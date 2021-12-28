新冠肺炎．最新｜染疫國泰空少到友家　屯門嘉悅半島1座封區檢測

衞生防護中心今日(28日)公佈新增6宗輸入個案，5宗為帶變種病毒N501Y+T478K疑Omicron個案，並有一宗國泰空服員初步確診個案。3名涉及的國泰空中服務員中，2人美國返港後在三天家居隔離期間，多次外出，行蹤遍及西環、上環、九龍塘及屯門等，為免機組人員將病毒帶入社區，中心建議運輸及房屋局加強對特別機組人員檢疫要求，抵港首3人需在檢疫酒店隔離，之後才返回社區，相關措施相信很快會執行。

今日有14宗初步確診個案。



【20:34】政府今晚第二次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣告由晚上8時半起，將屯門恒貴街1號嘉悅半島1座指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時三十分前接受檢測。

當局表示，今日發現一宗曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高。

根據衞生防護中心下午公布，個案涉及一名國泰航空空中少爺，他在12月25日乘搭貨機CX2807由芝加哥抵港，機場檢測陰性，返回屯門嘉悅半島一座家中，同日接待早一日由紐約返港的國泰空少同事在家吃飯。45歲友人今日列確診（個案12609）並料帶Omicron，他也初步確診，料今晚轉確診。

Omicron｜兩空少違規恐飯碗不保 國泰：無徹底遵守 按程序跟進

【19:16】再有國泰機組人員疑違防疫指令。衞生署衞生防護中心今（28日）公布，本港新增6宗確診個案，其中2宗為國泰機組人員，均分別由美國紐約乘航班回港，疑感染Omicron變異病毒株，但有待基因分析。其中一名確診的45歲國泰空少，值勤後返港疑未遵相關防疫要求，期間有外出購物及前往屯門與友人聚餐；同為空少的聚餐友人隨後亦曾到訪又一城食飯，今日初步確診。



兩名空少違反國泰與政府達成的協議，政府決定加強貨機機組人員回港後須在酒店檢疫三日。國泰今天回覆查詢時表示，兩位機艙服務員於回港後首3天並無徹底遵守公司的額外防疫措施，「會按公司內部既定程序跟進個案」，兩人或成為「第二滴血」，步上月3名違例機師遭處分後塵。

▼12.27深圳灣口岸及巴士站北上人潮▼



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【19:00】因應一名國泰空少(個案12610)美國返港證實感染Omicron，政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午七時起限制在愉景灣指明「受限區域」（即大嶼山愉景灣蘅欣徑2號蘅峰曦欣閣，見附件）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（十二月二十九日）上午約六時完成此行動。

Omicron｜張竹君上司：社區爆發風險非常非常高 呼籲盡快打疫苗

【19:07】新冠病毒變種病毒株Omicron全球爆發，政府今日（28日）公布新錄得6宗輸入個案，當中5宗涉變異病毒株，或屬Omicron，當中染疫的國泰航空男空中服務員更違規在監察期間四圍走。



在今日疫情記者會上，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、即傳染病處主任張竹君醫生上司，指過去兩日Omicron已佔輸入個案95%，加上有確診個案曾走入社區，直言「現時面對全社區爆發風險非常非常高」，他警告萬一出現本地爆發，港府忙於應付將影響通關安排，呼籲曾到訪高危地方的市民接受檢測，未接種新冠疫苗者盡快打針。

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兩染疫國泰空少疑違規聚餐 曾訪又一城Apple Store、望月樓

【18:50】衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，新增6宗輸入確診個案及14宗初步確診，包括三名機組人員。確診個案包括昨日初步陽性的45歲國泰航空男空中服務員（＃12609），他居於石塘咀南里壹號，在12月25日到過上環Miniso名創優品購物，以及乘962X巴士到屯門與朋友進行午餐；昨日下午到西環尼斯花園馬六買食物，之後收到初步確診通知。

曾與該空少同枱食飯、居於屯門友人於今日亦初步確診，他也是國泰航航空空少，兩人在住所屯門嘉悅半島一座聚餐；於12月27日早上11時曾乘坐60X巴士到太子，再轉港鐵到九龍塘又一城Apple Store蘋果專門店維理手機，其後再到商場內望月樓，與兩名家人吃飯，4時許乘坐港鐵到石塘咀檢測，再坐巴士回家。

疫苗護照｜專家倡不打針不准上班 勞聯促勿一刀切 憂惹勞資矛盾

【17:10】港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（28日）在電台節目提倡，港府應該參考外地做法於明年3月前推出「疫苗護照」，屆時不打針或不可上班及上學。袁國勇其後補充措施實際推行時，市民若持72小時內檢測陰性報告或醫生證明不適合打針應獲豁免。

有工會認為，疫苗護照不應該「一刀切」，可先以高危程度及接觸層面劃分工種，再逐步推行措施，例如機場員工、零售業、餐飲業則可在接種疫苗的措施上「做足啲」，更擔心若未來須由僱主負責監察員工是否有證明，會引起雙方矛盾。

