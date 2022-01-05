九龍城現連環襲擊事件　涉案雙程證男被控11罪　押後取精神科報告

持雙程證男子涉嫌在九龍城襲擊2途人及搶手機後，逃至一間肉檔奪牛肉刀，之後揮刀擊碎一輛私家車的擋風玻璃，並對司機施拳襲擊。男子其後衝上一棟唐樓及縱火，又襲擊賓館男職員，最後匿藏在房間內企圖縱火燒床單，事件中共有4人受傷。雙程證男被控傷人、縱火、搶劫等11項控罪，案件今（5日）在九龍城法院提訊，被告暫毋須答辯，暫委裁判官朱仲強批准案件押後至1月19日再訊，索取精神科報告，以評定被告是否適合答辯及需否醫療建議。控方另呈上醫生信件，指被告疑有精神問題。被告今無保釋申請，還押候訊。



被告馮錦明(36歲，無業)被控11項罪名：3項刑事毀壞、2項傷人、2項縱火、1項搶劫、1項襲擊致造成身體傷害、1項盜竊、1項普通襲擊。

控罪指，馮於2022年1月2日，在九龍城南角道一帶，搶劫女子莫帶田的一部IPHONE 11手提電話，損壞田的一副眼鏡，非法及惡意傷害莫，並襲擊男子何志榮；且在九龍衙前望道偷竊一把屬於男子林沛德 39厘米長的牛肉刀。

馮另被控於同日，在侯王道與衙前團道交界，損壞屬於男子李諾軒的私家車的前擋風玻璃，並襲擊李；且在太子道西唐2樓一單位用火損壞屬於女子KHONG On Thatsance的一把傘及兩對鞋；並在同址的雅莉豪華別墅1室非法及惡意傷害男子區振邦，損壞屬於區的一個垃圾桶，並在8室用火損壞屬於區的一套床單。

案件編號：KCCC 34/ 2022

九龍城日前發生連環襲擊事件。(詳看下圖)