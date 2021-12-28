巴士加價｜九巴聯營過海線周日起加1至8毫　最高加幅達5.16%

新巴城巴今年獲批加價12%，4月先加8.5%，下周日（明年1月2日）再加3.2%。受惠新巴城巴加價，九巴於4月4日起先獲批整體加價8.5%，其與兩巴的聯營路線亦會1月2日同日加價。根據九巴率先披露新收費表，聯營路線加價1毫至8毫不等，當中跑馬地馬場的過海特別線加幅最高，達5.16%。
101R及102R兩線加幅最高 最新每程收16.3元
按九巴公布的聯營路線新收費表，加幅最高的是101R及102R兩條分別由跑馬地馬場往觀塘及美孚的特別路線，由15.5元加至16.3元，加價8毫，加幅達約5.16%。
至於加幅最少的則是通宵路線N170來往沙田市中心至華富（中）及N182來往廣源至中環（港澳碼頭），由28元只加一毫至28.1元，加幅只有0.36%。
紅隧口轉巴士往中西區及東區 普遍需多付3毫至4毫
市民如要在紅磡海底隧道轉乘過海巴士往中西區及東區，大部分加價3毫至4毫，票價為10.9元至11元。只加一毫的路線多為駛經東隧或西隧來往中環至新界東北的路線，如307、678等。
九巴：月票價格維持不變
九巴表示，會於1月2日凌晨2時30分起調整票價，加幅3.2%，九巴月票價格會維持不變，定於780元，建議乘客可善用九巴月票。
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