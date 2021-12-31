新冠肺炎．最新｜機場女地勤初確診　天水圍俊宏軒2座封區檢測

本港今日(31日)新增19宗確診個案，17宗為輸入，另兩宗為相關連本地傳播，並有16宗初步確診，相信全部為Omicron個案。確診個案包括一宗國泰貨機機師(#12649)，他在12月27日曾與朋友到上環晚膳及到酒吧消遣。至於16宗初診陽性個案中，包括一宗機場地勤工作人員，患者是30歲女士，負責在禁區指示轉機乘客或離港乘客，亦會協助收取登機證。



中環酒吧The Iron Fairies & Co在12月31日除夕夜如常營業。（梁煥敏攝)

Omicron｜確診國泰機師發病到中環蒲酒吧 除夕顧客得悉即轉場

【21:17】新冠變種病毒Omicron殺入香港市區。今日新增19宗確診個案中，包括一名國泰航空貨機機師（#12649）。他在回港的第三天未有留家隔離，而是連環到中上環三幾間餐廳及酒吧吃飯消遣，包括SOHO區餐廳Pici，上環私人會所SOHO House 及中環酒吧The Iron Fairies & Co，逗留至深夜。患者在29日的檢測呈初步陽性，除了Pici今晚除夕夜（31日）停業外，另兩間如常營業。

有今晚到The Iron Fairies & Co的顧客知道情況後，顯得擔心，決定轉場，「我感到害怕，不進去了。」她認為酒吧方面應跟他們說明，讓他們考慮，除夕夜會如常到其他酒吧消遣感受氣氛。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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Omicron｜居天水圍俊宏軒機場女地勤初確診 負責接待轉機旅客

【20:00】政府公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起，天水圍俊宏軒第二座列為「受限區域」，大廈內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2022年1月1日）上午約7時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

由於可能涉及變異病毒株Omicron，病人在病毒潛伏期間曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

一名30歲機場女地勤初確診，住所天水圍俊宏軒2座封區檢測。（政府新聞處圖片）

【19:55】衞生署衞生防護中心公布正調查一宗涉及變異病毒株Omicron的初步確診個案。個案涉及一名30歲女病人，居於天水圍俊宏軒2座。她於香港國際機場擔任地勤職位。按其工作性質，她須進行頻密定期2019冠狀病毒病檢測，她於11月24日至12月28日期間的10次檢測結果均呈陰性，她於12月28日出現咳嗽病徵，昨日（30日）於天水圍天瑞體育館流動採樣站的檢測結果呈初步陽性，Ct值約29至33，帶有N501Y及T478K變異病毒株，疑是Omicron。

初步調查顯示，病人的主要工作為於機場「橙區」接待出境和轉機旅客，而她可能在工作期間受感染。病人近期沒有外遊，最後上班日期為12月29日，她已接種兩劑科興疫苗。衞生署她為與輸入個案有流行病學關連個案。

Omicron｜國泰機組人員檢疫安排一周改兩次 工會：無所適從

【19:30】國泰航空先後5名機組人員返港後確診，並感染變種病毒Omicron，港府及國泰本月屢次更改機師及機組人員的檢疫安排。政府今日（31）宣布，所有貨機機師回港後，由酒店檢疫3日延長至7日，有貨機機師表示，隔離安排「朝令夕改」只能無奈接受，指早前要求檢疫3日後，已有數十名資深外籍機師離職。



國泰空中服務員工會亦指，有不少同事因政策改太快而大失預算，本計劃工作後檢疫3日回家照顧母親或剛出生小狗，令人大失預算，亦無所適從。

Omicron｜農曆年前擴大「疫苗氣泡」 飲食業憂生意及人手安排

【19:07】政府預告，計劃於農曆新年前，即2月前擴大「疫苗氣泡」範圍至括食肆等18類處所，進入市民要已接種最少一劑疫苗。餐飲聯業協會會長黃家和指，農曆新年是餐飲業的高峰期，一向在農曆年前食肆會收到不少團年飯、春茗的訂座，業界固然會擔心生意受新措施影響。

Omicron｜國泰斥空少機師違規引爆疫情極度失望 暫兩人罰停職

【18:35】國泰航空企業事務總經理黃文傑今日傍晚與傳媒視像對談，表示涉及違反檢疫規定的機組人員會立即停職，待他們治療完畢後會再研究及公佈進一步決定。他指出國泰員工一直以維護客、社區員工健康為優先，調查發現若有員工嚴重違犯醫學監測，員工將被處分，亦對有關人士行為極度失望，並損害萬幾名守規同事的精神，國泰深切明白要跟香港法例及規定，及為引致不便致歉，未來將繼續與各相關政府部門合作，加強保障香港公共健康。消息指，暫時有兩名機組人員被停職。

Omicron｜染疫國泰機師違規到中環光顧餐廳會所 蒲酒吧至深夜

【17:35】Omicron變種病毒於全球肆虐，本港出現本地傳播Omicron個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日（31日）新增19宗確診個案，17宗為輸入個案，所有個案均懷疑是Omicron個案。當中一名由美國抵港的國泰貨機機師違反家居隔離規定，在抵港第三日，曾到中環蘇豪餐廳Pici及中環酒吧The Iron Fairies & Co，夜蒲至深夜，與他同行的兩名朋友已送檢疫中心。

