新冠肺炎．最新｜社交距離措施延長兩周　2.24落實「疫苗氣泡」

Omicron來勢洶洶，由違規國泰航空空少引爆的又一城望月樓群組累計增至6人染疫。行政長官林鄭月娥今日（4日）宣布將於2月24日擴大疫苗氣泡，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等文康設施。林鄭月娥稱，無計劃收緊社交距離措施及停課，疫苗氣泡現階段亦無計劃擴至私人工作場所及商場，但她強調，因應防疫，不能排除日後會否推行任何措施。



【21:23】食物及衞生局公布，將於明晚午夜到期的社交距離措施，維持多兩星期至本月19日，並將於2月24日落實擴展「疫苗氣泡」的計劃，以預留足夠時間進行準備工作，包括讓市民有序接種疫苗。

政府將會落實一系列措施，擴大「疫苗氣泡」的要求，其範圍包括所有受第599F章規管的餐飲處所及表列處所（即酒吧或酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及郵輪，以及全部提供堂食的餐飲處所、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店╱賓館及活動場所）；「疫苗氣泡」亦會涵蓋學校和一些政府文康設施，如公共圖書館等。

按照目前計劃，當「疫苗氣泡」2月24日擴展至受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，以及其他文康設施時，員工須最少已接種了一劑新冠疫苗，而在八星期後必須完成接種了兩劑新冠疫苗；而進入對顧客或使用者實施疫苗接種要求的處所時，顧客或使用者須最少已接種了一劑新冠疫苗。只有以下兩種情況可無需符合疫苗接種要求：（一）因年齡關係而未符合接種疫苗資格；或（二）因健康原因而不適合接種、並持有相關醫生證明書的人士。而經醫生證明不適合接種的員工，須接受指明的定期病毒檢測。

Omicron｜新增39宗個案 初確診約50宗 國泰空姐兩家人中招

【20:30】衞生署衞生防護中心公布今日新增39宗陽性檢測個案，分別13宗確診和26宗無症狀感染個案，至今本港累計確診個案12,690宗。

新增個案包括36宗輸入個案及三宗與輸入個案有流行病學關連的個案。34宗涉及變異病毒株的感染，餘下五宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及16男23女，年齡介乎13至66歲。輸入個案當中，八人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，27人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）的地區抵港；32人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，四人於檢疫期間檢測結果呈陽性。

三宗與輸入個案有流行病學關連的個案為12746、12747及12754。個案12747是涉及望月樓的個案，該名66歲女病人於12月27日下午約12時半至1時半到望月樓用膳，12月31日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後檢測結果呈陽性。

個案12746及12754是早前輸入個案12676（美國返港國泰空姐）的同住家人，近期沒有外遊。個案12746涉及一名35歲男病人，個案12754涉及一名62歲女病人，沒有病徵，於1月1日被界定為密切接觸者並獲安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，1月2日抽取的樣本檢測結果呈陽性。病人沒有接種新冠疫苗。

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【19:05】居於屯門翠寧花園第2座的一名42歲居民初步確診，感染源頭不明。政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），由晚上7時起限制屯門翠寧花園第2座為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約6時半完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

Ｏmicron｜屯門梁李秀娛幼稚園有家長初步確診 須停課三天

【19:05】Ｏmicron病毒流入社區，本港今日新增一宗本地源頭不明的初步確診個案，料帶有Ｏmicron變異株。順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園今日在校網公告，指下午3時半接獲通知，上午低班學生家長初步確診新冠肺炎，衛生署建議停課三天，以及學生及教職員前往檢測中心進行檢測。校方指，學校會再次加強消毒，復課日期待定。另外，功課安排將順延，家長毋須到校領取。

屯門翠寧花園42歲男測量師初步確診 源頭不明極大機會涉Omicron

【17:32】衞生防護中心今午接獲本地源頭不明初步陽性個案，患者為42歲男測量師，與太太及女兒居住在屯門翠寧花園，在北角上班，無去過高危地方包括又一城或望月樓。患者1月2日出現發燒及頭痛病徵，向私家醫生求診，1月3日接受深喉唾棄樣本檢測，今午證實為初步陽性個案。患者除返工外，曾接送女兒及到過一些食肆，暫未確定感染，正追查相關密切接觸者。

Omicron｜袁國勇解望月樓傳播成因 風大但換氣不均 空少坐中間

【17:22】衞生防護中心指出今日再有一個初步陽性個案，為密切接觸者，住馬安山雅典居的13歲女童，31送竹篙灣檢疫中心，媽媽同日樣本已於1月1日確診已入院，所有食客及員工已聯絡上,，兩桌六人已聯絡到，會盡快去檢疫中心，絕大多都呈陰性。

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【17:03】消息指，本港再現源頭不明個案，患者未打針，1月2日出現發燒及頭痛病徵，1月3日接受檢測，今日證實為初步陽性個案。

官涌接種中心爆滿 市民取即日籌摸門釘：怕遲啲冇得同仔出街食飯

【14:41】提供科興疫苗接種的官涌體育館今早十時開門，記者到場視察發現，門外一早有不少已預約的市民排隊等候，亦有不少人今早七時起便開始等候取即日籌的人龍。中心開門不久後，職員已表示所有「即日籌」已派發完畢，持續有多個市民前來「摸門釘」，其中有年老的市民無助地表示自己不懂得上網預約，又擔心不打針將來無法與家人一起出外共膳。

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Omicron｜林哲玄與9醫護組織聯署 緊急呼籲打針：第五波⼀觸即發

【14:10】變種病毒Omicron流入社區，又一城望月樓累計6名食客染疫。醫療衞生界立法會議員林哲玄與9個醫護組織今日（4日）發表聯署聲明，緊急呼籲市民接種疫苗，指因為Omicron已經進入本港社區，刻下是阻⽌第五波疫情爆發的關鍵期。

