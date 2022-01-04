Omicron｜42歲男測量師初步確診　政府圍封屯門翠寧花園第2座強檢

Omicron變種病毒來勢洶洶，本港今(4日)錄得一宗源頭不明初步陽性個案，患者是42歲男測量師，是兩個多月以來，再出現本地不明個案。港府晚上7時圍封患者居住的位屯門翠寧花園第2座進行強檢，受檢人士須留在其處所並接受檢測。政府目標是在明日（5日）上午約6時30分完成行動。

衞生防護中心相信，患者很大機會感染變種病毒Omicron，社區可能出現隱形傳播鏈。



衞生防護中心今(4日)接獲本地源頭不明初步陽性個案，患者為42歲男測量師，港府晚上將其位於屯門翠寧花園第2座的居所，列入強制檢測範圍，並進行封區。(政府新聞處)

42歲男測量師居於屯門翠寧花園第2座，港府晚上將其圍封。(羅君豪攝)

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午七時起限制在屯門翠寧花園第2座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約6時30分完成此行動。

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

衞生防護中心今午接獲本地源頭不明初步陽性個案，患者為42歲男測量師，與太太及女兒居住在屯門翠寧花園，在北角上班，無出入高危地方包括又一城或望月樓。患者1月2日出現發燒及頭痛病徵，向私家醫生求診，1月3日接受深喉唾棄樣本檢測，今午證實為初步陽性個案。患者除返工外，曾接送女兒上學及到過一些食肆，暫未確定感染源頭，正追查相關密切接觸者。衞生防護中心相信，患者很大機會感染變種病毒Omicron，社區可能出現隱形傳播鏈。