國泰2空少美國回港即違規跨區會友食飯 政府改一律酒店強檢3日

【17:07】Omicron來勢洶洶。衞生署衞生防護中心今日（28日）公布新增6宗確診個案，其中5宗感染變異病毒株。其中2宗為國泰機組人員，均分別由美國紐約乘航班回港，疑是感染Omicron，但待基因分析。

【17:22】張竹君表示個案12609獨居、12610與2名家人同住，初步陽性個案與1名家人同住，並曾與兩名家人食飯，中心要了解患者為何屯門居住但到石塘咀進行檢測，需要再調查，三人均是近日曾到美國，相信均感染了OMICRON。

【17:15】衞生防護中心總監徐樂堅表示，今年11月發現變異病毒株，一個多月全球蔓延非常快，香港過往兩星期前OMICORN佔約病毒株35%，至過去一周78%，過去兩天95%,，輸入個案估計大部分是OMICRON，傳播快及因應海外多回港人數多，輸入個案涉及回港市民及機組人員，現時面對社區爆發風險非常高， 任何一點火花足以擊發第5波疫情。

【17:07】另有一宗初步確診個案涉44歲男空中服務員，男患者12月25日坐貨機CX2807回港，與早前個案12609是朋友，曾在12月25日他家中吃飯，故已送他去竹高灣檢疫中心隔離，他是空中機組人員，住屯門嘉悅半島一座。今次是12月22日乘搭CX2806去芝加哥工作，商務機艙工作，12月22日及23日留在芝加哥酒店，12月25日乘搭貨機 CX2807與其他機組人員一起回港，他曾於12月27 日曾坐巴士 60X坐去太子轉港鐵，又曾到又一城Apple Store處理手機問題，之後與家人到望月樓食飯，再坐地鐵去石塘咀進行檢測，再坐巴士回家，其餘主要留家，相信今晚會確診。

【16:59】運輸及房屋局加強對特別機組人員檢疫要求，去部分貨機機組人員由家居檢疫轉3天檢疫酒店隔離，政府希望加強機組人員到港在初期即數天內找到個案。減社區蔓延風險。衞生防護中心總監徐樂堅表示，有關安排相信很快會落實。

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增6宗輸入，5宗疑為Omicron個案，其中兩名患者為國泰空服人員，其中一人為42歲男空中服務員(12609)，12月24日搭 CX841到港,，機場檢測陰性，返回居住的石塘咀南里壹號一號，回家後第3天即12月26日樣本樣本為陽性， 屬變種病毒N501Y 及 T478K。

患者到港後翌日曾到上環miniso名創優品，再坐962X巴士去屯門與朋友食午餐，再坐961巴士回家，12月26日傍晚7時曾到石塘檢測中心做檢測，12月27日下午亦曾到西環尼斯花園馬六餐廳購買食物。

個案12610為46歲男機組人員，乘搭 CX843貨機12月25日回港，與家人同住愉景灣蘅峰曦欣閣，最後行程是12月23日 CX840 去紐約，25號CX843回港，回家後主要留家，曾在12月26日到愉景灣檢測當時呈陰性。

新冠疫苗｜所有學校未打針僱員1月起三日一檢 未強制必須打疫苗

【16:12】政府日前公布，今日（28日）起未接種新冠疫苗的政府僱員須三日一檢，教育局向全港中小學及幼稚園等校長發信，由明年1月10日起，所有未接種第一劑疫苗的校長、教師及教學助理均須三日一檢，包括因身體情況不允許接種疫苗而須檢測的個別教職員。

新冠肺炎｜明年3月底前屆滿外傭合約可延半年 中介：外傭荒未解

【15:55】疫情反覆，Omicron威脅升溫，新外傭來港更難。勞工處今日（28日）宣布容許僱主延長其即將離任外傭現行合約有效期限，所有在明年年三月三十一日或之前屆滿外傭合約，勞工處處長已原則上同意，可在僱主及外傭同意下延長最多六個月，但今年九月二十八日宣布彈性安排下已獲准延長的合約，再度延長合約有效期限申請將不獲考慮。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民認為有關措施可幫到部分家庭，但政府原本有意本月再開放多一間外傭檢疫酒店，惜Omicron威脅下相信有關安排已暫緩，估計目前仍有5000名外傭等候來港：「啲房都係難搶，起碼半年先消化到，外傭荒未緩解過。」

專家倡機場員工每日一檢 工會籲增檢測站 形容閉環管理難度大

【10:36】本港連日出現多宗涉及變異病毒株輸入個案，Omicron感染亦累增至58宗，有專家建議機場員工收緊至每日一檢。機場空運員工協會總幹事儲漢松今日（28日）在港台節目《千禧年代》表示，如有需要收緊檢測也會接受，但希望事前做好溝通及配套，包括增加檢測站數量或容許在工作期間檢測。