Omicron｜陳肇始：未來兩周是關鍵 促影相勿除口罩、婚宴勿敬酒

【17:05】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，今日除夕（31日）新增19宗確診個案。正值新年假期，食物及衞生局局長陳肇始強調，未來數天至兩星期是抗疫的關鍵時刻，呼籲市民，尤其須強制檢測者，避免去人多擠逼的地方或參與不戴口罩聚會，即使是外出亦不應除口罩影相，飲宴亦不要起身敬酒。

Omicron｜林鄭月娥召國泰主席狠批 農曆年前實施入食肆須打疫苗

【16:33】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）在疫情記者會上預告，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃於農曆新年前，即2月前擴大疫苗氣泡範圍至受第599F章規管的處所，包括食肆等18類處所，進入市民要接種最少一劑疫苗。

食衛局強烈呼籲 曾訪中環屯門7食肆市民須進行檢測 屬高危處所

【16:10】今日下午，食衛局強烈呼籲曾到訪強制檢測公告當中60個處所的其中11個的市民，必須依時進行強制檢測，認為這些地點對於在社區傳播Omicron的風險屬較高危，因為帶有Omicron的4名確診人士分別在高度傳染期間，曾到訪下列地方。

【17:19】張竹君表示，衞生防護中心已完成首三名國泰機組人員的Omicron病毒基因排序，發現兩名返港後曾一起午膳的機組人員(#12609及#12611)病毒基因完全一致，雖然兩人是從美國不同地方回港，但因為病毒基因一致，故應不是分開感染，而是由較早發病的#12609傳給另一人，而令一名染病機組人員#12610則病毒基因有一些不同，相信不屬同一感染群組。換言之，兩名曾在屯門飯聚的國泰空少(#12609及#12611)屬本港首宗Omicron本地社區傳播。

【16:37】陳肇始表示，呼籲市民參加大型活動可免則免，盡量避免去擠逼或到不戴罩的地方，留意大型活動，甚至假期好多人去商場或其他地方要可免則免，她指大型活動取得公眾娛樂牌照，有特別防疫措施及感染控制要求，除呼籲市民不要去人多擠逼，特別呼籲主辦單位嚴格遵守牌照的特別要求及感染控制要求。戴口罩是關鍵，留意到有些人影相會除口罩，「呢個千祈就唔好喇，一定要戴罩，或去飲宴亦唔好起身敬酒。」

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，食肆望月樓傳播情況非常關注，並非隔離枱或比較近的情況，昨晚聯同機電署到食肆了解，知道換氣情況不是很平均，有Ｄ枱換氣情況比較差，所以成個時段，已搵緊所有食客，曾經在該範圍內工作人員都已送到檢疫中心，點算後有71張枱，約有200多位食客，暫搵到約80個食客，已取40多個樣本，稍後有結果。

【16:09】醫院管理局行政總裁高拔陞醫生指出，將重新啟動重啟亞博社區治療設施，視乎疫情發展情況，最快後日即1月2日重開，接收病情相對輕微，甚至無病徵但要隔離病人。第一階段啟動500張病床，再進一步發展視乎情況，可能要分階段啟動其他病床，包括1200多張其他醫院隔離第一線病床，以及600多張第二線其他病床。人手方面，已預先安排同事去亞博演練運作配合，聯網醫院調動人手到亞博照顧病人。

【15:52】陳肇始表示，計劃農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍，屬於599F章規管的食肆及表列處所，包括公眾娛樂場所、例如戲院、健身中心、體育館、圖書館，劇院等政府文康場地設施，要求所有進入市民要接種最少一劑疫苗；這些處所員工，亦要在指定限期前完成接種疫苗，除兩組人包括年齡未能接種或有醫生證明不適合接種者可獲轄免。Omicron會否在社區散播，未來兩周係非常之關鍵時刻。

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【15:45】行政長官今早召見國泰主席及行政總裁，表達對國泰駐港機組人員違反３天家居隔離要求，增加社區傳播機會表達強烈不滿，過去幾日有國泰機組人員回港後違反規定，甚至到訪大量人群聚集的地方，增加病毒在本地傳播風險，不負責任行為導致大量市民在新年期間被送往檢疫中心，及多次病毒檢測，行政長官表示，不能接受有關違規事件，勒令國泰主席親自檢討事件及向公眾作出滿意交代。

運房局已宣布進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，由入住檢疫酒店３天，改為直至取得第７日核酸陰性檢測結果，安排由聽日1月1日凌晨零時起生效，行政長官重申維持經濟動力,，要保障安全衞生情況下，確保本港航空、貨運維持順暢和以應付基本生活所需。政府會先處理好最新防情，亦會繼續貫徹外防輸入、內防反彈疫情防控策略，達至動態清零的目標，為通關創立有利條件。

