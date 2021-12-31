新冠肺炎．最新｜兩國泰空少午膳傳染　首宗Omicron本地社區傳播

本港今日(31日)新增19宗確診個案，17宗為輸入，另兩宗為相關連本地傳播，並有16宗初步確診，相信全部為Omicron個案。確診個案包括一宗國泰貨機機師(#12649)，他在12月27日曾與朋友到上環晚膳及到酒吧消遣。至於16宗初診陽性個案中，包括一宗機場地勤工作人員，患者是30歲女士，負責在禁區指示轉機乘客或離港乘客，亦會協助收取登機證。



【16:37】陳肇始表示，呼籲市民參加大型活動可免則免，盡量避免去擠逼或到不戴罩的地方，留意大型活動，甚至假期好多人去商場或其他地方要可免則免，她指大型活動取得公眾娛樂牌照，有特別防疫措施及感染控制要求，除呼籲市民不要去人多擠逼，特別呼籲主辦單位嚴格遵守牌照的特別要求及感染控制要求。戴口罩是關鍵，留意到有些人影相會除口罩，「呢個千祈就唔好喇，一定要戴罩，或去飲宴亦唔好起身敬酒。」

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，食肆望月樓傳播情況非常關注，並非隔離枱或比較近的情況，昨晚聯同機電署到食肆了解，知道換氣情況不是很平均，有Ｄ枱換氣情況比較差，所以成個時段，已搵緊所有食客，曾經在該範圍內工作人員都已送到檢疫中心，點算後有71張枱，約有200多位食客，暫搵到約80個食客，已取40多個樣本，稍後有結果。

【16:09】醫院管理局行政總裁高拔陞醫生指出，將重新啟動重啟亞博社區治療設施，視乎疫情發展情況，最快後日即1月2日重開，接收病情相對輕微，甚至無病徵但要隔離病人。第一階段啟動500張病床，再進一步發展視乎情況，可能要分階段啟動其他病床，包括1200多張其他醫院隔離第一線病床，以及600多張第二線其他病床。人手方面，已預先安排同事去亞博演練運作配合，聯網醫院調動人手到亞博照顧病人。

【15:52】陳肇始表示，計劃農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍，屬於599F章規管的食肆及表列處所，包括公眾娛樂場所、例如戲院、健身中心、體育館、圖書館，劇院等政府文康場地設施，要求所有進入市民要接種最少一劑疫苗；這些處所員工，亦要在指定限期前完成接種疫苗，除兩組人包括年齡未能接種或有醫生證明不適合接種者可獲轄免。Omicron會否在社區散播，未來兩周係非常之關鍵時刻。

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【15:45】行政長官今早召見國泰主席及行政總裁，表達對國泰駐港機組人員違反３天家居隔離要求，增加社區傳播機會表達強烈不滿，過去幾日有國泰機組人員回港後違反規定，甚至到訪大量人群聚集的地方，增加病毒在本地傳播風險，不負責任行為導致大量市民在新年期間被送往檢疫中心，及多次病毒檢測，行政長官表示，不能接受有關違規事件，勒令國泰主席親自檢討事件及向公眾作出滿意交代。

運房局已宣布進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，由入住檢疫酒店３天，改為直至取得第７日核酸陰性檢測結果，安排由聽日1月1日凌晨零時起生效，行政長官重申維持經濟動力,，要保障安全衞生情況下，確保本港航空、貨運維持順暢和以應付基本生活所需。政府會先處理好最新防情，亦會繼續貫徹外防輸入、內防反彈疫情防控策略，達至動態清零的目標，為通關創立有利條件。

陳肇始指出對於機組人員違規檢疫要求，整體而言，如違反了根據第15條，醫學監察通知書的條件，包括豁免條件自我隔離要求，最高可處罰的罰款5000元和監禁6個月。

【15:37】食物及衞生局局長陳肇始，近日4位同一航空公司、國泰航空機組人員確診，其中一人12月27日，光顧又一城望月樓，將病毒傳播到同枱爸爸，和10米外的食客，首次發現omicron在本地傳播，導致出現感染群組， 衞生防護中心成個團隊立刻作出跟進。

