新冠肺炎．最新｜空少染Omicron　望月樓同枱家人及同場食客中招

早前確診的國泰航空44歲空少（#12611），昨日（30日）證實感染Omicron，他豁免檢疫、在家監察期間，違規到九龍塘又一城的食肆「望月樓」與親友食飯，同枱的一名家人，以非同枱的一名食客同告中招，後者12月29日發病，同日又去地盤返工，昨日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診始知染疫。

第三宗初步確診個案為一名機組人員，與早前確診並證帶有Omicron的空少（#12610）乘搭同班航機回港，曾獲豁免檢疫回家。政府昨夜先後在石硤尾澤安邨榮澤樓，以及堅尼地城海都樓突襲封區強檢。

國泰向員工發通告，衞生防護中心要求檢疫期由3日延長至7日，並需在貨機實施閉環式操作。

另外，昨日亦新增12宗輸入個案，其3人為抵港菲律賓傭工，且全均是前日（29日）經宿霧太平洋航空航班抵港，政府宣布宿霧太平洋航空菲律賓抵港的客機，昨日起禁止着陸香港至下月12日。另下，再多11名早前確診患者，昨日證實帶Omicron。



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（香港01製圖）

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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▼再有機組人員初確診 堅尼地城海都樓A座封區▼



新冠疫苗｜中年男針後全身出疹 衞生署5個月後才轉交專家審視

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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