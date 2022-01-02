疫苗｜接種地點總覽　第三針須謹記一個日子　過年前不打針無堂食

變種病毒Oｍicron肆虐全球，並已衝破香港脆弱的「外防輸入」措施，因豁免檢疫空少不自律而令疫情在社區爆發，第五波疫情「一觸即發」。

當局日前已預告，會在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，換言之全港所有表列處所包括食肆等，未打針人士都不能入內堂食。

而政府新一年已擴大新型冠狀病毒疫苗計劃，已接種第二針復必泰滿六個月的市民可以打第三針，即不論接種兩劑科興或復必泰的市民，均可到官方網站預約打第三針。另外，接種第一針復必泰達12個星期的12歲至17歲青少年，可接種第二劑復必泰疫苗。

《香港01》整理大部份新冠疫苗接種注種事項與資料，下文為讀者解答各項疑問。



▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



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政府今日起擴大新型冠狀病毒疫苗計劃，已接種第二針復必泰滿六個月的市民可以打第三針。（資料圖片）

1. 什麼人士合資格接種第三針疫苗？

接種了兩劑復必泰或科興疫苗的市民，只要已相隔六個月時間，均可接種第三劑疫苗。有個別需要，例如離港外遊，並已接種第二劑疫苗最少3個月的人士，可前往社區疫苗接種中心，或可獲酌情安排提早接種第三針。

另外，屬於免疫力弱人士，例如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人士等，須於接種當天出示醫生證明，才能在接種第2劑疫苗後4星期至3個月內，接種第三針。

已接種一劑復必泰疫苗，並滿12個星期的青少年合資格打第二針。

2. 已接種一劑疫苗的新冠肺炎康復者安排如何？

新冠肺炎康復者接種一劑疫苗滿六個月，可前往社區疫苗接種中心打第二針。有個別需要例如離港外遊，並已第一針最少三個月的康復者，可前往社區疫苗接種中心，或獲酌情安排提早打第二針。

3. 12至17歲青少年接種第二針復必泰疫苗資格？

已接種一劑復必泰疫苗，並滿12個星期的青少年合資格打第二針。如有特別需要，例如離港升學，而選擇在第21日後接種第二劑復必泰疫苗，則必須在接種疫苗當日，攜同已簽妥的家長同意書，並由家長親自陪同前往社區疫苗接種中心打針。

專家建議，由今日起接種復必泰的青少年，會被安排於大腿前外側中段部位進行肌肉注射，青少年可穿著易於穿除的衣物以便接種。

本港疫苗接種中心名單及注意事項



4. 市民可以到那一間社區疫苗接種中心打針？

接種科興的社區疫苗接種中心：北角渣華道體育館、佐敦官涌體育館、沙田源禾路體育館。

接種復必泰的社區疫苗接種中心：西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、荔枝角公園體育館、元朗體育館、黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心、沙田香港中文大學醫院、葵涌林士德體育館。

九間社區疫苗接種中心將每天開放，開放時間為上午8時至晚上8時；香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心的開放時間為逢星期一、星期二、星期四和星期五上午10時至下午6時，星期六及星期日為上午8時至晚上8時，星期三全日休息。所有疫苗接種中心運作日的下午1時半至2時半為清潔時間。中心亦提供「即日籌」，提供即場接種疫苗。

十三間公立醫院新冠疫苗接種站：www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_CHI.pdf

提供科興疫苗的私家醫生及診所名單：www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/VSS

私營醫護機構提供二十四個服務地點：www.covidvaccine.gov.hk/pdf/PrivatePilotScheme_BNT_tc.pdf

流動接種站服務時間及地點：www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_CHI.pdf

政府早前宣布，擬在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」範圍。（資料圖片）

5. 若果市民未接種新冠疫苗，出入公眾場所會否受到限制？

政府早前宣布，擬在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」範圍，市民進入食肆、戲院、健身中心、美容院等公眾娛樂場所，以及體育館、圖書館、博物館等政府場地，均須接種最少一劑新冠疫苗。

只有兩類人士進入上述處所可獲豁免，一是年齡未符合接種要求，二是持有效醫生證明者。