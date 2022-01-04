鄒幸彤在FB等呼籲參與六四活動　被裁定煽惑罪成

前支聯會副主席鄒幸彤，涉宣傳和呼籲參加2021年六四集會，被控煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，案件今（4日）在西九龍裁判法院裁決，裁決官陳慧敏指集會自由並非絕對，不能以此為名為所欲為，法庭絕不容許以違反法律手段行使這些自由。而被告在案發前在網上發表兩篇文章，顯示她以鼓勵、說服、提議、施壓他人參與未經批准集結，終裁決鄒罪成，法庭現正聽取鄒的求情。



被告鄒幸彤（36歲）涉嫌於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。鄒被指在控罪期內，於社交媒體及埦章發表煽惑他人參與六四活動的文章。

鄒在自辯時曾解釋，她作為支聯會的副主席，有責任推動「六四晚會」，然而支聯會亦不可能冒著被檢控的風險舉行集會，因此她要宣佈將不會再舉行「六四晚會」，並為此向港人表達其遺憾及歉意，故在Facebook及Twitter發布了「燭光無罪 堅守陣地」的帖文，是呼籲市民用個人行動去延續，甚至擴散原本在維園的燭光。

鄒又稱，她在明報刊登文章「燭光承載良知重量 港人執著說出真相」的原因，是因為：「呢啲嘢而家唔去講，日後都好難再講。」她又稱，若僅以這兩篇文章便可煽惑他人，「係抬舉咗我，亦睇低咗香港人」，又稱若真的有煽動，應是「香港人煽動咗我，要按良知行事」。

案件編號：WKCC2595/2021

警方去年未有批准舉行六四晚會，警方下午2時許已封鎖維園多個球場。(詳看下圖)