最新｜望月樓多一食客初步確診　再有免檢疫國泰空姐傳染家人

新冠病毒Omicron變種病毒株全球肆虐，上周更殺入本港社區。本港今日(3日)再增29宗確診個案創新高，其中17宗為無症狀感染個案，初步確診錄得約40宗。

又一城望月樓群組繼續擴大，累計增至6人染疫，其中一名66歲女子初步確診。她坐在望月樓的廂房內，當時有另外8名親友同枱。政府指，至今仍有6名與播疫空少同時段在席的望月樓食客未找到，會再用更多不同方法嘗試。



【17:15】歐家榮指，部份已確診的望月樓食客，他們的座位換氣量每小時僅得2次，遠低於整家餐廳每小時6次的換氣量，故或因此令病毒傳播。

他又交代各名染疫患者當時在望月樓的枱號，其中是今次傳播源頭的空少，當日和父親坐A2枱號。受感染的搭棚工人食客及妻子，則坐在93號枱。而坐在廂房、家住馬鞍山的患者，則坐在95號枱。而今日初步確診的患者，則坐在101號枱，同樣是位於廂房內。

歐家榮又指，雖然基因排序完全一樣，但至今仍難界定12609、12611兩位空少誰才是源頭，但可以肯定12611空少，是望月樓群組的源頭。

【17:05】望月樓與同集團的「鳥十」是共用舖位分間成兩間餐廳，歐家榮指，兩間餐廳入口「完全唔同」，按資料可見兩家餐廳員工、食客「唔會有交集」，但承認會共用同一廁所，「但我哋發現望月樓啲客人，係無用餐廳廁所，反而係用商場廁所。」他又說，早前已採取餐廳廁所樣本，全部是陰性，而機電工程署曾檢查餐廳空氣流動，發現風向是由鳥十吹向望月樓，故認為鳥十的同時段食客不用界定為密切接觸者，送往檢疫中心。

歐家榮又指，12月31日已再發出強檢通告，要求12月27日中午一時至下午五時去過又一城的人，都要接受強制檢測，即已包括「鳥十」的食客。另又會要求鳥十的員工加密檢測，暫時未發現個案。

至於6名仍未找到、列密切接觸者的6名食客，會繼續追蹤包括翻查閉路電視，甚至八達通卡或信用卡資料追查。

望月樓｜5名確診者所坐位置曝光 一圖勾畫潛在傳疫畫面

【17:00】歐家榮又指，今日確診個案中，有20宗來自菲律賓，大部份都是新來港外傭，有七宗在機場檢測已找到，另有13宗在入住檢疫酒店後才驗出陽性。他補充指，13宗檢疫期間才發現的個案，有10都是入住沙田萬怡酒店，初步調查未見酒店內有傳播，「但短時間內同一日咁多個案，有憂慮個案傳染左右隔離、甚至員工」，當局審慎起已安排同層住客加密檢測，未來一周每日要接受檢測，並會要求酒店安排員工都每日檢測。

【16:40】歐家榮又透露，今日亦有另有一宗初步陽性個案，是一宗與輸入個案有關聯的本地感染個案，源頭是個案12676的家人，患者是一名35歲男子，本身未打疫苗。而源頭的家人於12月27日抵港，12月29日出現病徵，家住北角南天大廈，日前已納封區強檢範圍，與染疫家人共同相處時間是12月28日至30日，1月1日送至竹篙灣，翌日檢測樣本呈陽性，工作地點是紅磡都會大廈2002室。

歐家榮指，今日暫錄得約40宗初步確診個案，當中主要是輸入個案。

【16:30】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理(病人安全及風險)何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。截至今日凌晨零時，本港新增29宗確診個案。

歐家榮指，望月樓群組再多一人初步確診，是一名66歲女士，於12月27日與8位親友在望月樓午餐，時間大約是12時30分至1時30分。她居於大圍恆豐花園二座，透過追蹤而找到，並已界定為密切接觸者。她於12月31日被送往竹篙灣檢疫中心，之前檢測呈陰性，並於1月2日咳嗽、喉嚨痛，其後檢測呈陽性暫列初步確診，該名女病人早前已打兩劑科興。

經衞生防護中心追查，該名66歲女子在望月樓食飯後，曾經在翌日即12月28日，去過大圍美田路「大飯堂」，以及美林商場大家樂。她於12月29日去瀝源社區檢測中心檢測，當時檢測呈陰性，同日中午去過新城市廣場吃午餐。該名女患者其後又於12月30日去過沙田北京樓午餐，並乘搭88K到駿景園第8座探望親友。

歐家榮又指，就望月樓爆疫事件中，已將22名員工檢疫隔離，另有207名食客在同一時間與播疫的空少同時段同場，目前只成功聯絡到191名食客，全部已安排入住檢疫中心，大部測試後都呈陰性，另亦有10人準備送往檢疫中心，即仍有6人未能追蹤到，相信涉及兩治食客。他又指，為斷絕社區傳播鏈，會再發強檢通告，要求有關人士明日檢測，完成之後要向衞生防護中心通報，強調會嚴肅跟進未有遵守人士，或會罰款及檢控。

▼1月3日強制檢測公告詳情▼



【15:00】又一城食肆望月樓爆疫，相連的餐廳「鳥十」目前亦停業，據資料兩間餐廳由一間集團營運，在又一城共用舖位。經視察及查閱有關平面圖，兩餐廳是互通，內部可通往同一個洗手間，兩間餐廳的廚房分別位處同一側。

望月樓平面圖曝光 與日本餐廳鳥十相通 會共用廁所

▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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