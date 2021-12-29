新冠肺炎．最新｜增14宗輸入　女拔生美返港染疫、寶翠園6座強檢

本港今日(29日)新增14宗輸入個案，以及再有12宗已確診個案為Omicron，今日有11宗屬帶有N501Y+T478K變種病毒的疑Omicron病例，包括3名機組人員及一名抵港菲傭，一名15歲女拔生到美國後返港後竹篙灣隔離期間確診，因離港不足21日，其居所薄扶林寶翠園6座需強檢。
今日初步確診少於15宗。
【13:47】香港大學醫學院委托香港民意研究所，進行「疫情下應對困境的能力、家庭幸福與創新家庭服務關係」為主題調查。結果發現，近五成四受訪者表示，對家庭應對困境的能力屬高水平，當中較年長（即55至64歲及65歲以上群組）、教育程度較高、家庭收入較高(即家庭月入超過4萬元)的受訪者，在應對困境能力亦較高。
計劃研究員、港大李嘉誠醫學院護理學院副教授王文炳估計，年紀較大的人士，所面對過的困境較多，例如曾面對過沙士疫情等， 變相在今次疫情下「有經驗知道點應對」；加上疫情下部分年輕人可能正在上學或剛就業，所面對的困境和打擊亦會較大。
【10:58】衞生署昨日（28日）公布新增6宗新冠病毒確診個案，當中5宗帶變種病毒，料屬變種病毒株Omicron，包括兩名國泰航空男空中服務員。政府將要求抵港的機組人員首3日必須住檢疫酒店後才能回家監察，以減低風險。
香港物流協會會長袁美儀今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，3日的酒店檢疫期可以接受，不過料有10%的人手會考慮停飛，擔心若再加辣會影響貨運安排。她指，一旦増加日數，成本將會上升，升幅最少為30%，最終會轉嫁消費者。
【09:25】機組人員檢疫收緊，政府即將要求抵港的機員首三日必須住檢疫酒店，之後才能回家監察，以減低風險。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，新措施有幫助，為「好的起步點」。雖然不贊成居家檢疫，相信政府與航空公司有溝通，新措施可以平衡防疫及業界需要。不過，他指政府有需要加入法律上罰則，並審視其他可以減少機組人員入社區的安排。
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▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼
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