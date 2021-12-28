新冠肺炎．最新｜兩國泰機組人員疑違規外出　改3天檢疫酒店隔離

新冠病毒變種病毒株Omicron全球爆發，香港昨日（27日）再增14宗Omicron個案，當中包括早前確診、由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名。澳門亦出現首宗輸入個案。

昨日初步確診少於10宗，當中包括國泰航空兩名從美國返港後染疫的機組人員。其中一人病毒量偏高，Ct值約16-22，當局昨晚10時半突然對其住所西環南里壹號作出封區檢測，預計今早（28日）7時完成；他在接受居家醫學監察和定期強制檢測期間，曾短暫在社區購買食物及前往社區檢測中心抽取樣本進行檢測。另一患者居為居於愉景灣蘅峯曦欣閣的國泰航空機員，沒有病徵，Ct值約31-33，病毒量偏低。二人變異病毒株檢測結果待定。



▼12.27深圳灣口岸及巴士站北上人潮▼



+ 15

【17:22】張竹君表示個案12609獨居、12610與2名家人同住，初步陽性個案與1名家人同住，並曾與兩名家人食飯，中心要了解患者為何屯門居住但到石塘咀進行檢測，需要再調查，三人均是近日曾到美國，相信均感染了OMICRON。

【17:15】衞生防護中心總監徐樂堅表示，今年11月發現變異病毒株，一個多月全球蔓延非常快，香港過往兩星期前OMICORN佔約病毒株35%，至過去一周78%，過去兩天95%,，輸入個案估計大部分是OMICRON，傳播快及因應海外多回港人數多，輸入個案涉及回港市民及機組人員，現時面對社區爆發風險非常高， 任何一點火花足以擊發第5波疫情。

【17:07】另有一宗初步確診涉機組人員個案，4歲男患者12月25日坐貨機CX2807回港，與早前個案12609是朋友，曾在12月25日他家中吃飯，故已送他去竹高灣檢疫中心隔離，他是空中機組人員，住屯門嘉悅半島一座。今次是12月22日乘搭CX2806去芝加哥工作，商務機艙工作，12月22日及23日留在芝加哥酒店，12月25日乘搭貨機 CX2807與其他機組人員一起回港，他曾於12月27 日曾坐巴士 60X坐去太子轉港鐵，又曾到又一城蘋果店處理手機問題，之後與家人到望月樓食飯，再坐地鐵去石塘咀進行檢測，再坐巴士回家，其餘主要留家，相信今晚會確診。

【16:59】運輸及房屋局加強對特別機組人員檢疫要求，去部分貨機機組人員由家居檢疫轉3天檢疫酒店隔離，政府希望加強機組人員到港在初期即數天內找到個案。減社區蔓延風險。衞生防護中心總監徐樂堅表示，有關安排相信很快會落實。

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增6宗輸入，5宗疑為Omicron個案，其中兩名患者為國泰空服人員，其中一人為42歲男空中服務員(12609)，12月24日搭 CX841到港,，機場檢測陰性，返回居住的石塘咀南里壹號一號，回家後第3天即12月26日樣本樣本為陽性， 屬變種病毒N501Y 及 T478K。

患者到港後翌日曾到上環miniso名創優品，再坐962X巴士去屯門與朋友食午餐，再坐961巴士回家，12月26日傍晚7時曾到石塘檢測中心做檢測，12月27日亦曾出外購買食物。

個案12610 為男機組人員，乘搭 CX843貨機12月25日回港，與家人同住愉景灣恆豐希恩閣，最後行程是12月23日 CX840 去紐約，25號CX843回港，回家後主要留家，曾在12月26日到愉景灣檢測當時呈陰性。

新冠疫苗｜所有學校未打針僱員1月起三日一檢 未強制必須打疫苗

【16:12】政府日前公布，今日（28日）起未接種新冠疫苗的政府僱員須三日一檢，教育局向全港中小學及幼稚園等校長發信，由明年1月10日起，所有未接種第一劑疫苗的校長、教師及教學助理均須三日一檢，包括因身體情況不允許接種疫苗而須檢測的個別教職員。

專家倡機場員工每日一檢 工會籲增檢測站 形容閉環管理難度大

【10:36】本港連日出現多宗涉及變異病毒株輸入個案，Omicron感染亦累增至58宗，有專家建議機場員工收緊至每日一檢。機場空運員工協會總幹事儲漢松今日（28日）在港台節目《千禧年代》表示，如有需要收緊檢測也會接受，但希望事前做好溝通及配套，包括增加檢測站數量或容許在工作期間檢測。

通關無期｜田北辰稱尚有「小門」未開 鄧家彪籲酒店檢測減人龍

【09:42】北上免檢疫通關無期，農曆新年將至，近日有大批市民經深圳灣口岸北上而出現長長人龍。工聯會九龍東總幹事、候任立法會議員鄧家彪今早（28日）在港台節目《千禧年代》表示，希望當局可人性化處理，例如把在關口即場核酸檢測改在指定隔離酒店進行，避免大排長龍情況。

