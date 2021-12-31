新冠肺炎．直播｜農曆年前擴大疫苗氣泡　入食肆、戲院最少打一針

早前確診的國泰航空44歲空少（#12611），昨日（30日）證實感染Omicron，他豁免檢疫、在家監察期間，違規到九龍塘又一城的食肆「望月樓」與親友食飯，同枱的一名家人，以非同枱的一名食客同告中招，後者12月29日發病，同日又去地盤返工，昨日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診始知染疫。

第三宗初步確診個案為一名機組人員，與早前確診並證帶有Omicron的空少（#12610）乘搭同班航機回港，曾獲豁免檢疫回家。政府昨夜先後在石硤尾澤安邨榮澤樓，以及堅尼地城海都樓突襲封區強檢。

國泰向員工發通告，衞生防護中心要求檢疫期由3日延長至7日，並需在貨機實施閉環式操作。

另外，昨日亦新增12宗輸入個案，其3人為抵港菲律賓傭工，且全均是前日（29日）經宿霧太平洋航空航班抵港，政府宣布宿霧太平洋航空菲律賓抵港的客機，昨日起禁止着陸香港至下月12日。另下，再多11名早前確診患者，昨日證實帶Omicron。



【15:45】行政長官今早召見國泰主席及行政總裁，表達對國泰駐港機組人員違反３天家居隔離要求，增加社區傳播機會表達強烈不滿，過去幾日有國泰機組人員回港後違反規定，甚至到訪大量人群聚集的地方，增加病毒在本地傳播風險，不負責任行為導致大量市民在新年期間被送往檢疫中心，及多次病毒檢測，行政長官表示，不能接受有關違規事件，勒令國泰主席親自檢討事件及向公眾作出滿意交代。

運房局已宣布進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，由入住檢疫酒店３天，改為直至取得第７日核酸陰性檢測結果，安排由聽日1月1日凌晨零時起生效，行政長官重申維持經濟動力,，要保障安全衞生情況下，確保本港航空、貨運維持順暢和以應付基本生活所需。政府會先處理好最新防情，亦會繼續貫徹外防輸入、內防反彈疫情防控策略，達至動態清零的目標，為通關創立有利條件。

【15:37】食物及衞生局局長陳肇始，近日4位同一航空公司、國泰航空機組人員確診，其中一人12月27日，光顧又一城望月樓，將病毒傳播到同枱爸爸，和10米外的食客，首次發現omicron在本地傳播，導致出現感染群組， 衞生防護中心成個團隊立刻作出跟進。

「溝針」抗體水平差過復必泰72% 孔繁毅：科興未能作加強劑

【15:02】香港大學醫學院的溝針研究出爐，團隊發現第一針接種復必泰疫苗，第二針轉打科興疫苗的溝針方法不太奏效，打針後6個月的抗體水平跟打兩針科興接近，較打兩劑復必泰疫苗低近72%。團隊領軍人物孔繁毅解釋，科興疫苗未能充當加強劑，強調注射復必泰疫苗作加強劑，抗體水平才會較高，但即使溝針亦非常安全。

【14:45】因應全球及本地疫情的最新發展，政府收緊駐港機組人員的檢疫安排。所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店三天的駐港貨機機組人員，由2022年1月1日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第七天的核酸檢測陰性結果。他們在離開指定檢疫酒店後，仍要在其醫學監察期間接受多次的定期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況。有關措施有助進一步保障公共衞生。

Omicron｜國泰貨機停飛 物流業料成本增40% 藥品、試劑等或短缺

【14:01】Omicron變種病毒於全球肆虐，國泰航空公布，貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。



有物流業界人士指，國泰貨運佔本港空運近一半比重，加上近月海運船位難求，「就算國泰飛過機位都短缺，停埋影響好嚴重」。貨運成本料增加30%至40%，部份成本將轉嫁客戶；而部份物資，包括龍蝦等食品、電子產品、藥品，以及一般疫苗和試劑等醫療用品或未能到港，甚至出現短缺。

Omicron｜國泰空少先後確診 病毒流入社區 一文睇清各人關連

【12:51】國泰免檢疫機組人員連日來先後確診多宗確診，Omicron變種病毒更有跡象已流入社區。最早為其中一名帶有變種病毒Omicron的45歲國泰空少（＃12609）與同為空少的44歲患者（#12611），在屯門聚餐後先後確診。該名44歲空少更在周一（27日）違規外出，到九龍塘又一城望月樓與兩名家人聚餐，同枱的父親及一名同一時段的食客昨日亦初步確診。

Omicron｜許樹昌：望月樓地盤工與國泰空少隔數枱 本地清零斷纜

【10:48】國泰航空44歲機艙服務員在豁免檢疫違規外出與家人在又一城食肆「望月樓」用膳，同枱一名家人、及一名同場不同枱的地盤工人亦初步確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（31日）指，情況令人擔心，透露該地盤工人與染疫國泰空少並非鄰桌，而是有一定距離，「隔咗幾枱」。



他指，二人出現時間吻合，故感染機會很高。他又稱，雖然地盤工與輸入個案相關，但由於是在本地發生，故屬本地傳播，本地清零已肯定「斷纜」。

【昨日總覽】Omicron｜再有染疫機組人員入社區 國泰收緊貨機人員抵港檢疫7日Omicron社區二代傳播 空少又一城望月樓食飯 疑傳染非同枱食客Omicron｜又一城望月樓食客染疫 梁子超︰社區已爆疫須叫停通關Omicron｜再有國泰豁免檢疫機組人員初確診 堅尼地城海都樓封區Omicron｜國泰空少疑望月樓播毒同枱家人中招 石硤尾榮澤樓封區通關│深圳隔離酒店配額「緊張」無法預訂 港人北上度歲夢恐難圓增12宗確診個案 另約25宗初步確診 東華三院冼次雲小學職員中招Omicron｜合計10航班停飛 菲傭來港難 航空公司往返倫敦大削班確診Omicron國泰空少家人同告染疫 又一城望月樓今午停業清毒新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港 中介料或逾千菲傭難來港Omicron｜機員豁免今取消 國泰：不能如期運作所有已計劃航班Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫 國泰預告大削班

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（香港01製圖）

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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▼再有機組人員初確診 堅尼地城海都樓A座封區▼



新冠疫苗｜中年男針後全身出疹 衞生署5個月後才轉交專家審視

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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昨日總覽：