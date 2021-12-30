立場新聞案｜鍾沛權等被控串謀發布煽動刊物　林紹桐不適未上庭

警方國安處昨（29日）早展開行動，派員至《立場新聞》在觀塘的辦公室搜查，並拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層，包括《立場》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，而《立場》副採訪主任陳朗昇則協助調查。其中鐘、林二人今午（30日）被押送至西九龍法院提堂，他們與註冊公司「Best Pencil (Hong Kong) Limited」一同被控串謀發布/或複製煽動刊物。林因身體不適仍留醫，今未有到庭應訊。案件仍在法庭處理中。



被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）同被控一項串謀發布/或複製煽動刊物，指他們違反香港法例第200章，《刑事罪行條例》第10(1)(C)條，指他們於 2020年7月7日至 2021 年12月29日期間（包括首尾兩日），在香港串謀其他人發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：

(a)引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛：

(b)激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

(c)引起對香港司法的惱恨、藐視或激起對其離叛

(d)引起香港居民間的不滿離叛：

(e)煽惑他人使用暴力：及/或

(f)慫使他人不守法或不服從合法命今。

除了林紹桐因為不適留院而未上庭外，Best Pencil亦沒有派代表上庭。

案件編號：WKCC 5281/ 2021

警方昨拘捕立場新聞的現任及前任總編，並搜查其辦事處。(詳看下圖)