通關無期｜田北辰稱尚有「小門」未開 鄧家彪籲酒店檢測減人龍

【09:42】北上免檢疫通關無期，農曆新年將至，近日有大批市民經深圳灣口岸北上而出現長長人龍。工聯會九龍東總幹事、候任立法會議員鄧家彪今早（28日）在港台節目《千禧年代》表示，希望當局可人性化處理，例如把在關口即場核酸檢測改在指定隔離酒店進行，避免大排長龍情況。

袁國勇倡明年3月前推疫苗護照 不打針冇工返：政府𠵱家就要講

【09:21】本港正受變種病毒Omicron威脅，已錄得逾40宗Omicron變種病毒個案，通關一直無期。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（28日）先後撰文及在電台節目「吹哨」，指香港防疫必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻，當立法強制接種疫苗在本港社會必遇反彈下，推疫苗護照是較適合方法。

袁國勇直言，任何地方要安全有序通關也須面對約兩個月的「後疫苗浪」過渡期，因此本港要明年7月、在較佳時機的夏季迎接「後疫苗浪」，明年3月前就需推出疫苗護照，當不打針「無得返工返學」，接種率有機會超過9成：「3月要推政府𠵱家就要講，唔推，疫情沒完沒了。」

圍封檢測｜西環石塘咀南里壹號完成強檢 約80人交樣本 無人確診

【07:01】政府昨晚（27日）公布在西環石塘咀住宅「南里壹號」發現一宗涉及變種病毒的初步確診個案，在晚上10時半突襲圍封該幢住宅大廈進行封區檢測。至清晨約7時，政府宣布完成強制檢測行動，沒有發現確診個案。

新冠肺炎｜累計3人本港飛抵上海檢疫期間確診 巧合同日已帶病毒

【07:00】衞生署近日接獲上海衞建委通報，有香港居民或經香港飛抵當地的人士，在檢疫期間確診。除了日前確診的科大女研究生（本月23日確診）及愛立信男職員（24日確診），原來尚有一名在11日抵達上海浦東國際機場的內地船員，在當地隔離觀察期間出現症狀，也於24日確診。

三人由港出發日期分別為 12月5日、11日及19日，乘搭東方航空或香港航空客機。衞生署昨日（27日）澄清愛立信男職員並沒有病徵，不過他在22日的檢測的結果呈陽性，而科大女研究生及男船員都在22日出現症狀，其後檢測呈陽性確診，情況巧合。

愛立信男職員在九龍灣國際展貿中心數碼通電訊有限公司辦公室工作。（九龍灣國際展貿中心網頁圖片）

居西環南里壹號國泰空服員初確診涉變種病毒 政府深夜突襲封區檢測

【00:30】衞生署衞生防護中心補充南里壹號封區檢測資料，個案涉及一名本地男機組人員。他在本月23日從美國經航班CX841抵港，在機場檢測結果呈陰性,，其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測。昨日（26日）於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性，同日開始出現頭痛、流鼻水和咳嗽等病徵，Ct值約16-22，病毒量偏高，變異病毒株檢測結果待定。

他除曾短暫在社區購買食物及前往社區檢測中心抽取樣本進行檢測外，其餘時間皆逗留在家。為審慎起見，政府今晚將其居住大廈南里壹號作出限制與檢測宣告。

另一名46歲本地男機組人員，患者居於愉景灣蘅峯曦欣閣。他於12月23日經航班CX840前往美國，離港前於12月19、20及22日進行的病毒檢測結果呈陰性。他從美國經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在機場檢測結果呈陰性，今日於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性。他沒有病徵，Ct值約31-33，病毒量偏低，變異病毒株檢測結果待定。

新冠疫苗｜接種中心有得揀 有人指定好手勢護士 打大腿入特別房

【00:01】中山紀念公園體育館的疫苗接種中心至3月起投入服務以來，服務數十萬人次接種疫苗，市民進內打疫苗時，又有否留意到場內周遭都滿布工作人員的細心？為了疫苗中心運作暢順，場地布置上由地板以至稀釋疫苗都設計出專門用具。投入運作後，工作人員更要一眼關七，市民的要求亦千奇百怪，有工作人員笑說，有市會指定到其中一個接種站，稱朋友介紹該名打針護士「好手勢」。

15個接種站，只有兩個有上蓋遮掩。（鍾妍攝）

新冠疫苗｜中山紀念公園體育館接種中心今完成任務 累計打33萬針

【00:01】政府於今年3月10日展開復必泰疫苗接種計劃，中山紀念公園體育館疫苗接種中心亦於同日正式展開服務，過去大半年做足273日，共為市民接種了33.6萬劑疫苗。不過隨着愈來愈多人完成接種疫苗，這個由醫院管理局港島西醫院聯網營運的接種中心，今日（28日）將完成歷史任務。背後勞苦功高的醫護團隊形容，過去每日都如打仗，能完成工作感光榮。

中山紀念公園體育館疫苗接種中心場地主管黃麗清（左二）形容，中心工作每日都如打仗。（鍾妍攝）

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



昨日總覽：新冠肺炎．12.27｜國泰居南里壹號及愉景灣空服員居家監察初確診

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