新冠肺炎．最新｜疫苗氣泡2.24擴至食肆學校　望月樓6食客仍失聯

Omicron來勢洶洶，由違規國泰航空空少引爆的又一城望月樓群組累計增至6人染疫。行政長官林鄭月娥今日（4日）宣布將於2月24日擴大疫苗氣泡，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等文康設施。林鄭月娥稱，無計劃收緊社交距離措施及停課，疫苗氣泡現階段亦無計劃擴至私人工作場所及商場，但她強調，因應防疫，不能排除日後會否推行任何措施。



【10:15】行政長官林鄭月娥今日宣布將於2月24日擴大疫苗氣泡，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等文康設施。林鄭月娥稱，無計劃收緊社交距離措施及停課，疫苗氣泡現階段亦無計劃擴至私人工作場所及商場，但她強調，因應防疫，不能排除日後會否推行任何措施。她又指，望月樓仍有6名食客未能聯絡上。

▼1月4日強制檢測公告詳情▼



▼1月3日 恒峰花園第二座封區檢測▼



強制檢測｜21處上榜 包括沙田北京樓、穴居酒屋和駿景園8座

【04:39】本港昨日（3日）新增29宗確診個案，食物及衞生局今日（4日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名加拿大抵港28歲女病人、一名66歲望月樓女食客，以及一名35歲男病人。

上榜地點包括新城市廣場北京樓、沙田駿景園8座、香港大學梁銶琚樓、銅鑼灣京都廣場地庫吉野家等。

▼望月樓群組初確診66歳婦人潛伏期行蹤▼



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▼國泰空姐同住35歲男病人行蹤▼



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▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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﻿▼又一城「鳥十」與同集團「望月樓」內部相通▼



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▼1.2疫苗流動接種車到訪葵青長康邨▼



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▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



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▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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▼12.31又一城臨時檢測站大排長龍▼



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▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼

