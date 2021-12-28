Omicron｜張竹君上司：社區爆發風險非常非常高　呼籲盡快打疫苗

新冠病毒變種病毒株Omicron全球爆發，政府今日（28日）公布新錄得6宗輸入個案，當中5宗涉變異病毒株，或屬Omicron，當中染疫的國泰航空男空中服務員更違規在監察期間四圍走。
在今日疫情記者會上，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、即傳染病處主任張竹君醫生上司，指過去兩日Omicron已佔輸入個案95%，加上有確診個案曾走入社區，直言「現時面對全社區爆發風險非常非常高」，他警告萬一出現本地爆發，港府忙於應付將影響通關安排，呼籲曾到訪高危地方的市民接受檢測，未接種新冠疫苗者盡快打針。
會上屢有記者問及，曾有疑Omicron個案在社區走動，會否影響通關。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅說，通關是港府的主要任務，不同政策局及部門正為通關做準備，現時未有社區二代傳播，相信如新增要求機組抵港須酒店檢疫三天的措施有成效，而「呢幾個個案守得好」，有望減低第五波爆發風險，相信通關安排，可與抗疫、確保無社區爆發同時進行。
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惟徐樂堅指出，過去一個多月Omicron全球蔓延速度迅速，過去一周Omicron佔確診個案升至78%，過去兩天更達95%，預計未來大多輸入個案均涉Omicron，直言「現時面對全社區爆發風險非常非常高」，因Omicron傳播速度快，預期第五波疫情會來得比以往幾波更快、更急。
任何一點火花都足以激發香港發生第五波疫情。
事實係，如果通關準備上出現本地爆發疫症，絕對影響通關。當有本地疫症，我哋根本忙於處理本地爆發，通關會有影響！
徐樂堅坦言，若出現本地爆發，港府忙於處理，或會影響通關，「我哋好擔心會有第五波出現，希望各位市民一齊配合，如果遇到需要檢測時、盡快檢測，未打疫苗嘅，希望大家盡快打疫苗！」
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