瀕危犁頭龜平安夜嘉道理農場出發　「落戶」英國動物園建新家

一隻屬於極度瀕危物種的犁頭龜（Astrochelys yniphora），於2019年9月被人從東非海岸附近的科摩羅群島非法走私來港，被香港海關充公交予漁農自然護理署，再轉至嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救助中心作臨時照顧。經過逾兩年的悉心養育，這隻犁頭龜已康復，更在剛過去的平安夜「落戶」英國，在切斯特動物園建立新家。



犁頭龜失去左前腿，亦沒有左後腿的爪，可能是因為牠小時候有先天性缺陷或曾受傷。

2019年10月，有走私客將57隻屬極度瀕危物種的馬達加斯加活龜，藏在托運行李內，將活龜隻從東非海岸附近的科摩羅群島非法走私來港，被香港海關截獲及充公後，交由嘉道理農場暨植物園照顧，這批活龜中有2隻是極度瀕危物種、全球估計在野外只剩少於100隻的犁頭龜，其餘為輻射龜，這數十隻輻射龜在過去兩年已陸續被送到德國及法國生活。

犁頭龜安裝了「義肢」三個支撐滾輪在其龜甲下方，以助平衡和行走。

犁頭龜是地球上最珍稀的動物之一，因在寵物貿易中對此罕有龜種的需求甚高，故黑市上被人以極高價格出售。這隻在香港獲救，交由嘉道理農場暨植物園照顧的犁頭龜，估計是雌性，並幸運地加入了歐洲重要的物種保育計劃。

嘉道理農場暨植物園動物保育部主管艾加里博士指出，獲救犁頭龜正在英國的新家中安頓下來，希望未來牠能繁殖出下一代，以幫助在野外飽受嚴崚威脅的犁頭龜，最終提高野生族群的數字。

嘉道理農場暨植物園一直與司法機構和非政府保育組織合作，爭取針對野生生物罪行的煽動者有更具阻嚇性的判刑，並希望未來的調查可揭露相關非法活動的組織者，而不只是針對運輸人員。而市民抵制非法野生動物貿易、不購買受保護的外來物種作寵物，可幫助這些瀕危動物。