新冠肺炎．最新｜東涌映灣園第二期第6座、北角南天大廈封區檢測

本港今日(1日)新增16宗輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，個案包括12宗無症狀感染，15宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及4男13女，年齡20至54歲。該宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案（個案12656）於香港國際機場擔任地勤職位，12月30日於流動採樣站的檢測結果呈陽性，

早前中心到個案12611、12637和12654曾於相同時段光顧的餐廳又一城望月樓視察，採集的44個環境樣本沒有呈陽性。此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，個案12609、12611、12637和12654的病毒基因排序相同。

今日初步確診少於30宗。



▼2021年12月31日強制檢測公告詳情（非覆檢）▼



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▼2021年12月31日強制檢測公告詳情（覆檢）▼



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【19:00】政府傍晚公布，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，遂於下午七時起限制在北角英皇道275號南天大廈（不包括位於南天大廈1樓樓層的餐廳及2樓樓層）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約7時完成此行動。

Omicron｜住戶初確診涉變種病毒 東涌映灣園映濤軒第6座圍封檢測

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【18:35】政府公布今日下午6時30分起，限制在東涌映灣園第二期映濤軒第6座（不包括位於映灣園第二期映濤軒第6座地下樓層的綠茵英文（國際）幼稚園（東涌）及映灣園映濤軒第7座）內的人士須留在其處所並接受強制檢測，疑涉一宗染Omicron的初步確診個案。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約6時完成此行動。

【17:02】又一城望月樓疑爆Omicron變種病毒傳播，一名44歲染疫國泰空少（#12611）由美國返港後疑違反家居檢疫規定，12月27日與父親及家人到望月樓食飯，空少確診後，同枱食飯的父親其後亦中招，同一時段在望月樓進餐的34歲地盤工同告確診。消息稱，今日再有一名當日在獨立包廂進餐的女士也染疫，即目前已有4人感染。由於新增個案並非在望月樓的大廳進餐，與早前患者未必有直接接觸，故相信今次病毒傳播力強。

Omicron｜女地勤病發曾訪小曼谷泰國美食站 食客不擔心：當流感

【16:32】Omicron變種病毒全球肆虐，更流入本港社區。衞生防護中心指，一名30歲女地勤初步確診，更帶有N501Y及T478K變種病毒株，懷疑是Omicron個案。該名女地勤居於天水圍俊宏軒第二座，曾於12月30日到過銅鑼灣小曼谷泰國美食站用餐，當時已有咳嗽病徵。



銅鑼灣小曼谷泰國美食站今日（1日）繼續營業，餐廳經理指得知有初確診人士到訪後，已進行兩次消毒清潔，並要求員工今日上班前先進行檢測。有食客直言不擔心，「無咩嘢，當咗係流感咁」，並會繼續做好個人衞生措施。

今日起擴大打第三針安排 地盤工：遲早都要打、唔打自己蝕底

【13:07】政府今日（1日）起擴大疫苗接種計劃，已接種第二針滿六個月的市民可打第三針。今早不少人趁元旦假期到觀塘曉光街體育館社區疫苗接種中心，取即日籌接種第三針，當中不乏長者排隊取籌，早上100個名額於11點前便已派發完畢，遲來者需取下午的打針籌。

新冠肺炎｜袁國勇：須修改學校等場所通風要求 徹底改革追蹤技術

【11:34】新冠肺炎疫情肆虐近兩年，踏入新一年，Omicron變種病毒更殺入本港社區。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（1日）指，如果每個人都接種了足夠疫苗，相信新冠肺炎將可以在今年轉化為類似流感的疾病。

疫苗氣泡｜冀4月接種率達9成 孔繁毅倡入街市、公園都要打針

【11:00】政府計劃擴大疫苗氣泡範圍，食物及衛生局局長陳肇始昨日宣布，農曆新年前會要求市民進入食肆及康體場地等要最少打一針。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅指，要把疫苗接種率由7成推高至9成，收緊疫苗氣泡為好的一步，更提出可逐步擴闊至街市或公園，驅使更多長者打針。

Omicron｜孔繁毅：若再多人確診 要收緊聚集人數、叫停大型活動

【10:15】Omicron變種病毒流入社區，本港有爆發第五波疫情風險。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅相信，未來兩二日就會知道香港會否出現潛在社區爆發，若有更多人確診，就要收緊本地防疫措施，會進行除下口罩活動的處所，或要限制聚集人數甚至關閉，大型活動亦應叫停。

封區檢測｜天水圍俊宏軒2座完成強檢 1122人受檢無人確診

【07:36】衞生署衞生防護中心昨日（31日）因應一名機場女地勸人員初步確診新冠肺炎，對天水圍俊宏軒2座進行封區檢測。政府今早上7時30分宣布已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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強制檢測｜77處上榜涉Omicron患者 包括時代廣場豐澤、崇光百貨

【06:53】新冠變種病毒株Omicron殺入香港社區，昨日新增19宗確診和16宗初步陽性個案，當局加強強制檢測安排。食物及衞生局今日（1日）凌晨公布強制檢測公告，共有77個指明地方上榜，其中56個屬再次檢測，另21個屬新增上榜地方，包括九龍灣國際展貿中心、天瑞體育館、天澤商場爭鮮迴轉壽司、香港四季酒店大堂ARGO、荃灣一品雞煲火鍋、銅鑼灣時代廣場豐澤及崇光百貨等，部分地點涉及昨日初步確診並疑帶Omicron的機場女地勤。

▼又一城臨時檢測站大排長龍▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.31｜國泰空少引爆Omicron疫情 政府擴大推疫苗氣泡

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