新冠肺炎．最新｜初確診少於15宗　大圍小學男職員訪英返港呈陽性

本港昨日（29日）新增14宗新冠病毒病確診輸入個案，包括拔萃女書院一名出遊美國返港中四學生；昨再增12宗Omicron輸入個案，累計70宗，三名返回社區後確診的國泰航空空中服務員的病毒排序，快將有結果，料很大可能亦帶Omicron。



在聖誕節前離港的居民近日陸續返港，輸入確診人數持續上升，昨初步確診少於15宗，包括一名離港十日、前往英國後返港的大圍冼次雲小學男職員，他的住所及工作學校等5處納入強制檢測。竹篙灣檢疫中心須預留全數房間作社區檢疫用途，現居住或即將來港的外傭，其指定檢疫酒店改為大嶼山麗豪航天城酒店，1月起生效。



▼12月29日強制檢測公告▼



新冠疫苗｜中年男針後全身出疹 衞生署5個月後才轉交專家審視

【07:00】《香港01》在今年7月接獲一名曾接種科興疫苗的中年男士投訴，指在打兩針後突然全身皮膚出紅疹，需入院治療，當時衞生署表示，會將個案交由專家委員會判斷與疫苗的關係。不過，記者在事隔5個月後，即本月再次跟進該名男士的情況，並再向衞生署查詢時，才發現個案一直未交予專家委員會跟進。



衞生署本月回覆查詢時表示，在收到醫護人員呈報的疫苗接種異常事件報告後，已聯絡呈報的醫護人員以獲取進一步資料，「個案將交由專家委員會進行因果關係評估」。換言之，事發後五個月，署方仍未將個案轉交予委員會評估。記者再次查詢原因後，署方則稱會於本月內將專家委員會的評估結果通知醫院管理局。

酈先生接種第二針科興疫苗後四日，出現紅疹更蔓延至腳部。（受訪者提供）

Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫 國泰預告大削班

【04:18】新冠病毒變種病毒株Omicron疫情全球失控，國泰航空兩名空中服務員違反豁免指引，令本港社區爆疫風險急升，據報當局向本港航空公司使出狠招，撤銷所有非中國線客機的機組人員豁免檢疫措施，機組人員回港即需強制酒店檢疫最多14日。國泰首當其衝，現有「客機去、貨機返」及短線回頭機的機組人員，不能再落機即回家隔離監察。

新安排由周三（29日）深夜即生效，變相國泰所有非中國線航班需以閉環式操作，打亂部署，由於未有足夠酒店房間供機組人員檢疫，將不能如期運作所有已計劃的航班，國泰稱會聯絡受影響顧客轉換航班或全數退款。

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強制檢測｜冼次雲小學男職員遊英返港初確診 住所學校5處上榜

【00:33】新冠肺炎疫情下，變種病毒Omicron全球肆虐。衞生防護中心12月29日晚上公布，一名46歲已打齊3劑疫苗的男子初確診，暫列輸入個案。他12月17日由香港前往英國，本周一（27日）經芬蘭抵港，機場檢測陰性後到竹篙灣檢疫，至周二（28日）樣本初陽，變異病毒株檢測結果待定。



由於他潛伏期內曾在港逗留，政府周三晚上（29日）公布，5處被納強制檢測公告，包括其住所大圍的金禧花園1座、工作地點東華三院冼次雲小學，以及九龍塘又一城百佳超市「Taste」、沙田置富第一城「星巴克咖啡」和沙田新城市廣場一期Shake Shack。



另有9個處所須再強檢。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



昨日總覽：新冠肺炎．12.29｜Omicron累計增至70宗 港終列哈薩克高風險區

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