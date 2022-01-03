《眾新聞》明天起停運　主筆楊健興談決定：唔能夠安心做新聞

近日傳媒界接連發生大地震，繼早前《立場新聞》多名現任或前高層被捕，並即時停止運作後，由一眾資深傳媒人於2017年創立的眾新聞，亦於昨晚（2日）9時半宣布，將於1月4日（周二）起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。《眾新聞》主筆楊健興與總編輯李月華於今（3日）早上11時會見傳媒，交代停運事宜。



日前《立場新聞》至少6名董事及高層涉｢串謀發布煽動刊物｣被捕，之後即時停止運作，昨日﹙2日﹚另一網媒《眾新聞》亦宣布明日﹙4日﹚起停運。

《眾新聞》由資深傳媒人於2017年成立，今日﹙3日﹚總編輯李月華及主筆楊健興見傳媒。楊健興表示，停運是短期內的決定，觸發點正正是《立場新聞》事件，無法掌握執法界線，形容｢唔能夠安心做新聞｣，停運是無可奈何的決定。

李月華表示，《眾新聞》一共有40多名員工將全部按法例遣散，網站今日仍會更新，晚上的兩個節目會亦會播放。她表示，明日起暫停運作，但網站不會即時關閉，具體日子會之後再決定。

眾新聞1月2日晚上9時半公布停辦消息，並在社交專頁上載告別訊息。

眾新聞在Facebook專頁發文，指昨天1月2日，剛好是2017年元旦成立5年的翌日，「要跟大家告別」，「5年了，多謝大家」。消息公布後，眾新聞辦公室仍在運作中。

內文提及作立當日記者會上，多名傳媒「老鬼」表示對本港新聞自由狀況深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務，「希望我們的一小步，可以鼓勵業界行一小步，各人的一小步可以形成保護新聞自由的一大步」，然後在資源極度緊絀的情況下，以獨家新聞、數據新聞、人物專訪、調查報道、深度評論、法庭新聞、中國新聞、眾聲集展開報道。

「縱然我們人力有限，新聞不夠多、不夠快，但我們整個小團隊，老鬼和後生仔都一條心，努力在新聞報道上求真、求深。」眾新聞指團隊由十人，變成數十人隊，「由起初街頭人們一句句的「眾新聞？唔識喎」，「到今天聽到人們說：眾新聞？我有睇。」