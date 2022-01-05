直播｜1.7起取消大型活動包括單車節、晚上6時後禁堂食、關閉酒吧

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，第五波疫情爆發。由違規國泰空少引爆的又一城望月樓群組累計增至7人染疫，新增一名跟母親在望月樓午膳的13歲少女初確診；居住在空少屯門住所大廈附近屋苑的一名男測量師昨日（4日）初步確診，料帶Omicron，感染源頭不明，為近三個月首宗未找到感染途徑個案。昨初確診多達約50宗。



【16:10】衞生署署長林文健表示，在過去24小時，本地疫情出現重大變化，直截至昨日，本港已有114宗Omicron個案，過去一直以來輸入個案上升，目前超過9成是Omicron個案。他表示全球過去兩周，已新增逾1,100萬新冠個案，Omicron已到擴散到118個國家以上，對香港壓力有增無減，每日個案錄得30宗以上，對香港有大壓力。

他表示，由輸入個案衍生的本地個案，即12676（北角國泰空姐個案），經調查後，發現社區，相信已經有不止一條傳播連，甚至有更廣泛傳播。他指國泰空姐群組風險：

1/ 不少個案CT值都好低，不少20以下，換言病毒量載量非常之高，故傳播力會非常之高

2/ 群組內涉及的個案，足跡、行蹤去過好多地方，有去聚餐、聚會、戶外跳舞等，互相感染是有人是家人/朋友/互不認識

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【15:55】林鄭月娥公布由1月7日（周五）00:00起收緊社交距離措施，為期14日，直至1月20日，取代昨天新聞公告。

1/ 取消所有大型活動及非必要聚會，例如本周六的本地漁農美食加年華、香港單車節、政府與新一屆立法會的聚會（包括明日由我主持茶聚、宴請立法議員）政府會再通知相關受影響機構。

2／ 餐飲業：亦都是好困難決定，為做到快、準、狠、最大力度，由晚上6時後，全面禁止堂食，晚上6時後至早上4:59分不能堂食。其他非晚上堂食的安排都會收緊，即B、C、D類食肆，每檯人數上限減至B類2人、C類4、D類6人，顧客數目上限維持不變，希望大家坐疏，如處所內有表演、麻將、天九等都要停。

3/ 關閉酒吧及酒館、599F的15類場所，如遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題公園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪，另屬康文署場地都會跟從關閉。

4/會址、酒店、賓館內及食肆內的酒館，都要關閉，但整個會所不用關閉。如入面有餐飲處所，都要停。

5/ 暫停本地遊及公海遊。

6/ 高風險地方︰醫院及院舍要暫停探訪，除了有恩恤情況，未來2星期都會停探訪。

7/ 繼續生效︰4人限聚令、口罩令

【15:49】由周六(７日） 00:00起，對8個國家要實施地區航班熔斷機制，即禁相關國家來港的民航客機，曾去過相關地方的人士都不能著陸香港，包括轉機都不可以，包括澳洲、加拿大、法國、巴基斯坦、印度、菲律賓、英國、美國，為期14天，至1月21日。

【15:39】林鄭月娥表示過去一日，香港疫情出現急劇變化，很擔心整體疫情情況，今早已開緊急內部會議，以討論如何應對，因涉及變種病毒Omicron，傳播力極強，病毒基因排序證實屯門不明源頭個案基因排序與國泰機組人員輸入病毒一樣，並非源頭不明，只是傳播途徑未明，屬非常危險訊號，部份確診者活動非常多，強檢處所非常多，要果段控制避免社區大規模傳播。

【15:15】消息指，當局收緊社交距離措施，由周五起凌晨零時開始，禁止晚市堂食期兩周，即晚上6時至翌日凌晨4時59分。

Omicron｜馬會收緊入場安排 公眾人士今晚夜馬不准入跑馬地馬場

【15:18】因應香港新型冠狀病毒疫情的最新情況，香港賽馬會剛接獲政府指示，必須大幅減少今晚（5日）賽事的入場人數。因此於今晚賽事期間，跑馬地馬場只會容許已預先訂座的董事、遴選會員、馬主、會員及其賓客進場；公眾人士不會獲許進入跑馬地馬場。

【14:39】行政長官林鄭月娥今午(5日)3時30分將舉行記者會，然後下午4時半衞生防護中心總監徐樂堅等會交代疫情最新發展。消息指，政府將會宣佈收緊防疫措施，包括食肆縮短營業時間及減顧客人數等，料停晚市堂食兩周，公海遊亦叫停。

海洋光譜號乘客等檢測 有人決定落船後集中朋友家暫住避傳播

【12:58】變種病毒Omicron殺入社區，日前染疫的28歲國泰空姐，正形成一個傳播群組並向社區蔓延，其中9名與群組相關的密切接觸者，原來早於周日（2日）已登上郵輪「海洋光譜號」參加公海遊，衞生防護中心已要求郵輪提早一日結束行程，安排今早（5日）折返。

有船上乘客一行13人參加是次「公海遊」，今早得知船上有密切接觸者，乘客仍顯得平靜，但到餐廳食早餐時，有職員嚴格要求保持社交距離。雖未感恐慌，但她擔心回家會傳染家中小孩，決定離船後全團成員集中到朋友家中暫住，以免不幸染疫連累家人。

袁國勇：社區有更多源頭不明個案待公布 第五波疫情技術上已開始

【11:29】變種病毒Omicron流入社區，並出現隱形傳播鏈，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（5日）表示，據他了解，亦有其他源頭不明個案湧現，有待政府公布，認為「技術性上可能第五波已經開始咗。」他建議政府盡快追查源頭，並為確診者做多層追蹤，才有機會可切斷傳播鏈。