陳肇始指出對於機組人員違規檢疫要求，整體而言，如違反了根據第15條，醫學監察通知書的條件，包括豁免條件自我隔離要求，最高可處罰的罰款5000元和監禁6個月。

【15:37】食物及衞生局局長陳肇始指出，近日4位同一航空公司、國泰航空機組人員確診，其中一人12月27日，光顧又一城望月樓，將病毒傳播到同枱食飯的父親，和10米外的食客，發現omicron在本地傳播，導致出現感染群組， 衞生防護中心成個團隊立刻作出跟進。

「溝針」抗體水平差過復必泰72% 孔繁毅：科興未能作加強劑

【15:02】香港大學醫學院的溝針研究出爐，團隊發現第一針接種復必泰疫苗，第二針轉打科興疫苗的溝針方法不太奏效，打針後6個月的抗體水平跟打兩針科興接近，較打兩劑復必泰疫苗低近72%。團隊領軍人物孔繁毅解釋，科興疫苗未能充當加強劑，強調注射復必泰疫苗作加強劑，抗體水平才會較高，但即使溝針亦非常安全。

Omicron｜貨機機組人員元旦起須酒店檢疫一周 第7日須持陰性結果

【15:14】再有機組人員免檢疫期間「偷走」，令變種病毒Omicron疑出現社區傳播！運輸及房屋局今日（31日）宣布，明日（1月1日）凌晨起，所有曾於海外地區或台灣逗留的駐港貨機機組人員，返港後必須入住指定檢疫酒店的檢測期，由3天增至至少一周，直至取得第7日陰性檢測結果，但他們隨後仍要接受醫學監察，期間要接受多次核酸檢測。

Omicron｜國泰貨機停飛 物流業料成本增40% 藥品、試劑等或短缺

【14:01】Omicron變種病毒於全球肆虐，國泰航空公布，貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。



有物流業界人士指，國泰貨運佔本港空運近一半比重，加上近月海運船位難求，「就算國泰飛過機位都短缺，停埋影響好嚴重」。貨運成本料增加30%至40%，部份成本將轉嫁客戶；而部份物資，包括龍蝦等食品、電子產品、藥品，以及一般疫苗和試劑等醫療用品或未能到港，甚至出現短缺。

Omicron｜望月樓初確診地盤工訪屯門酒吧 經理：好驚傳畀其他客

【13:27】變種病毒Omicron流入社區，出現本地感染個案，政府今（31日）凌晨公布的強制檢測名單，其中一間位於屯門的酒吧上榜，為初步確診地盤工人曾到訪。酒吧經理大呼「好驚呀」，憂其他顧客會被傳染，更怕政府再禁酒吧及食肆營業，指「生意啱啱先好返」，今晚除夕有數張訂枱，暫未取消。

Omicron｜國泰空少先後確診 病毒流入社區 一文睇清各人關連

【12:51】國泰免檢疫機組人員連日來先後確診多宗確診，Omicron變種病毒更有跡象已流入社區。最早為其中一名帶有變種病毒Omicron的45歲國泰空少（＃12609）與同為空少的44歲患者（#12611），在屯門聚餐後先後確診。該名44歲空少更在周一（27日）違規外出，到九龍塘又一城望月樓與兩名家人聚餐，同枱的父親及一名同一時段的食客昨日亦初步確診。

Omicron｜許樹昌：望月樓地盤工與國泰空少隔數枱 本地清零斷纜

【10:48】國泰航空44歲機艙服務員在豁免檢疫違規外出與家人在又一城食肆「望月樓」用膳，同枱一名家人、及一名同場不同枱的地盤工人亦初步確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（31日）指，情況令人擔心，透露該地盤工人與染疫國泰空少並非鄰桌，而是有一定距離，「隔咗幾枱」。



他指，二人出現時間吻合，故感染機會很高。他又稱，雖然地盤工與輸入個案相關，但由於是在本地發生，故屬本地傳播，本地清零已肯定「斷纜」。

【昨日總覽】Omicron｜再有染疫機組人員入社區 國泰收緊貨機人員抵港檢疫7日Omicron社區二代傳播 空少又一城望月樓食飯 疑傳染非同枱食客Omicron｜又一城望月樓食客染疫 梁子超︰社區已爆疫須叫停通關Omicron｜再有國泰豁免檢疫機組人員初確診 堅尼地城海都樓封區Omicron｜國泰空少疑望月樓播毒同枱家人中招 石硤尾榮澤樓封區通關│深圳隔離酒店配額「緊張」無法預訂 港人北上度歲夢恐難圓增12宗確診個案 另約25宗初步確診 東華三院冼次雲小學職員中招Omicron｜合計10航班停飛 菲傭來港難 航空公司往返倫敦大削班確診Omicron國泰空少家人同告染疫 又一城望月樓今午停業清毒新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港 中介料或逾千菲傭難來港Omicron｜機員豁免今取消 國泰：不能如期運作所有已計劃航班Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫 國泰預告大削班

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（香港01製圖）

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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▼再有機組人員初確診 堅尼地城海都樓A座封區▼



新冠疫苗｜中年男針後全身出疹 衞生署5個月後才轉交專家審視

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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