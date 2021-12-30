新冠肺炎．最新｜新增11宗Omicron包括國泰空少　再多3名菲傭確診

本港今日（30日）新增12宗新冠病毒病確診輸入個案，同時再多11名早前確診患者證實帶Omicron。衞生防護中心指，新增個案均為輸入個案，當中7宗涉及變異病毒株的感染，3宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘2宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的11宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron，涉及八男三女，年齡介乎21至59歲，包括居屯門嘉悅半島1座、曾與家人到又一城望月樓用膳的國泰空少。

由於今日新增個案中，有3名為抵港菲律賓傭工，且全均是昨日（29日）經宿霧太平洋航空航班抵港，因此政府宣布宿霧太平洋航空菲律賓抵港的客機，於今日起禁止着陸香港至下月十二日。



▼12月29日強制檢測公告▼



確診Omicron國泰空少家人同告染疫 又一城望月樓今午停業清毒

【17:35】Omicron威脅愈演愈烈，國泰航空一名居於屯門嘉悅半島、早前確診的空少，今午證實染Omicron，而他確診前曾與兩名家人到九龍塘又一城望月樓與吃飯，最新消息稱，其中一名家人亦告染疫，而望月樓下午已暫停營業消毒，大批政府人員在現場視察，亦有身穿保護衣物人員戒備。

【17:30】衞生防護中心公布正調查12宗新增確診個案，至今本港個案累計12 631宗。新增個案均為輸入個案，當中七宗涉及變異病毒株的感染，三宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及九男三女，年齡介乎1至61歲，六人由加強監測A組指明地區抵港，六人由A組指明地區抵港。

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12589、12592、12595、12596、12597、12598、12599、12600、12609、12610和12611均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及八男三女，年齡介乎21至59歲。

新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港 中介料或逾千菲傭難來港

【13:05】外傭業界今日凌晨收到消息，指宿霧太平洋航空來港航班將被熔斷兩星期，香港僱傭代理協會主席張結民今證實說法，他指航空公司三缺一後，大部分原定近兩星期來港的菲傭將叫停，預計過千菲傭暫緩來港。

香港僱傭公會主席陳東風則表示，業界及僱主急需變陣趕撲機票，免外傭抵港計劃受阻，亦要更改隔離酒店預訂，「千辛萬苦先訂到間房，依家一夜化為烏有。」

另有業界人士憂慮，其餘兩間航空公司亦隨時面臨被熔斷風險，僱主有排煩：「熔斷機制收到咁緊，菲律賓疫情又無顯著緩和，另外兩間都唔知飛得幾耐。」

Omicron｜機員豁免今取消 國泰：不能如期運作所有已計劃航班

【11:45】最新再有兩名國泰機組人員確診，更疑感染Omicron變異病毒株，其中一人在回港後未有跟隨國泰防疫指示，與友人聚餐，Omicron恐流入社區。國泰回覆，因應最新機組人員檢疫限制，不能如期運作所有已計劃的航班，現正整合2022年第一季期間的航班，包括取消部分往來香港的客運航班。有消息指，所有客機機組人員需以閉環執勤模式工作，回港後需接受強制檢疫最長14日後才可重返社區，而明年二月中起，飛中國的航班將由指定機組人員負責。

不少返港人士於今早陸續收到航班被取消的訊息，有人表示明天由香港往法蘭克福的航班剛收到通知被取消。

運房局回覆指，已公布了適用於駐港機組人員的最新檢疫安排，並要求航空公司嚴格切實遵守，並一直與航空業界保持緊密溝通，務求在保障公共衞生的同時，確保往來本港的航空貨運服務持續暢通運作。

新冠疫苗｜中年男針後全身出疹 衞生署5個月後才轉交專家審視

【07:00】《香港01》在今年7月接獲一名曾接種科興疫苗的中年男士投訴，指在打兩針後突然全身皮膚出紅疹，需入院治療，當時衞生署表示，會將個案交由專家委員會判斷與疫苗的關係。不過，記者在事隔5個月後，即本月再次跟進該名男士的情況，並再向衞生署查詢時，才發現個案一直未交予專家委員會跟進。



衞生署本月回覆查詢時表示，在收到醫護人員呈報的疫苗接種異常事件報告後，已聯絡呈報的醫護人員以獲取進一步資料，「個案將交由專家委員會進行因果關係評估」。換言之，事發後五個月，署方仍未將個案轉交予委員會評估。記者再次查詢原因後，署方則稱會於本月內將專家委員會的評估結果通知醫院管理局。

酈先生接種第二針科興疫苗後四日，出現紅疹更蔓延至腳部。（受訪者提供）

Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫 國泰預告大削班

【04:18】新冠病毒變種病毒株Omicron疫情全球失控，國泰航空兩名空中服務員違反豁免指引，令本港社區爆疫風險急升，據報當局向本港航空公司使出狠招，撤銷所有非中國線客機的機組人員豁免檢疫措施，機組人員回港即需強制酒店檢疫最多14日。國泰首當其衝，現有「客機去、貨機返」及短線回頭機的機組人員，不能再落機即回家隔離監察。

新安排由周三（29日）深夜即生效，變相國泰所有非中國線航班需以閉環式操作，打亂部署，由於未有足夠酒店房間供機組人員檢疫，將不能如期運作所有已計劃的航班，國泰稱會聯絡受影響顧客轉換航班或全數退款。

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強制檢測｜冼次雲小學男職員遊英返港初確診 住所學校5處上榜

【00:33】新冠肺炎疫情下，變種病毒Omicron全球肆虐。衞生防護中心12月29日晚上公布，一名46歲已打齊3劑疫苗的男子初確診，暫列輸入個案。他12月17日由香港前往英國，本周一（27日）經芬蘭抵港，機場檢測陰性後到竹篙灣檢疫，至周二（28日）樣本初陽，變異病毒株檢測結果待定。



由於他潛伏期內曾在港逗留，政府周三晚上（29日）公布，5處被納強制檢測公告，包括其住所大圍的金禧花園1座、工作地點東華三院冼次雲小學，以及九龍塘又一城百佳超市「Taste」、沙田置富第一城「星巴克咖啡」和沙田新城市廣場一期Shake Shack。



另有9個處所須再強檢。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



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