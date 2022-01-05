周五起晚市禁堂食．最新｜67歲婦離世前曾打疫苗　衞生署指無關連

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，第五波疫情一觸即發。由違規國泰空少引爆的又一城望月樓群組累計增至8人染疫，而衞生防護中心亦提到，國泰染疫空姐的母親，每天都會去維園跳廣場舞，而未找到源頭的屯門染疫測量師，上班前亦會經過維園，疑兩因遠距離傳播受感染。

變種病毒Omicron殺入社區，日前染疫的28歲國泰空姐，正形成一個傳播群組並向社區蔓延，其中9名與群組相關的密切接觸者，原來早於周日（2日）已登上郵輪「海洋光譜號」參加公海遊，衞生防護中心已要求郵輪提早一日結束行程，安排今早（5日）折返。

特首林鄭月娥宣布，因應疫情最新發展，周五凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧等，全部要關閉至少14天。



Omicron｜梁子超︰戶外戴口罩傳染如中六合彩 憂隱性傳播鏈廣泛

【20:32】變種病毒株Omicron殺入本港社區。本地源頭不明個案、確診屯門測量師（#12767）的病毒基因分析結果，與免檢疫確診國泰空姐（#12676）吻合，高度懷疑屬於同一群組，懷疑感染途徑之一，包括空姐同住母親（#12754）每天早上都會在維園跳廣場舞，測量師上班途徑曾相距20米，衞生署疑因此受到感染。



最新消息測量師及空姐母親曾經在去年12月31日，光顧北角電氣道133號DIVA陸田園餐廳小廚，或是因而受到傳染。



呼吸系統專科醫生梁子超表示，在空曠戶外遠距離及各自戴有口罩情況下，受感染機會猶如「中六合彩」，認為機會不大。他關注機組人員群組已出現第三代傳播，不排除有「機上同源」個案走漏，形成不同隱性擴散支線仍未被發現，促加緊追蹤傳播源，尤其傳播風險高的公共交通工具。

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新冠疫苗｜67歲女子離世前14日內曾打針 衞生署：與打疫苗無關聯

【19:47】食物及衞生局公布疫苗接種監測報告，截至1月2日午夜的過去一星期，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名67歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

政府發言人表示，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約21%，即該年齡層中有79%的長者正處於高風險狀態，這是相當危險的信號。

【19:30】政府再公布第二個封區檢測安排，自晚上7時半起限制在銅鑼灣指明「受限區域」，即銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣，大樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（6日）上午約6時半完成此行動。

衞生防護中心下午公布，維園跳舞群組再多一人感染，居於翠巒閣。

【19:00】政府晚上公告，晚上7時起限制在九龍塘指明「受限區域」，即九龍塘又一村達之路36號樂景樓，大樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。

衞生防護中心下午公布，望月樓群組再多一人感染，居於又一村樂景樓。

1月5日，又一村樂景樓封區檢測



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【17:40】至於由國泰空姐引發的跳舞群組，有9名密切接觸者上了海洋光譜號遊輪，張竹君指遊輪公司有要求乘客使用一個手機APP，可得知在船上於1.5米距離內約15分鐘的人士資料，經追查後找到11名乘客及7名船員界定為他們的密切接觸人士，全部都會送檢疫中心隔離。

【17:30】徐樂堅指，屯門測量師初步的病毒基因分析，是與#12676的國泰空姐相同，亦與空姐62歲母親#12754吻合，相信有關連，但傳播途徑暫時有兩個，一是密集的地方例如食肆受傳染，二是維園經過時受到遠距離傳播，倘若是後者的話，「當時維園好多人經過，做緊運動，受病毒暴露風險好高，呼籲去過維園嘅人都要接受檢測。」

【17:25】何婉霞指，北大嶼山感染中心(即臨時醫院)今早隔離病房負壓系統不正常，早上11時17分的E座大樓1樓12病格，負壓系統出現問題，負壓系統不正常，當時有46名檢測陽性病人在內，另有兩名職員在其中一個病格清潔，有穿保護裝備。工程人員檢查測後，需進行緊急處理，直至11時45分正常，事故原因仍在調查中，病房內所有職員在警報系統響起後，當時有合適保護裝備，並即時已戴N95口罩，當時未有進行高風險程序，所有房門保持關閉，中心人員已檢查，相信感染風險極低。

