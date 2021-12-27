寒冷天氣｜1行9人著住羽絨闖水上樂園　免費飛成動力：有暖水唔驚

寒冷天氣警告生效下，市區今早最低9.9度，創入冬最凍紀錄，多區普遍降至10度或以下，包括海洋公園水上樂園一帶的黃竹坑。不過，也有市民無懼寒意，在聖誕長假期最後一日闖水上樂園「玩水」。

即使樂園門外及入口有點冷清，記者在門外觀察時也感到寒風刺骨，但仍見到有穿著羽絨、厚褲保暖的市民入場。有一行九人同遊的市民表示未有因寒風而生取消行程念頭：「因為要預早book（預訂）架嘛，果時都唔知今日咁凍。」



朋友贈免費門票 至少玩到傍晚

黃小姐今早與八位友人一同到水上樂園遊玩，被問到曾否因天氣寒冷而考慮打消念頭，她回答：「聽講入面有暖氣、暖水，所以都唔驚凍。」到底有什麼吸引她們寒冷天氣警告生效下仍來遊玩，黃笑言是因為有朋友給予免費門票，預期至少玩到傍晚5至6點：「要預早book架嘛，我地都唔知今日咁凍。」

情侶期待「激流旅程」與「八彩天梯」 帶備大毛巾圍身保暖

范先生和葉小姐今天是從九龍出發到水上樂園，園內「激流旅程」和「八彩天梯」最令他們期待。問到會否怕因天氣寒冷而生病：「室內有暖氣架嘛，而且都有帶毛巾個啲。」提到近期Omicron變種病毒活躍，會否擔心因參與多人活動受感染，范指：「人同人群之間既距離應該都夠，而且有人數限制。」葉小姐則答二人已接種兩劑疫苗，因此不太擔心。