Omicron｜海洋光譜號今早返抵全船強檢 船上乘客：暫時尚算平靜

【10:20】被衞生防護中心要求折返的「海洋光譜號」，今早返抵郵輪碼頭，皇家加勒比國際遊輪早上發聲明指，昨日已將9名密切接觸者送往船上隔離區，他們的檢測均呈陰性，並會應衞生署要求，提早在今早9時駛回啟德郵輪碼頭，再次進接受檢測，並在周五進行第二次檢測。皇家加勒比表示，將向旅客退回25%票價；明日出發的公海遊亦要取消，旅客將獲全數退款。

▼1月5日強制檢測公告詳情▼



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外傭染疫或現「維園跳舞群組」 梁卓偉：社區或現多達10條傳播鏈

【09:42】變種病毒Omicron 肆虐，本港昨日（4日）新增一宗源頭不明個案，社區或已出現隱形傳播鏈。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（5日）表示，一名62歲婦人（#12754）初步確診，她曾接觸在維園跳過舞的確診者，再傳染友人的外傭，形容「維園跳舞群組」有萌芽的跡象，曾陪同她跳舞的友人，亦即外傭的僱主亦正在郵輪上，憂慮會令疫情進一步擴散，加上昨日已現兩宗屬源頭不明個案，顯示社區已出現隱形傳播鏈，形容是「大警號」，認為政府要果斷地在24小時內，收緊社交距離措施至少兩周，以切斷社區傳播鏈，強調是「刻不容緩」，否則一旦第五波疫情全面爆發，疫情可能半年後才有望受控。

【08:30】衞生防護中心今日(5日)凌晨公佈，一名43歲外籍家庭傭工初步確診，這名女病人的僱主與另外八名同為個案12754密切接觸者的人士，於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」，郵輛需提早折返，今早約8時半抵達啟德郵輪碼頭，船上乘客梁先生向《香港01》記者表示，較早前才接獲通知要提早返工，船上一切活動暫停，乘客已付款購買的活動可獲退款，暫時各人平靜，大部分人正輪候吃自助早餐，需等候約15分鐘，亦可選擇叫客房服務送餐，船上暫時未開始做檢測。船公司則表示收到衞生署通知後，9名涉事乘客已送到隔離區進行檢測，全部為陰性。

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疫苗氣泡｜消息︰食肆健康碼無需裝新App 更新安心出行助查針卡

【07:45】新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港疫情趨嚴峻，政府預告「疫苗氣泡」將擴展至所有食肆和其他處所。有消息指，創科局將擴充「安心出行」現時的針卡功能，以方便食肆前線員工檢查食客針卡。但「安心出行」加入具個人資料的針卡，是否變相成為另一種實名制？消息人士指，「安心出行」並非即時追蹤用戶的出行情況，因此並無表面證明有關聯。

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封區檢測｜屯門翠寧花園和銅鑼灣東寧大廈無人確診

【06:33】衞生署衞生防護中心昨日對屯門翠寧花園第2座、銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈和銅鑼灣高士威道16-22號高威樓進行封區檢測。

當局今早公佈，屯門翠寧花園第2座和銅鑼灣東寧大廈無人確診。

強制檢測｜56處上榜 包括維園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON

【06:12】本港昨日（4日）新增39宗新冠肺炎確診個案。食物及衞生局今日（5日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應一宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測本地個案、一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及的個案包括一名42歲居屯門的男測量師和早前已確診、居於北角南天大廈的66歲婦人。兩者都懷疑與Omicron變種病毒有關。上榜地點包括維多利亞公園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON等。

▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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Omicron｜郵輪海洋光譜號載國泰空姐群組密切接觸者 今提早回港

【02:44】新冠病毒變種病株Ｏmicron疫情擴大，日前確診的國泰航空28歲空姐（# 12676）已變成另一輸入關連群組。衞生署衞生防護中心今日（5日）凌晨公布，空姐的一名同住62歲婦人確診（# 12754 ），九名與婦人一同練跳舞的朋友，於本周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」展開公海遊，當中一人曾在銅鑼灣東寧大廈家中接待該62歲婦人，而其家中的外傭昨日（4日）初步確診。

中心昨晚急召原訂於明日（6日）才回航程的「海洋光譜號」，提前於今早回到香港，全船3,700人今日需接受檢測，陰性才可下船。

▼郵輪海洋光譜號去年10月因有船員而停航▼



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Omicron｜國泰空姐疑爆三代傳播 中招家人再傳舞友及朋友外傭

【01:58】衞生防護中心昨晚圍封銅鑼灣高士威道16-22號高威樓和京士頓街11號東寧大廈。當局今日凌晨表示，上述兩個處所的感染個案分別是48歲和43歲女病人，與早前個案12754有關，而12754是早前輸入個案12676（美國返港國泰空姐）的同住家人。



換言之，個案12676的國泰空姐可能已造成傳播群組，造成最少另外四人確診。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



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▼1.4銅鑼灣高威樓封區檢測▼



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昨日總覽：新冠肺炎．1.4｜居Omicron國泰空少住所附近 測量師中招源頭不明

屯門翠寧花園42歲男測量師初步確診 源頭不明極大機會涉Omicron

Omicron｜初確診測量師上周四到訪西九M+ 或多達萬人要檢測

Omicron｜染疫測量師北角理文中心上班 住所翠寧花園封區檢測

Ｏmicron｜屯門梁李秀娛幼稚園有家長初步確診 須停課三天

Omicron｜銅鑼灣高威樓及東寧大廈有初確診者居住 晚上封區檢測

Omicron｜新增39宗個案 初確診約50宗 國泰空姐兩家人中招

望月樓群組增至7人染疫 13歲女童初確診 袁國勇︰係第五波前奏

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