【17:20】而望月樓食客再有人受感染，坐在枱號33的座位，即之前#12654的隔離，近走廊位置，因屬緊密接觸者，1月4日已送往檢疫中心，居於九龍塘樂景樓，1月2日曾到聖方濟教堂望彌撒。患者是一名62歲女士，沒有工作。

【17:15】張竹君指，國泰空姐染疫母親(12754)的朋友，有一名初步陽性的朋友曾一起吃飯，是一名59歲女子，居於天后翠巒閣，曾於12月31日與#12754一起在陸田園餐廳一起吃早餐，而據八達通紀錄，屯門測量師(12767)曾在差不多時段同場。而這名初步確診的患者，曾於1月2日去過工展會。

【17:00】張竹君指，今日共新增38宗個案，另有20多宗初步陽性個案，4宗暫列源頭不明或可能與輸入個案相關。

她提到，居屯門翠寧花園的42歲男患者(12767)，每日早上都會由屯門坐巴士，並在維園落車，他會途經維園，並有留意到有人晨運、跳廣場舞，當中有一位正是編號12754的女子，即國泰空姐的母親，其一起跳舞的朋友已列密切接觸者，部份人已確診。

張竹君指，正為屯門男患者(12767)尋找感染源頭，據理大的全基因分析，初步發現與12676(即國泰空姐)吻合相關，由於12676與母親(12754)同住，故會再找是否與其他個案是有關連。

【16:50】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

徐樂堅表示，截至昨晚收到幾宗個案令人感剽擔心，而源頭來自個案12676，即國泰空姐。她返港後與62歲母親同住，她其後確診，編號是12754。而媽媽的一名朋友亦初步確診，是一名48歲女子，不時會跳舞聚會。而該名空姐的母親亦有一名印傭初步確診，病毒量非常低，母親更有可能與居於屯門、昨日公布已初步確診的測量師，兩人在天后維園可能有相隔20米的交集「遠距離接觸」。

徐樂堅又指，上述的傳染途徑值得關注，尤其編號12767的42歲男子，他沒有接種疫苗，於屯門居住，每日都會因工作需要途經維園，或與上述的個案有相隔20米的遠距離接觸。他提到，由於病毒可能經室內、室外不同活動傳染，當中涉及有好多市民會去的地方，「當一個市民經過維園，唔可以排除有病毒暴露風險。」

【16:29】被問及會否再次全港停課或推行在家工作，林鄭月娥表示，這是不容易決定，但考慮到Omicron的傳播，以及本港未有足夠接種率，加上專家意見，現時個案雖然源於輸入個案，但未知社區傳播方法，可見香港正嚴峻面對爆發危機。

她表示，會鼓勵私人公司准員工在家工作（WFH Work From Home），以少減人流及公眾交通工具風險，但根據經驗，有很多公務員有工作要做，如果有部份工作可以在家工作，「例如我已取消好多face to face會議」，但其他會影響公共服務運作，如郵局實施在家工作就無法送信。

至於停止面授上課，她指是其中一個最難的決定，「可以取消飯局，但唔畀學生返學、面授上課，會影響佢哋心理/身體健康。」

【16:23】此次第五波疫情由國泰機組人員引爆，林鄭月娥斥有人違規，未遵守指引，已於去年12月31日召見國泰最高層同行政總裁，責備他們，因機組人員無按安排去做，以致違規，「作為公司最高層，我已經講過，儘管未知道員工行為，但要負責、履行管理責任同交報告」，她表示會審視法律基礎，嚴肅跟進。她避談運房局是否也需負責。