「溝針」抗體水平差過復必泰72% 孔繁毅：科興未能作加強劑

【15:02】香港大學醫學院的溝針研究出爐，團隊發現第一針接種復必泰疫苗，第二針轉打科興疫苗的溝針方法不太奏效，打針後6個月的抗體水平跟打兩針科興接近，較打兩劑復必泰疫苗低近72%。團隊領軍人物孔繁毅解釋，科興疫苗未能充當加強劑，強調注射復必泰疫苗作加強劑，抗體水平才會較高，但即使溝針亦非常安全。

【14:45】因應全球及本地疫情的最新發展，政府收緊駐港機組人員的檢疫安排。所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店三天的駐港貨機機組人員，由2022年1月1日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第七天的核酸檢測陰性結果。他們在離開指定檢疫酒店後，仍要在其醫學監察期間接受多次的定期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況。有關措施有助進一步保障公共衞生。

Omicron｜國泰貨機停飛 物流業料成本增40% 藥品、試劑等或短缺

【14:01】Omicron變種病毒於全球肆虐，國泰航空公布，貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。



有物流業界人士指，國泰貨運佔本港空運近一半比重，加上近月海運船位難求，「就算國泰飛過機位都短缺，停埋影響好嚴重」。貨運成本料增加30%至40%，部份成本將轉嫁客戶；而部份物資，包括龍蝦等食品、電子產品、藥品，以及一般疫苗和試劑等醫療用品或未能到港，甚至出現短缺。

Omicron｜國泰空少先後確診 病毒流入社區 一文睇清各人關連

【12:51】國泰免檢疫機組人員連日來先後確診多宗確診，Omicron變種病毒更有跡象已流入社區。最早為其中一名帶有變種病毒Omicron的45歲國泰空少（＃12609）與同為空少的44歲患者（#12611），在屯門聚餐後先後確診。該名44歲空少更在周一（27日）違規外出，到九龍塘又一城望月樓與兩名家人聚餐，同枱的父親及一名同一時段的食客昨日亦初步確診。

Omicron｜許樹昌：望月樓地盤工與國泰空少隔數枱 本地清零斷纜

【10:48】國泰航空44歲機艙服務員在豁免檢疫違規外出與家人在又一城食肆「望月樓」用膳，同枱一名家人、及一名同場不同枱的地盤工人亦初步確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（31日）指，情況令人擔心，透露該地盤工人與染疫國泰空少並非鄰桌，而是有一定距離，「隔咗幾枱」。



他指，二人出現時間吻合，故感染機會很高。他又稱，雖然地盤工與輸入個案相關，但由於是在本地發生，故屬本地傳播，本地清零已肯定「斷纜」。

【昨日總覽】Omicron｜再有染疫機組人員入社區 國泰收緊貨機人員抵港檢疫7日Omicron社區二代傳播 空少又一城望月樓食飯 疑傳染非同枱食客Omicron｜又一城望月樓食客染疫 梁子超︰社區已爆疫須叫停通關Omicron｜再有國泰豁免檢疫機組人員初確診 堅尼地城海都樓封區Omicron｜國泰空少疑望月樓播毒同枱家人中招 石硤尾榮澤樓封區通關│深圳隔離酒店配額「緊張」無法預訂 港人北上度歲夢恐難圓增12宗確診個案 另約25宗初步確診 東華三院冼次雲小學職員中招Omicron｜合計10航班停飛 菲傭來港難 航空公司往返倫敦大削班確診Omicron國泰空少家人同告染疫 又一城望月樓今午停業清毒新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港 中介料或逾千菲傭難來港Omicron｜機員豁免今取消 國泰：不能如期運作所有已計劃航班Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫 國泰預告大削班

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（香港01製圖）

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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▼再有機組人員初確診 堅尼地城海都樓A座封區▼



新冠疫苗｜中年男針後全身出疹 衞生署5個月後才轉交專家審視

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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