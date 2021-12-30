7.28中上環衝突　再有14名男女被裁定暴動罪成

前年7月28日中上環發生警民衝突，44人被控暴動罪，分三案處理，其中第三案14名被告早前分別否應暴動等控罪受審。案件今（30日）在西九龍法院裁決，練錦鴻法官裁定所有被告所有罪名成立。



14名受審被告：陳偉林（23歲）、陳澤峰（24歲）、布紫晴（26歲，女）、梁志鵬（22歲）、楊位醒（33歲）、彭雨彤（22歲，女）、劉耀銓（30歲）、廖頌賢（32歲）、陳永琪（30歲，女）、林皓正（24歲）、廖紫婷（21歲，女）、李樹樺（23歲）、胡嘉俊（23歲）及張雯曦（21歲），同被控暴動罪，以及參與非法集結的交替控罪。另張雯曦就另涉藏有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她否認在公眾地方管有攻擊性武器，但承認無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指他們在干諾道西，文華里交界參與暴動。

另有1被告認罪2人在逃

案件原有17名被告，其中19歲被告何栢耀早前承認一項暴動罪，另外兩名被告甄凱盈(24歲，女)和廖天駿(30歲)早前已缺席聆訊，法庭已向他們發出通緝令。

案件編號：DCCC 820/2019

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)