【16:16】醫管局行政總裁高拔陞表示，過去一星期，確診個案明顯上升。在過去周日，已重新啟動北大嶼山亞博館500張病床，照顧病情較穩定的病人。

他表示，最近個案都涉及Omicron，傳染性較高，故估計這批病人住院時間較長，他們會盡量安排在北大嶼山感染控制中心(即臨時醫院)及亞博館治療，而醫管局整體治療有340多位。他指臨時醫院有800張病床，如每日個案有40至50宗，4至5日後病床將很緊張，7成幾已經屬飽和，故有必要做好準備；參考外國情況，香港已有隱形傳播鏈，如社區爆發，以往幾十個很快變幾百個，Omicron生長速度會快好多，甚至海嘯式增加，故會同時檢視醫院一線病床。

他表示，香港已進入冬季服務高峰期，內科病床入住率已超100%，故已啟動行動，不同聯網讓出病床，以應付萬一出現大量社區個案；他指香港大部份確診個案屬已打針，無打針出現重症機會會大得多，而香港尚有不少人未打針，尤其是長者，一旦有社區爆發，有重症機會會好高。他稱會加強病人檢測，亦呼籲市民去急症室時，一旦有外遊或接觸史，都要同醫護人員講，並會暫停一般式探訪，除非有恩恤。

【16:10】衞生署署長林文健表示，在過去24小時，本地疫情出現重大變化，直截至昨日，本港已有114宗Omicron個案，過去一直以來輸入個案上升，目前超過9成是Omicron個案。他表示全球過去兩周，已新增逾1,100萬新冠個案，Omicron已到擴散到118個國家以上，對香港壓力有增無減，每日個案錄得30宗以上，對香港有大壓力。

他表示，由輸入個案衍生的本地個案，即12676（北角國泰空姐個案），經調查後，發現社區，相信已經有不止一條傳播連，甚至有更廣泛傳播。他指國泰空姐群組風險：

1/ 不少個案CT值都好低，不少20以下，換言病毒量載量非常之高，故傳播力會非常之高

2/ 群組內涉及的個案，足跡、行蹤去過好多地方，有去聚餐、聚會、戶外跳舞等，互相感染是有人是家人/朋友/互不認識

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【15:55】林鄭月娥公布由1月7日（周五）00:00起收緊社交距離措施，為期14日，直至1月20日，取代昨天新聞公告。

1/ 取消所有大型活動及非必要聚會，例如本周六的本地漁農美食加年華、香港單車節、政府與新一屆立法會的聚會（包括明日由我主持茶聚、宴請立法議員）政府會再通知相關受影響機構。

2／ 餐飲業：亦都是好困難決定，為做到快、準、狠、最大力度，由晚上6時後，全面禁止堂食，晚上6時後至早上4:59分不能堂食。其他非晚上堂食的安排都會收緊，即B、C、D類食肆，每檯人數上限減至B類2人、C類4、D類6人，顧客數目上限維持不變，希望大家坐疏，如處所內有表演、麻將、天九等都要停。

3/ 關閉酒吧及酒館、599F的15類場所，如遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題公園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪，另屬康文署場地都會跟從關閉。

4/會址、酒店、賓館內及食肆內的酒館，都要關閉，但整個會所不用關閉。如入面有餐飲處所，都要停。

5/ 暫停本地遊及公海遊。

6/ 高風險地方︰醫院及院舍要暫停探訪，除了有恩恤情況，未來2星期都會停探訪。

7/ 繼續生效︰4人限聚令、口罩令

【15:49】由周六(７日） 00:00起，對8個國家要實施地區航班熔斷機制，即禁相關國家來港的民航客機，曾去過相關地方的人士都不能著陸香港，包括轉機都不可以，包括澳洲、加拿大、法國、巴基斯坦、印度、菲律賓、英國、美國，為期14天，至1月21日。

【15:39】林鄭月娥表示過去一日，香港疫情出現急劇變化，很擔心整體疫情情況，今早已開緊急內部會議，以討論如何應對，因涉及變種病毒Omicron，傳播力極強，病毒基因排序證實屯門不明源頭個案基因排序與國泰機組人員輸入病毒一樣，並非源頭不明，只是傳播途徑未明，屬非常危險訊號，部份確診者活動非常多，強檢處所非常多，要果段控制避免社區大規模傳播。