疫苗氣泡｜梁子超：打針阻Omicron不切實際 袁國勇：打一針都好

【13:49】特首林鄭月娥今早(４日）宣布，將於2月24日擴大「疫苗氣泡」，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等文康設施。呼吸系統專科醫生梁子超認為，若政府冀以「疫苗氣泡」阻截變種病毒Omicron是「不切實際」，不少西方國家推行相關政策後，病毒仍在社區爆發，認為最有效方法在嚴防輸入個案，憂慮確診個案若繼續幾何級數上升，疫情將全面失控。

疫苗氣泡｜2.24擴至食肆等多地 進入須已打一針 一文看適用範圍

【13:16】Omicron疫情來勢洶洶，政府早前預告計劃擴大疫苗氣泡範圍，市民到食肆及表列處所規管的地方，須接種至少一針方可進入。特首林鄭月娥今早（4日）宣布，將於2月24日落實措施，除表列處所外，亦會包括學校及康文署設施如圖書館及博物館，具體範圍要再商討及釐定。《香港01》綜合疫苗氣泡擴大後的適用範圍。

新冠疫苗｜下月底不打針無堂食 預約接種數急增 政府研增注射站

【12:35】政府預告會2月24日起，將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆、受防疫條例規限的處所和康文署豁下的場地等，不少疫苗接種中心近日重現長長人龍。康健國際醫療集團營運總監梁國齡今日（4日）在電台節目表示，其集團負責營運、位於觀塘曉光街體育館的接種中心，近日亦人頭湧湧，預約人數爆滿，令要應付每日300個即日籌名額變得頗吃力，呼籲市民先預約，以免摸門釘。

通關｜林鄭：Omicron個案影響通關 需多等一段時間 已訓斥國泰

【11:23】香港與內地通關遙遙無期。特首林鄭月娥今日（4日）表示，現時香港有102宗Omicron個案，97宗屬輸入，目前未有源頭不明個案，但不少患者沒有病徵，令政府更難應付，需靠加強檢測切斷傳播。她承認個案影響與內地商討通關進度，相信要多等一段時間才能恢復人員來往。

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望月樓｜6食客未尋回憂社區爆發 蕭傑恒倡加密檢測、縮短檢疫期

【11:13】又一城食肆「望月樓」Omicron群組愈滾愈大，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（4日）表示，仍有6名「望月樓」食客未追蹤到，憂慮未來數天會出現源頭不明個案，致社區大規模爆發。Omicron繁殖速度快Delta 70倍，令潛伏期大幅縮短，建議當局加密檢測，甚至是每日一檢。

▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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【10:15】行政長官林鄭月娥今日宣布將於2月24日擴大疫苗氣泡，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等文康設施。林鄭月娥稱，無計劃收緊社交距離措施及停課，疫苗氣泡現階段亦無計劃擴至私人工作場所及商場，但她強調，因應防疫，不能排除日後會否推行任何措施。她又指，望月樓仍有6名食客未能聯絡上。

Omicron停課｜校長冀提早7日預告讓學校家長準備 促訂立預警機制

【10:01】又一城食肆「望月樓」爆發Omicron疫情後，第五波疫情一觸即發，日前有傳政府正與學界商討停課安排，資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（4日）表示，學校已就此有「兩手準備」，惟轉變上課模式亦需轉接期，希望若教育局決定全港小學停課，可提早一周預告，讓學校和家長做好準備。

飲食業透露政府研食肆健康碼 走漏眼食客食店一齊罰：需停晚市

【09:40】Omicron流入社區，本港疫情趨嚴峻，政府預告會將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆和其他受防疫條例規限的處所。香港餐務管理協會主席梁振華今日（4日）表示，已向政府反映月尾至下月初農曆新年旺季，是業界全年生意最高峰期，希望能在農曆新年後才推行疫苗氣泡，預料政府會有所讓步。他強調食肆已跟足政府防疫規定，做好「安心出行」、打針和換氣量等要求，形容望月樓爆疫是「唔好彩」。

▼1月4日強制檢測公告詳情▼



▼1月3日 恒峰花園第二座封區檢測▼



強制檢測｜21處上榜 包括沙田北京樓、穴居酒屋和駿景園8座

【04:39】本港昨日（3日）新增29宗確診個案，食物及衞生局今日（4日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名加拿大抵港28歲女病人、一名66歲望月樓女食客，以及一名35歲男病人。

上榜地點包括新城市廣場北京樓、沙田駿景園8座、香港大學梁銶琚樓、銅鑼灣京都廣場地庫吉野家等。

▼望月樓群組初確診66歳婦人潛伏期行蹤▼



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▼國泰空姐同住35歲男病人行蹤▼



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﻿▼又一城「鳥十」與同集團「望月樓」內部相通▼



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▼1.2疫苗流動接種車到訪葵青長康邨▼



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▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



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昨日總覽：新冠肺炎．1.3｜國泰空少望月樓群組增至6人 國泰空姐傳染家人

疫苗氣泡｜陳肇始：冀擴大氣泡 非只要求打一針 會逐步調整收緊

Omicron｜約40宗初步確診 免檢疫國泰空姐家人中招 到多區食肆

望月樓再增一食客初確診累計6染疫 66歲婦曾訪大圍沙田多間食肆

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望月樓｜約30食客未尋回 許樹昌籲主動現身 助重組傳播方式

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梁卓偉指當局應做準備 倘望月樓現第3代傳播需收緊社交限制

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▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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▼12.31又一城臨時檢測站大排長龍▼



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▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼

