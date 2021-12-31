涉在連登發布煽動貼文　被告撤保釋申請　離庭不忘祝法官新年快樂

送貨員涉在「連登討論區」發布貼文，疑呼籲他人在平安夜上街集結，及襲擊落單警員等，他早前被捕並被控煽動參與非法集結等7項罪名，案件押後於2月11日再訊。被告今（31日）原定在西九龍法院申請保釋覆核，惟他一出庭便稱撒回保釋覆核申請，並稱不再需要每8日上庭，他在離庭前並向署理總裁判官羅德泉說：「預先喺度祝你新年快樂同農曆新年快樂！」但羅官並沒有理會。



被告陳泰森（22歲，送貨員），被控1項煽動參與非法集結，及6項作出煽動意圖的作為罪，指他於2021年12月13日在香港煽動他人參與普通法及《公安條例》第18條下的非法集結。

控罪指被告於2021年9月24日、10月1日、10月10日、10月24日、11月7日及12月8日，在港作出具煽動意圖的作為，即在「連登討論區」發布6篇貼文，當中有6篇具意圖引起憎恨，或藐視中央或香港特別行政區政府，或激起對其離叛，當中4篇貼具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；他又被指煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令；另外，被告於12月8日發布的貼文，亦具意圖激起香港居民，企圖不循合法途徑，促使改變其他在香港依法制定的事項。

案件編號：WKCC5115/2021