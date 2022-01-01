Omicron｜住戶初確診涉變種病毒　東涌映灣園映濤軒第6座圍封檢測

Omicron變種病毒全球肆虐，更流入本港社區。港府表示，由於今日（1日）發現一宗曾在東涌映灣園第二期映濤軒第6座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局指，由今日晚上6時30分起，在相關大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別人士完成檢測。而政府目標是在明日（2日）上午約6時完成行動。



+ 1

當局指，由於今日發現一宗曾在映灣園第二期映濤軒第6座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，不過當局暫未交代初步確診人士資料。而受限區域則不包括位於映灣園第二期映濤軒第6座地下樓層的綠茵英文（國際）幼稚園（東涌），以及映灣園映濤軒第7座。

政府將於受限區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

由於今日（1日）發現一宗曾在東涌映灣園第二期映濤軒第6座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，當局決定就相關區域作出限制與檢測宣告。（政府新聞網截圖）

當局又稱，相關人士如在上月30日至今日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測；而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。