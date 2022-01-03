新冠肺炎．最新｜初確診約30宗　又一城望月樓染疫群組增至5人

新冠病毒Omicron變種病毒株全球肆虐，上周更殺入本港社區。本港昨(2日)新增26宗確診個案，創8個月半新高，其中17宗為無症狀感染個案，累計個案增至12,693宗；昨初步確診錄得約30宗。

又一城望月樓群組繼續擴大，累計增至5人染疫，其中新增的38歲女子初步確診。她是早前已確診的地盤工人的妻子，她於荃灣山德士中心上班，上周四(12月30日)最後上班，在竹篙灣檢疫中心隔離期間檢測結果呈初步陽性。

政府上周預告將疫苗氣泡擴至所有食肆及表列處所，食衞局局長陳肇始昨表示，現時社交距離措施每兩星期檢討及延續，本月6日延期之後，下一輪都20日，她稱月中公布詳情。受疫苗氣泡影響，過去兩日首次打疫苗人數都有7,000多人，創近一個新高。



▼1月3日強制檢測公告詳情▼



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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▼1.2疫苗流動接種車到訪葵青長康邨▼



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疫苗｜接種地點總覽 第三針須謹記一個日子 過年前不打針無堂食

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



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▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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▼12.31又一城臨時檢測站大排長龍▼



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▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼



昨日一覽：新冠肺炎．1.2｜增26宗個案 疫苗氣泡促使打針人數創一個月新高

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Omicron｜又一城望月樓現感染群組 食肆換氣工作小組將檢視指引

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