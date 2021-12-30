民主黨半年收38宗疑墮低息貸款騙局求助　總涉款1200萬元

市民不時收到貸款推廣電話，不過要小心墮入詐騙陷阱。民主黨表示，今年7月至本月收到38人求助，指被低息貸款集團詐騙，損失由7,000元至700萬元不等，總損失金額超過1,200萬。

有求助人指，接到冒認銀行或金融公司職員來電，聲稱提供低息貸款，部份更可說出受害人姓名及借貸記錄。及後再有報稱為金融公司職員致電接手借貸計劃，繼而涉誘騙求助人在金融公司開戶或轉帳至不同銀行，參加聲稱有回報的項目。

民主黨稱4間公司疑涉及有關騙案，促請政府盡快規管人對人促銷電話，包括必須向接收一方提供準確的來電者資料。



民主黨今年7月至本月收到38人求助，指被低息貸款集團詐騙，損失由7,000元至700萬元不等。（黃金棋攝）

最高一宗涉款700萬 來電者說得出當事人姓氏及過往貸款資料

民主黨消費者權益政策發言人袁海文今日（30日）表示，截至今年12月28日，已共收到38人求助，損失由7,000元至700萬元不等，總損失金額超過1,200萬。

袁指，懷疑騙徒來電時說得出當事人的姓氏及過往曾經在哪間銀行作過貸款，又要求受害人下載蘋果或安卓正規應用程式。

騙徒自稱前銀行職員 减低事主防備心

另外，騙徒又自稱舊銀行職員，現轉職金融公司工作，可負責處理其借貸，令當事人减低防備心。他質疑銀行資料有機會出現洩漏情況，或有銀行職員洩露客戶資料。

聲稱提供低息貸款、槓桿貸款 誘事主參加聲稱高回報項目

根據求助人指，接到冒認銀行或金融公司職員的來電，聲稱提供低息貸款、「槓桿貸款」或「資金倍增循環貸款」 等計劃，藉詞遊說事主參加，慫恿事主留下個人資料。及後，再有報稱為金融公司職員致電接手借貸計劃，繼而涉誘騙求助人在金融公司開戶，或轉帳至不同銀行，又或在外匯市場交易投資應用程式開設帳戶，誘導求助人參加聲稱有回報的項目。

袁海文又指，有求助人反映，報案後警方沒有聯絡他們跟進案件，他們甚至不知警方有執法行動。他又促請警方加強打擊低息貸款詐騙集團，盡快凍結騙徒有關戶口；並提醒市民對有關貸款的來電要提高警覺。他又要求銀行加強對客戶私隱保障，打擊職員有可能違規洩露客戶有關借貸的資料。