸入個案，至今本港個案累計12,599宗。新增個案涉及五男四女，其中一名42歲女病人為國泰空姐，居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座，她是早前輸入個案、國泰空姐的同事，她們一同從澳洲乘搭航班CX138於十二月二十四日抵港。

另外，由於免檢疫通關未有期，近日不少想在內地過農曆新年的市民，已提早經深圳灣口岸北上，以便進行21日隔離檢疫，人數較之前為多，但由於深圳方面加檢檢查北上市民的核酸檢測資料及需逐一採樣檢測，以致出現人龍，並倒灌回香港出境區，要花約5小時才能登上巴士往深圳方檢疫巴士。



【22:32】政府突公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上10時半分起限制在石塘咀指明「受限區域」，即石塘咀南里1號南里壹號內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（28日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。當局表示，個案涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。與涉及變異病毒株的確診本地個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第三、七、12及19日進行強制檢測。

政府突公布自晚上10時半起在石塘咀南里1號南里壹號進行封區檢測。（政府新聞處圖片)

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【17:40】政府公布將於十二月三十日凌晨零時起指明多米尼加共和國、科索沃和馬耳他為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，於21天內曾逗留有關地方的非香港居民不准入境，而香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

Omicron｜澳門首現個案 美國抵澳男子確診 政府籲減非必要旅行

【15:45】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，新增1宗輸入性確診病例，為昨日公布的1例輸入性新冠病毒無症狀感染者，患者今日出現相關症狀轉為確診，經病毒基因序列測試，證實患者所感染的病毒為Omicron變異株，個案為澳門首宗Omicron變異株感染個案。

該名23歲男患者為澳門居民，12月23日由美國出發，經新加坡於前日抵澳，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，列為無症狀感染者。他今日出現咳嗽和咳痰等症狀，診斷為新冠病毒肺炎，為澳門第78例確診病例。

衛生局公共衛生化驗所對其進行病毒基因測序，今日結果顯示，患者所感染的病毒為近期才在世界各地發現的Omicron變異株，應變協調中心表示，新型冠狀病毒 Omicron變異株的傳染性比Delta變異株更強，呼籲身處海外的本澳居民以「非必要不旅行」為原則，盡量減少非必要的旅行。

通關無期｜學生請長假北上檢疫等過年 家長：等通關，等唔到

【15:36】本港新冠肺炎出現首宗無外遊的Omicron確診個案，北上免檢疫通關無期，港人返內地仍需檢疫21日。農曆新年將至，近日已有大批市民經深圳灣口岸北上，出現長長人龍，今日（27日）再有不少家庭拉着行李過關。



有跨境堂兄妹向學校告長假，一起返深圳過年，「返去逗吓利市」。其母解釋，家住屯門區早前有機場工作人士確診，憂或釀社區爆發影響出入境政策，故決定提早帶小朋友北上，「等通關，等唔到，又驚社區爆發。」

新冠肺炎｜增9宗輸入 再有國泰空姐中招 劉知名等14人帶Omicron

【15:20】衞生防護中心公布今日（27日）新增14宗Omicron個案，涉及八男六女，年齡介乎20至80歲，當中包括早前確診、由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名。

衞生防護中心同時調查9宗新增確診個案，全為輸入個案，至今本港個案累計12,599宗。新增個案涉及五男四女，其中一名42歲女病人為國泰空姐，居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座，她是早前輸入個案、國泰空姐的同事，她們一同從澳洲乘搭航班CX138於十二月二十四日抵港。

Omicron｜若爆第五波速度很快 隨時準備重啟亞博 再覓檢疫酒店

【14:07】本港正受變種病毒Omicron威脅，已錄得逾40宗Omicron變種病毒個案，食物及衞生局局長陳肇始表示，Omicron有機會引發的第五波疫情上升速度可能很快，已與各方開會準備應對，表示會找檢疫酒店，並視乎情況採取不同的社交距離措施。



醫管局則指，已隨時準備好重啟亞洲博覽館500張病床，必要時亦會啟用其他公立醫院負壓病床及二線病床，但有機會影響非緊急服務，呼籲市民盡快接種疫苗，減輕不幸感染後的病情。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始教授、醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生，今日視察公立醫院應對新冠肺炎的工作及冬季服務高峰期情況。

