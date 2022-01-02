新冠肺炎．最新｜消息：望月樓群組增1人　染疫地盤工妻子初確診

Omicron變種病毒全球肆虐，更流入本港社區。消息指，曾與44歲染疫國泰空少同一時段在又一城望月樓用膳、早前確診的34歲地盤工，其同住妻子亦初步確診。早前已經被送往檢疫中心的她若最終確診，將是望月樓群組第5宗個案，如她未有在望月樓用膳，可能是Omicron在港第三代傳播。

衞生署衞生防護中心昨晚（1日）對北角英皇道275號南天大廈、東涌映灣園第二期映濤軒第6座和馬鞍山雅典居第6座進行封區檢測。防護中心今早（2日）公布，上述三址都沒有確診個案。

另外，本港昨日新增16宗輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，個案包括12宗無症狀感染，15宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。



通關｜ 72.1萬人申請港康碼帳戶 流動支援站明起覆蓋18區港鐵站

【14:00】資訊科技總監辦公室表示，截止今日中午已有72.1萬名市民申請註冊帳戶，當中近80%已啟動帳戶。至於當局為協助有需要市民申請「港康碼」而設的流動支援站，明日（3日）起再增15個至25個，服務點覆蓋全港18區港鐵站。

【13:39】消息指，望月樓群組再增一人初步確診。患者為早前確診、曾到訪望月樓的34歲地盤工同住妻子，她早前已被列作緊密接觸者送往檢疫中心，其後於今日初步確診。她若最終確診，將是望月樓群組第5宗個案，如她未有在望月樓用膳，可能是Omicron在港第三代傳播。

望月樓｜空氣淨化「死位」或致播毒 袁國勇：第五波一定有機會爆

【13:15】港大微生物學系講座教授袁國勇今日電視節目表示，又一城望月樓空氣清機設置在天花板，令店內上下空氣不能流動，導致短距離空氣傳播，又認為目前針對食肆的換氣量要求，日校應適用於學校。



被問及疫情是否已進入第五波，他直言一定有機會爆發，但若做足一切功夫，及早頻密檢測，相信可盡快找出受感染人士，香港仍可繼續守下去。他相信，隨著市民有免疫力，新冠病毒日後或只如普通流感病毒，但如變化快得如甲型流感，或需每年補打一針加強劑。

▼11月第三針開打的情況▼



Omicron｜羅致光：防疫前提下研增外傭來港名額 正洽新檢疫酒店

【12:00】勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，香港外傭人數由兩年前高峰期超過40萬，逐步下降至今天只有約35萬，單是去年11月已減少了約1400人。他指，外傭人數下跌，令本地勞工巿場及不少行業受到影響，若情況持續，可能影響整體經濟復甦的能力。他指，當局正繼續緊密努力與合適及有意成為外傭指定檢疫設施的酒店洽商，希望在短期內有好消息公布。

Omicron｜擴大疫苗氣泡或1.20公布 陳肇始：研家居檢疫抗第五波

【11:25】食物及衞生局局長陳肇始今日表示，接種疫苗是頭等大事，再次預告會在農曆新年前將「疫苗氣泡」擴展至所有表列處所，暫未有確實推行日期，但透露可能在1月20日新一輪社交距離措施時公布細節，日後會再進一步推至學校、安老院舍和日間老人中心等高危地方。

對於「望月樓」群組擴大，陳肇始表示，檢疫人數增加，八鄉、西貢戶外康樂營，鯉魚門正備用作檢疫設施，暫時仍然足夠，但一旦第五波疫情爆發，檢疫設施或不勝負荷，當局正商討家居檢疫安排和相關配套。

望月樓｜陳肇始料店內現短途空氣傳播 正查信用卡紀錄尋同場食客

【11:15】「望月樓」群組進一步擴大，食物及衞生局局長陳肇始今日表示，現已到社區傳播「臨界點」，她透露，衞生防護中心調查後發現，首位染疫國泰空少坐在餐廳近門口位，相信有可能是食客進出時經過其桌子，雖然無面對面接觸，但透過短途空氣傳播感染病毒。她又指，當局正繼續跟進望月樓群組，早前在餐廳採取的40多個環境樣本均呈陰性，而密切接觸者已追蹤到第二、三層，相關人士亦需入住檢疫中心數天，直至檢測呈陰性才可回家，又提醒強檢公告內的處所要重覆檢測多次。

