新冠肺炎．最新｜2022元旦初確診16宗　機場女地勤中招成新疫點

本港社區出現新冠肺炎變種病毒秼Omicron個案，更錄得首宗患者病情嚴重個案。昨日除夕（2021年12月31日）初步確診有16宗，包括一名在機場負責處理過境旅客的女地勤，她居於天水圍俊宏軒2座，昨晚封區檢測；她在數日前發病，強制檢測通告顯示她發病後曾光顧數間食肆。



本港Omicron個案至昨累計有87宗，今日2022年元旦或突破100宗。食物及衞生局局長陳肇始說，未來數天至兩星期是抗疫關鍵時刻，呼籲市民在新年期間避免到擠逼或到不戴口罩的聚會。港機組人員的檢疫安排今起收緊，曾到非內地境外的貨機機組人員，返港後須酒店檢疫至少7日。



▼2021年12月31日強制檢測公告詳情▼



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封區檢測｜天水圍俊宏軒2座完成強檢 1122人受檢無人確診

【07:36】衞生署衞生防護中心昨日（31日）因應一名機場女地勸人員初步確診新冠肺炎，對天水圍俊宏軒2座進行封區檢測。政府今早上7時30分宣布已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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強制檢測｜77處上榜涉Omicron患者 包括時代廣場豐澤、崇光百貨

【06:53】新冠變種病毒株Omicron殺入香港社區，昨日新增19宗確診和16宗初步陽性個案，當局加強強制檢測安排。食物及衞生局今日（1日）凌晨公布強制檢測公告，共有77個指明地方上榜，其中56個屬再次檢測，另21個屬新增上榜地方，包括九龍灣國際展貿中心、天瑞體育館、天澤商場爭鮮迴轉壽司、香港四季酒店大堂ARGO、荃灣一品雞煲火鍋、銅鑼灣時代廣場豐澤及崇光百貨等，部分地點涉及昨日初步確診並疑帶Omicron的機場女地勤。

▼又一城臨時檢測站大排長龍▼



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