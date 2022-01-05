Omicron維園跳舞群組│天后翠巒閣59歲婦初確診　大廈封區強檢

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，第五波疫情爆發。政府今日（5日）晚上引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），在下午7時半起限制在銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測。按衞生署下午公布，個案涉及一名59歲女子，她是「維園跳舞群組」源頭、確診國泰空姐的母親的朋友，二人在除夕早上在北角電氣道133號DIVA陸田園餐廳小廚吃早餐。



▼翠巒閣1月5日晚上7時半圍封強檢▼



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當局表示，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（6日）上午約6時半完成行動。

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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天后翠巒閣個案涉及一名初確診的59歲婦人，她平日早上會到維園，但不是跳舞，而是晨運，在跳舞人士附近進行。她在去年12月31日早上與後來確診空姐母親，在DIVA陸田園餐廳小廚吃早餐，之後回家。該婦人在1月2日再到在維園舉行的工展會。

（政府新聞處截圖）

另外，晚上7時起限制九龍塘又一村達之路36號樂景樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，據知，封區強檢涉及的是一名昨日（4日）才被送入檢疫中心的望月樓食客，他現時定為初步確診個案。