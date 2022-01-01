立場停運︱蕭澤頤：警方依法執行　不排除有更多人被捕

日前《立場新聞》至少六名現任或前任董事及高層，被以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕，其後更停止運作。警務處處長蕭澤頤今日出席活動時（1日）指，由於事件已進入司法程序，故不便透露。他強調，警方依據法律執行，「所有嘢根據法律」，又不排除再有更多人被捕。



▼12月29日 200警力搜《立場》辦公室▼



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蕭澤頤今日出席冬泳活動時，被追問《立場新聞》一案調查進度。他僅回應指事件已進入司法程序，故不便透露，並強調不排除再有更多人被捕。

警方國安處於上月29日拘捕《立場新聞》現任或前高層，包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，以及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，涉嫌串謀發布煽動刊物罪。同日《立場新聞》宣布即時停止運作，全體員工即時遣散，網站及所有社交媒體亦已移除。

其後鍾沛權及林紹桐被警方正式落案起訴，法庭拒絕兩人保釋申請，還押至下月25日再訊，其餘被捕人士則獲准保釋。當中吳靄儀離開警署時表示「多謝大家關心，呢個時候大家繼續互相關心係好緊要，暫時唔可以講太多嘢喇」。