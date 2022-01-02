新冠肺炎．最新｜望月樓群組累計4人染疫　一晚3封區無發現確診

Omicron變種病毒全球肆虐，更流入本港社區。消息指，曾於上月27日與44歲染疫國泰空少（#12611）同一時段在又一城望月樓用膳的一名女士染疫。消息又稱，該名女士當日在獨立包廂進餐，與早前患者未必有直接接觸，而「望月樓群組」已有四人感染。

衞生署衞生防護中心昨晚（1日）對北角英皇道275號南天大廈、東涌映灣園第二期映濤軒第6座和馬鞍山雅典居第6座進行封區檢測。防護中心今早（2日）公布，上述三址都沒有確診個案。

另外，本港昨日新增16宗輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，個案包括12宗無症狀感染，15宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。



【09:45】政府自昨日下午七時起限制在北角指明「受限區域」、即北角英皇道275號南天大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約九時三十分完結，共檢查了約60名受檢人士的檢測報告，發現有一人未進行強制檢測，已向她發出強制檢測令。

封區檢測｜東涌映灣園、北角南天大廈和馬鞍山雅典居均無人確診

【07:30】衞衞生防護中心昨日對北角英皇道275號南天大廈、東涌映灣園第二期映濤軒第6座和馬鞍山雅典居第6座進行封區檢測。防護中心今早公布，上述三址都沒有確診個案。

強制檢測｜13處上榜 包括觀塘廣場、apm一田超市和康怡花園K座

【02:21】政府今日凌晨刊憲，指因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案，以及一宗與又一城望月樓相關的陽性檢測個案，有13個指明地方被納入強制檢測公告。

13個指明地方包括觀塘廣場、apm LG層一田超市、觀塘開源道64號源成中心1樓鴻星中菜、康怡花園K座（1-8室）和行走全港多區的巴士路線。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。

【00:00】Omicron變種病毒個案在全球肆虐，近日更加流入本港社區。昨晚衛生防護中心公布，一名28歲國泰空姐於美國乘搭航班CX885於12月27日抵港，在12月29日開始出現病徵，12月30日向私家醫生求診，其檢測結果今日呈初步陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。她抵港後居於北角英皇道南天大廈，自12月29日起到其友人的居所，即東涌映灣園第二期映濤軒第6座暫住。兩幢大廈昨晚都需要封區強檢。

另外，又一城望月樓再又再增一宗相關個案，患者為50歲家庭主婦居於馬鞍山西沙路600號雅典居第6座，她12月30日出現咳嗽和流鼻水的病徵，昨日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後檢測呈陽性，因此昨晚雅典居第6座亦需封區強檢，即在元旦日一晚政府三度封區檢測。

有消息指，這名女患者當日在獨立包廂進餐，並非在望月樓的大廳進餐，與早前患者未必有直接接觸。據悉，該名女食客的廂房位置同樣距離空少的餐桌相當之遠，應該不屬短距離的空氣傳播，亦不會是因共用使用洗手間而傳染。

▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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▼又一城臨時檢測站大排長龍▼



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▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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昨日總覽：

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