【15:15】消息指，當局收緊社交距離措施，由周五起凌晨零時開始，禁止晚市堂食期兩周，即晚上6時至翌日凌晨4時59分。

Omicron｜馬會收緊入場安排 公眾人士今晚夜馬不准入跑馬地馬場

【15:18】因應香港新型冠狀病毒疫情的最新情況，香港賽馬會剛接獲政府指示，必須大幅減少今晚（5日）賽事的入場人數。因此於今晚賽事期間，跑馬地馬場只會容許已預先訂座的董事、遴選會員、馬主、會員及其賓客進場；公眾人士不會獲許進入跑馬地馬場。

【14:39】行政長官林鄭月娥今午(5日)3時30分將舉行記者會，然後下午4時半衞生防護中心總監徐樂堅等會交代疫情最新發展。消息指，政府將會宣佈收緊防疫措施，包括食肆縮短營業時間及減顧客人數等，料停晚市堂食兩周，公海遊亦叫停。

海洋光譜號乘客等檢測 有人決定落船後集中朋友家暫住避傳播

【12:58】變種病毒Omicron殺入社區，日前染疫的28歲國泰空姐，正形成一個傳播群組並向社區蔓延，其中9名與群組相關的密切接觸者，原來早於周日（2日）已登上郵輪「海洋光譜號」參加公海遊，衞生防護中心已要求郵輪提早一日結束行程，安排今早（5日）折返。

有船上乘客一行13人參加是次「公海遊」，今早得知船上有密切接觸者，乘客仍顯得平靜，但到餐廳食早餐時，有職員嚴格要求保持社交距離。雖未感恐慌，但她擔心回家會傳染家中小孩，決定離船後全團成員集中到朋友家中暫住，以免不幸染疫連累家人。

袁國勇：社區有更多源頭不明個案待公布 第五波疫情技術上已開始

【11:29】變種病毒Omicron流入社區，並出現隱形傳播鏈，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（5日）表示，據他了解，亦有其他源頭不明個案湧現，有待政府公布，認為「技術性上可能第五波已經開始咗。」他建議政府盡快追查源頭，並為確診者做多層追蹤，才有機會可切斷傳播鏈。

Omicron｜海洋光譜號今早返抵全船強檢 船上乘客：暫時尚算平靜

【10:20】被衞生防護中心要求折返的「海洋光譜號」，今早返抵郵輪碼頭，皇家加勒比國際遊輪早上發聲明指，昨日已將9名密切接觸者送往船上隔離區，他們的檢測均呈陰性，並會應衞生署要求，提早在今早9時駛回啟德郵輪碼頭，再次進接受檢測，並在周五進行第二次檢測。皇家加勒比表示，將向旅客退回25%票價；明日出發的公海遊亦要取消，旅客將獲全數退款。

▼1月5日強制檢測公告詳情▼



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外傭染疫或現「維園跳舞群組」 梁卓偉：社區或現多達10條傳播鏈

【09:42】變種病毒Omicron 肆虐，本港昨日（4日）新增一宗源頭不明個案，社區或已出現隱形傳播鏈。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（5日）表示，一名62歲婦人（#12754）初步確診，她曾接觸在維園跳過舞的確診者，再傳染友人的外傭，形容「維園跳舞群組」有萌芽的跡象，曾陪同她跳舞的友人，亦即外傭的僱主亦正在郵輪上，憂慮會令疫情進一步擴散，加上昨日已現兩宗屬源頭不明個案，顯示社區已出現隱形傳播鏈，形容是「大警號」，認為政府要果斷地在24小時內，收緊社交距離措施至少兩周，以切斷社區傳播鏈，強調是「刻不容緩」，否則一旦第五波疫情全面爆發，疫情可能半年後才有望受控。