【10:55】衞生防護中心昨對東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測，今早公布沒有確診個案，相關執法行動亦早上約10時30分完結，政府共檢查了約135名受檢人士的檢測報告，發現有22人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令，料合共罰款11萬元。

封區檢測｜東涌映灣園馬鞍山雅典居39人沒強檢 共罰19萬5

【10:25】衞生防護中心昨對馬鞍山雅典居第6座封區檢測，今早公布沒有確診個案，相關執法行動亦早上約10時15分完結，政府共檢查了約85名受檢人士的檢測報告，發現有17人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令，料合共罰款8.5萬元。

【09:45】政府自昨日下午七時起限制在北角指明「受限區域」、即北角英皇道275號南天大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約九時三十分完結，共檢查了約60名受檢人士的檢測報告，發現有一人未進行強制檢測，已向她發出強制檢測令。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至1月2日）▼



+ 4

封區檢測｜東涌映灣園、北角南天大廈和馬鞍山雅典居均無人確診

【07:30】衞衞生防護中心昨日對北角英皇道275號南天大廈、東涌映灣園第二期映濤軒第6座和馬鞍山雅典居第6座進行封區檢測。防護中心今早公布，上述三址都沒有確診個案。

強制檢測｜13處上榜 包括觀塘廣場、apm一田超市和康怡花園K座

【02:21】政府今日凌晨刊憲，指因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案，以及一宗與又一城望月樓相關的陽性檢測個案，有13個指明地方被納入強制檢測公告。

13個指明地方包括觀塘廣場、apm LG層一田超市、觀塘開源道64號源成中心1樓鴻星中菜、康怡花園K座（1-8室）和行走全港多區的巴士路線。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。

▼2022年1月1日強制檢測公告詳情▼



【00:00】Omicron變種病毒個案在全球肆虐，近日更加流入本港社區。昨晚衛生防護中心公布，一名28歲國泰空姐於美國乘搭航班CX885於12月27日抵港，在12月29日開始出現病徵，12月30日向私家醫生求診，其檢測結果今日呈初步陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。她抵港後居於北角英皇道南天大廈，自12月29日起到其友人的居所，即東涌映灣園第二期映濤軒第6座暫住。兩幢大廈昨晚都需要封區強檢。

另外，又一城望月樓再又再增一宗相關個案，患者為50歲家庭主婦居於馬鞍山西沙路600號雅典居第6座，她12月30日出現咳嗽和流鼻水的病徵，昨日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後檢測呈陽性，因此昨晚雅典居第6座亦需封區強檢，即在元旦日一晚政府三度封區檢測。

有消息指，這名女患者當日在獨立包廂進餐，並非在望月樓的大廳進餐，與早前患者未必有直接接觸。據悉，該名女食客的廂房位置同樣距離空少的餐桌相當之遠，應該不屬短距離的空氣傳播，亦不會是因共用使用洗手間而傳染。

▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



+ 4

▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



+ 5

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



+ 8

▼又一城臨時檢測站大排長龍▼



+ 4

▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



+ 10

昨日總覽：

新冠肺炎．1.1｜元旦3封區檢測 望月樓4人染疫 Omicron社區擴散

Omicron｜住戶初確診涉變種病毒 東涌映灣園映濤軒第6座圍封檢測

Omicron｜女地勤病發曾訪小曼谷泰國美食站 食客不擔心：當流感

Omicron｜國泰空姐抵港5日染疫 居北角再搬東涌 兩住所圍封檢測

今日起擴大打第三針安排 地盤工：遲早都要打、唔打自己蝕底

新冠肺炎｜袁國勇：須修改學校等場所通風要求 徹底改革追蹤技術

疫苗氣泡｜冀4月接種率達9成 孔繁毅倡入街市、公園都要打針

Omicron｜孔繁毅：若再多人確診 要收緊聚集人數、叫停大型活動

封區檢測｜天水圍俊宏軒2座完成強檢 1122人受檢無人確診