Omicron｜梁子超籲勿靠打三針防輸入 倡禁高危地區人士來港轉機

【10:41】本港連日出現多宗涉及變異病毒株輸入個案，累計更有44宗Omicron感染。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（27日）在港台節目《千禧年代》表示，未來兩三個月的冬季很重要，因Omicron疫情擴散速度快，本港不能依賴打三針防止輸入病例，最有效方法是減少高風險地區抵港人數，建議包括不容許有關地區的非香港居民來港轉機。

聶德權指9疫苗中心每日朝8晚8運作 增接種途徑料每日可打3.5萬針

【09:56】政府日前宣布，元旦（1月1日）起將接種第3針加強劑措施，擴展至已打2針復必泰半年的成年人，新冠肺炎康復者和12至17歲青少年亦可打第2針。



公務員事務局局長聶德權今日（27日）在港台節目《千禧年代》表示，明年起9間社區疫苗接種中心將每日朝8晚8開放，連同多個接種途徑，包括明年1月7日起新增流動貨櫃接種點，估計每日可接種3.5萬針，相信疫苗供應及接種途徑足夠，特別呼籲長者盡早接種。

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新冠肺炎｜科大研究生及愛立信職員先後抵上海 離奇同日發病確診

【08:00】新冠肺炎疫情下內地一直未批准由本港北上免檢疫，關注點是本港會否向內地輸出確診個案。衞生署近日先後接獲內地通報，兩名香港居民在飛抵上海檢疫期間確診，情況罕見。

根據衞生防護中心公布資料，兩人分別為科技大學女研究生及愛立信（中國）有限公司派駐數碼通電訊有限公司男職員，分別在本月5日及19日乘搭東方航空航班MU508抵達當地，但二人都在22日發病，之後兩日相繼病毒檢測呈陽性而列確診。兩人分別居於科大研究生宿舍及將軍澳九龍東皇冠假日酒店，但伏僭期在港行蹤未有交疊，上機前理應持檢測陰性證明。二人會否是機上染疫，又是否居住同一檢疫店並且發生內部傳播，當局暫未有資料。

沙半山手記｜中央再不秋毫明斷 通關亂象停不了

【08:00】通關 ! 何時通關 ? 這是無數港人熱切關心的事情，沙半山馳騁政圈多年，豈敢不盡力打探，以解諸公對此珍貴資訊的久饑之饞，奈何愈竭力打聽，就愈出事。事關半山最新風聞，通期日期恐2021年今年內無法落實，料要延至明年2022年1月初。

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▼12月26日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜24處上榜 包括柏景灣、太古城翰騰閣和德福廣場利苑

【02:59】本港昨日（26日）初步確診15宗，食物及衞生局今日（27日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有24個指明地方被納入強制檢測公告。



兩宗初步確診輸入個案，包括一名42歲國泰機組人員，她是早前一宗輸入個案的同事，她們12月24日由澳洲返港，抵港時檢測結果呈陰性，25日的檢測結果呈初步陽性，並確認帶有N501Y變異病毒株。另一宗則涉及一名由美國返港16歲男病人。



公告另涉及一名26歲於上海確診的男病人，他於12月24日在當地進行檢測的結果呈陽性。



上榜地點包括MegaBox的Ruby Tuesday、德福廣場利苑、奧海城Five Guys、太古城中心翰騰閣、將軍澳廣場韓樂、太子金華冰廳、九龍灣國際展貿中心9樓數碼通電訊有限公司等(食衞局27日晚上更正）。

▼12.25 西九文化區聖誕節氣氛▼



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▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



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▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



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▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.26｜國泰機師美抵港確診 通關無期市民趕北上過

通關無期｜深圳灣口岸現北上檢疫等過年長龍 人龍倒灌香港出境區

通關無期｜網民「小紅書」分享深圳灣通關排長龍 提醒要食多喝少

通關無期｜田北辰指本港防控留兩尾巴致廣東省憂慮 籲堵機場漏洞

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