【08:30】衞生防護中心今日(5日)凌晨公佈，一名43歲外籍家庭傭工初步確診，這名女病人的僱主與另外八名同為個案12754密切接觸者的人士，於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」，郵輛需提早折返，今早約8時半抵達啟德郵輪碼頭，船上乘客梁先生向《香港01》記者表示，較早前才接獲通知要提早返工，船上一切活動暫停，乘客已付款購買的活動可獲退款，暫時各人平靜，大部分人正輪候吃自助早餐，需等候約15分鐘，亦可選擇叫客房服務送餐，船上暫時未開始做檢測。船公司則表示收到衞生署通知後，9名涉事乘客已送到隔離區進行檢測，全部為陰性。

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疫苗氣泡｜消息︰食肆健康碼無需裝新App 更新安心出行助查針卡

【07:45】新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港疫情趨嚴峻，政府預告「疫苗氣泡」將擴展至所有食肆和其他處所。有消息指，創科局將擴充「安心出行」現時的針卡功能，以方便食肆前線員工檢查食客針卡。但「安心出行」加入具個人資料的針卡，是否變相成為另一種實名制？消息人士指，「安心出行」並非即時追蹤用戶的出行情況，因此並無表面證明有關聯。

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封區檢測｜屯門翠寧花園和銅鑼灣東寧大廈無人確診

【06:33】衞生署衞生防護中心昨日對屯門翠寧花園第2座、銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈和銅鑼灣高士威道16-22號高威樓進行封區檢測。

當局今早公佈，屯門翠寧花園第2座和銅鑼灣東寧大廈無人確診。

強制檢測｜56處上榜 包括維園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON

【06:12】本港昨日（4日）新增39宗新冠肺炎確診個案。食物及衞生局今日（5日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應一宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測本地個案、一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及的個案包括一名42歲居屯門的男測量師和早前已確診、居於北角南天大廈的66歲婦人。兩者都懷疑與Omicron變種病毒有關。上榜地點包括維多利亞公園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON等。

▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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Omicron｜郵輪海洋光譜號載國泰空姐群組密切接觸者 今提早回港

【02:44】新冠病毒變種病株Ｏmicron疫情擴大，日前確診的國泰航空28歲空姐（# 12676）已變成另一輸入關連群組。衞生署衞生防護中心今日（5日）凌晨公布，空姐的一名同住62歲婦人確診（# 12754 ），九名與婦人一同練跳舞的朋友，於本周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」展開公海遊，當中一人曾在銅鑼灣東寧大廈家中接待該62歲婦人，而其家中的外傭昨日（4日）初步確診。

中心昨晚急召原訂於明日（6日）才回航程的「海洋光譜號」，提前於今早回到香港，全船3,700人今日需接受檢測，陰性才可下船。

▼郵輪海洋光譜號去年10月因有船員而停航▼



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Omicron｜國泰空姐疑爆三代傳播 中招家人再傳舞友及朋友外傭

【01:58】衞生防護中心昨晚圍封銅鑼灣高士威道16-22號高威樓和京士頓街11號東寧大廈。當局今日凌晨表示，上述兩個處所的感染個案分別是48歲和43歲女病人，與早前個案12754有關，而12754是早前輸入個案12676（美國返港國泰空姐）的同住家人。



換言之，個案12676的國泰空姐可能已造成傳播群組，造成最少另外四人確診。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



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▼1.4銅鑼灣高威樓封區檢測▼



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昨日總覽：新冠肺炎．1.4｜居Omicron國泰空少住所附近 測量師中招源頭不明

屯門翠寧花園42歲男測量師初步確診 源頭不明極大機會涉Omicron

Omicron｜初確診測量師上周四到訪西九M+ 或多達萬人要檢測

Omicron｜染疫測量師北角理文中心上班 住所翠寧花園封區檢測

Ｏmicron｜屯門梁李秀娛幼稚園有家長初步確診 須停課三天

Omicron｜銅鑼灣高威樓及東寧大廈有初確診者居住 晚上封區檢測

Omicron｜新增39宗個案 初確診約50宗 國泰空姐兩家人中招

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▼1月4日官涌體育館疫苗接種中心排長龍▼



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▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

