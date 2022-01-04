童樂居虐兒案｜保護兒童會設獨立委員會審視事件　傍晚開首次會議

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，至今6名職員被捕，累計20 名兒童疑受害。香港保護兒童會事件揭發9日至元旦日（1日）始在社交網站向「童樂居」的兒童及家長們致歉。到今日（4日），該會執行委員會稱十分重視「童樂居事件」，並於昨天（3日）通過成立獨立檢討委員會，全面審視事件及機構管理與運作。

獨立檢討委員會由香港律師會前會長黃嘉純出任主席，成員包括社會福利署前高級臨床心理學家周寶玲、瑪麗醫院精神科前部門主管陳國齡及小童群益會前總幹事羅淑君等人士。獨立檢討委員會今天傍晚將召開首次會議，制訂未來工作及時間表。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



香港保護兒童會今指，執行委員會十分重視「童樂居事件」，並於昨天通過成立獨立檢討委員會，全面審視「童樂居事件」及機構管理與運作。

香港律師會前會長黃嘉純出任主席

獨立檢討委員會由香港律師會前會長黃嘉純出任主席，成員包括小童群益會前總幹事羅淑君、瑪麗醫院精神科前部門主管陳國齡、醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓、香港聖公會福利協會副總幹事文孔義及社會福利署前高級臨床心理學家周寶玲。

今傍晚召開首次會議制訂未來工作及時間表

香港保護兒童會稱，黃嘉純多年來積極參與社會事務，公正不阿，以其專業背景及豐富公職經驗，有助快速妥善推進檢討工作。獨立檢討委員會將於今天傍晚召開首次會議，制訂未來工作及時間表。

保護兒童會元旦日聲明：對我們的兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意

保護兒童會在元旦日晚上在facebook稱，重申對事件感到極度痛心，並對「童樂居」的兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意。

▼12.26涉虐兒保護兒童會員工提堂▼



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▼4名保護兒童會員工12.31提堂▼

