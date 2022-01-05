外傭染疫或現「維園跳舞群組」　梁卓偉：收緊社交距離刻不容緩

變種病毒Omicron 肆虐，本港昨日（4日）新增一宗源頭不明個案，社區或已出現隱形傳播鏈。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（5日）表示，有初步確診外傭染疫前，曾到維園跳舞，形容「維園跳舞群組」有萌芽的跡象，而其僱主亦正在郵輪上，憂慮會令疫情進一步擴散，加上昨日已現兩宗屬源頭不明個案，顯示社區已出現隱形傳播鏈，形容是「大警號」，認為政府要果斷地在24小時內，收緊社交距離措施至少兩周，以切斷社區傳播鏈，強調是「刻不容緩」，否則一旦第五波疫情全面爆發，疫情可能半年後才有望受控。



▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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梁卓偉早上在港台節目《千禧年代》表示，昨日銅鑼灣和屯門分別出現源頭不明個案，表面上與望月樓無直接關係，亦即除望月樓群組外，社區已浮現另外兩條隱形傳播鏈，形容是「大警號」，認為政府要果斷切斷傳播鏈，在短時間內追蹤所有有關聯的接觸者，希望不會有規模爆發。

衞生防護中心深夜出稿稱，一名43歲外傭初步確診，上月31日在維園和銅鑼灣社區中心跳舞，梁卓偉形容，「維園跳舞群組」開始萌芽，其僱主連同8位朋友日前登上郵輪「海洋光譜號」，雖然9人的檢測均呈陰性，但憂慮船上的採樣未必專業，亦可能會出現假陰性的情況，可能下船後才會轉陽，情況令人擔心。

▼郵輪海洋光譜號去年10月因有船員而停航▼



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他指，現時已出現第三代傳播個案，收緊社交距離措施是「刻不容緩」，強調「一開始要落重藥」，以熔斷機制收緊社交距離措施，否則只是提供機會讓隱形傳播鏈傳播開去，Omicron傳播力強，每一名患者可傳染6至10人，或會出現大規模爆發。

他表示，第三、第四波的防疫措施全部適用，應熔斷兩周，在兩周內找回仍未浮面或不會浮面的個案，並將邊境守好，「每一個豁免，無論幾值得豁免都好，都要做好豁免條件，要有看守隔離」，不會令疫情進一步擴散，若疫情在兩周內受控，社交距離措施便可再次放寬，警告若政府不果斷採取行動，第五波疫情失控後，至少3至6個月才可全面受控。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦表示，昨日新增的源頭不明個案，現時難以考究與「望月樓」群組有沒有關係，包括會否在工作和居住環境受感染。他又指，要留意其妻和孩子有否受感染，從而進一步傳播，特別是其就讀幼稚園的孩子，學童均無法打針，憂慮會出現大規模感染，令兒童病房壓力百上加斤。

被問到第五波疫情的爆發機會，他認為新一波疫情出現機率高，因為本港高度密集，交通、居住環境均十分擠迫，容易將病毒散播，若其他地區持續湧現源頭不明個案，便代表本港已進入新一波疫情，惟他憂慮政府公布的確診數字有滯後，市民又未必跟足檢測，未必能反映到實際情況。

至於郵輪上出現密切接觸者，他表示郵輪上未有確診個案，未必需要將全部人隔離，但必須要持續做7日檢測代替。

▼1.4銅鑼灣高威樓封區檢測▼