袁國勇倡明年3月前推疫苗護照 不打針冇工返：政府𠵱家就要講

【09:21】本港正受變種病毒Omicron威脅，已錄得逾40宗Omicron變種病毒個案，通關一直無期。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（28日）先後撰文及在電台節目「吹哨」，指香港防疫必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻，當立法強制接種疫苗在本港社會必遇反彈下，推疫苗護照是較適合方法。

袁國勇直言，任何地方要安全有序通關也須面對約兩個月的「後疫苗浪」過渡期，因此本港要明年7月、在較佳時機的夏季迎接「後疫苗浪」，明年3月前就需推出疫苗護照，當不打針「無得返工返學」，接種率有機會超過9成：「3月要推政府𠵱家就要講，唔推，疫情沒完沒了。」

新冠肺炎｜累計3人本港飛抵上海檢疫期間確診 巧合同日已帶病毒

【07:01】政府發聲明，指已完成石塘咀「南里壹號」強制檢測行動，截至凌晨二時，約80名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

【07:00】衞生署近日接獲上海衞建委通報，有香港居民或經香港飛抵當地的人士，在檢疫期間確診。除了日前確診的科大女研究生（本月23日確診）及愛立信男職員（24日確診），原來尚有一名在11日抵達上海浦東國際機場的內地船員，在當地隔離觀察期間出現症狀，也於24日確診。

三人由港出發日期分別為 12月5日、11日及19日，乘搭東方航空或香港航空客機。衞生署昨日（27日）澄清愛立信男職員並沒有病徵，不過他在22日的檢測的結果呈陽性，而科大女研究生及男船員都在22日出現症狀，其後檢測呈陽性確診，情況巧合。

愛立信男職員在九龍灣國際展貿中心數碼通電訊有限公司辦公室工作。（九龍灣國際展貿中心網頁圖片）

居西環南里壹號國泰空服員初確診涉變種病毒 政府深夜突襲封區檢測

【00:30】衞生署衞生防護中心補充南里壹號封區檢測資料，個案涉及一名本地男機組人員。他在本月23日從美國經航班CX841抵港，在機場檢測結果呈陰性,，其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測。昨日（26日）於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性，同日開始出現頭痛、流鼻水和咳嗽等病徵，Ct值約16-22，病毒量偏高，變異病毒株檢測結果待定。

他除曾短暫在社區購買食物及前往社區檢測中心抽取樣本進行檢測外，其餘時間皆逗留在家。為審慎起見，政府今晚將其居住大廈南里壹號作出限制與檢測宣告。

另一名46歲本地男機組人員，患者居於愉景灣蘅峯曦欣閣。他於12月23日經航班CX840前往美國，離港前於12月19、20及22日進行的病毒檢測結果呈陰性。他從美國經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在機場檢測結果呈陰性，今日於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性。他沒有病徵，Ct值約31-33，病毒量偏低，變異病毒株檢測結果待定。

新冠疫苗｜接種中心有得揀 有人指定好手勢護士 打大腿入特別房

【00:01】中山紀念公園體育館的疫苗接種中心至3月起投入服務以來，服務數十萬人次接種疫苗，市民進內打疫苗時，又有否留意到場內周遭都滿布工作人員的細心？為了疫苗中心運作暢順，場地布置上由地板以至稀釋疫苗都設計出專門用具。投入運作後，工作人員更要一眼關七，市民的要求亦千奇百怪，有工作人員笑說，有市會指定到其中一個接種站，稱朋友介紹該名打針護士「好手勢」。

15個接種站，只有兩個有上蓋遮掩。（鍾妍攝）

新冠疫苗｜中山紀念公園體育館接種中心今完成任務 累計打33萬針

【00:01】政府於今年3月10日展開復必泰疫苗接種計劃，中山紀念公園體育館疫苗接種中心亦於同日正式展開服務，過去大半年做足273日，共為市民接種了33.6萬劑疫苗。不過隨着愈來愈多人完成接種疫苗，這個由醫院管理局港島西醫院聯網營運的接種中心，今日（28日）將完成歷史任務。背後勞苦功高的醫護團隊形容，過去每日都如打仗，能完成工作感光榮。

中山紀念公園體育館疫苗接種中心場地主管黃麗清（左二）形容，中心工作每日都如打仗。（鍾妍攝）

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



昨日總覽：新冠肺炎．12.27｜國泰居南里壹號及愉景灣空服員居家監察初確診

新冠肺炎｜增9宗輸入 再有國泰空姐中招 劉知名等14人帶Omicron

空手道運動員劉知名料在哈薩克賽場染疫 批當地防疫差檢測不可信

Omicron｜若爆第五波速度很快 隨時準備重啟亞博 再覓檢疫酒店

Omicron｜澳門首現個案 美國抵澳男子確診 政府籲減非必要旅行

Omicron｜梁子超籲勿靠打三針防輸入 倡禁高危地區人士來港轉機

聶德權指9疫苗中心每日朝8晚8運作 增接種途徑料每日可打3.5萬針

通關無期｜學生請長假北上檢疫等過年 家長：等通關，等唔到

沙半山手記｜中央再不秋毫明斷 通關亂象停不了

新冠肺炎｜科大研究生及愛立信職員先後抵上海 離奇同日發病確診

健身中心Goji Studios宣布全線結業︰租金不現實加重負擔

▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼

