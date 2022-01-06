最新｜空姐母群組增3人中招　大埔印傭、拉斐特茶客及舞友初確診

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區。消息指，再增一宗可能與國泰空姐母關聯初確診個案。據了解，國泰空姐母上月30日曾到訪銅鑼灣皇室堡15A樓 東海薈•拉斐特，該處其後亦已列入需強制檢測處所，而今日（6日）最新有一宗初步確診個案亦曾到訪銅鑼灣拉斐特。



特首林鄭月娥昨日（5日）宣布，周五（7日）凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧等，全部要關閉至少14天，因此今晚（6日）是短期內最後堂食晚餐。



由違規國泰空少引爆的又一城望月樓群組累計增至8人染疫。另外國泰染疫空姐的母親，每天都會去維園跳廣場舞，屯門染疫測量師曾與空姐母於同時段光顧天后陸田園餐廳，空姐母同檯兩名朋友亦初步確診，二人各有家人也染疫，成為群組第四代傳播患者，暫「維園跳舞群組」有10名患者，天后DIVA陸田園餐廳小廚成為繼又一城望月樓後另一爆疫點。



Omicron｜教會聚會兩印傭先後染疫 張竹君：憂已廣傳僱主或朋友

【18:09】變種病毒株Omicron殺入社區，本港今(6日)新增33宗確診，當中28宗屬輸入個案，其餘5宗與早前確診個案相關。初步確診則超過30宗。



新增確診者包括屬於國泰空姐母親（#12754）維圍跳舞群組、曾參與涉及近百人教會聚會的印傭，同場另一印傭、居於大埔舊墟美新大廈的印傭，同樣初步確診，兩人期間曾有擁抱。本港相繼有外傭染疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，情況令人憂慮，憂慮或已傳播至僱主或其他朋友，正循該教會展開追查，未來一至兩周相當關鍵。至於需否實施外傭「禁足令」，她則指，相信政府會按情況考慮。

Omicron｜空姐母群組四代傳播仍列輸入相關 張竹君：僅解釋源頭

【17:48】Omicron變種病毒近日流入本港社區，並出現隱形傳播鏈，第五波疫情一觸即發。近日望月樓及國泰空姐染疫母親（＃12754）已相繼引爆關聯感染群組，雖然全部個案均在本地感染，但仍被列為輸入關連個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（6日）在疫情記者會時解釋，現時大部的個案亦在本地感染，列為輸入關連個案僅作為解釋個案的源頭，「輸入相關係講緊源頭是否追到，如追到在個案編號相關就當係相關個案。」

消息：百人參加洪為民生日派對爆疫 蕭澤頤曾現身 徐英偉須隔離

【17:20】正當各區出現Omicron變種病毒疫情之際，立法會驚傳新冠疫情疑雲，民建聯議員陳仲尼及助理、經民聯議員陸瀚民和科技創新界議員邱達根，周一（3日）晚上出席一個活動，同場有一名初步確診者。邱達根今日（6日）下午前往竹篙灣隔離，陳仲尼及陸瀚民正等待檢測結果。

【17:05】第三名與空姐母親群相關的，是一名63歲男子。他曾於12月30到銅鑼灣皇室堡東海匯．拉斐特吃早餐。進餐時間與空姐母親（#12754）的時間相若，正在現場調查。根據現有資料，兩枱坐得近，有機會當時在餐廳有傳播。這名初步確診男子平常有晨運習慣。張竹局呼籲12月30上午0930至1030時到過拉斐特的市民，請聯絡衛生防護中心，並要強檢。

【17:00】第二位今日新增、與空姐母親相關的個案，為一73歲退休女士。她於今日（6日）頭痛，住北角城市花園3座，是空姐母親（#12754）的密切接觸者。她曾於12月31去銅鑼灣社區中心與空姐母親跳過舞，並與家人一併在1月4號送檢疫中心。她於潛伏期內曾到炮台山大快活食飯、到紀律部隊體育中心跳舞以及四季軒和幾位朋友食飯，亦曾到足褔里按摸及意蠔屋午飯。

Omicron｜63歲男初確診 12.30與空姐母同時段在拉斐特食早餐

【16:43】有另一初步確診者，同樣屬於空姐母親（#12754）群組。一名居大埔舊墟美新大廈的印傭，和僱主3名家人同住，已打2劑復必泰。她於12月31晚上坐72X去旺角，再轉乘102巴士去教會。

Omicron｜確診印傭教會多1宗初確診 曾與其聚餐擁抱同鄉今證染疫

該名印傭在教會有活動並過夜，與另外5人分別在2間房內過夜。翌日與兩友人到附近知粥常樂餐廳吃早餐，之後再回教會唱歌跳舞，亦再在教會過夜。在1月2日，當時她曾與另一確診印傭傾談了一小時，期間有擁抱，晚上一起別飯之後回家，估計這次接觸造成傳播。

Omicron｜增33宗確診 5宗輸入關連個案 約10陸田園食客失聯

【16:40】衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，居屯門測量師曾與確診的空姐母親（#12754）同一時間在天后陸田園吃早餐, 當時有約20顧客，只是估計但沒確實數字，確診加八達通找到的5位已送檢疫, 仍有10位顧客未找出, 張竹君呼籲在12月31日早上在陸田園吃過早餐的市民，須做檢測及聯絡衛生防護中心，電話：21251111。

▼1月6日強制檢測公告詳情▼



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【15:38】消息指，再增一宗初步確診個案，患者到訪銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓 東海薈•拉斐特，而國泰空姐母亦曾於上月30日到東海薈•拉斐特，未知兩個案是否有關連，該處亦列已作強制檢測處所。記者今午到東海薈•拉斐特，發現有數名機電工程署人員進入東海薈•拉斐特調查，東海薈•拉斐特亦貼出告示指「內部清潔 暫停入客」。

一月校內考試學界冀假前續面授 議員指若多區現源頭不明須停課

【13:53】新冠病毒變種病毒Omicron殺入社區，周五凌晨起全面禁止晚市堂食，主題公園及酒吧等15類表列處所須關閉至少14天，目前中小學及幼稚園仍毋須停課。



教育界立法會議員及教聯會副主席朱國強今早接受商台節目訪時表示， 停課與否須視乎疫情變化，目前本地出現多個傳播鏈，若多區出現源頭不明個案，經專家要研判後，應果斷決定停課，特別是幼稚園及小學。

Omicron｜北角培僑中學有學生家長初步確診 校方：至少停課3日

【13:49】由國泰機組人員導致的本港新冠變種病毒株Omicron疫情持續擴大，位於北角天后廟道的直資男女校培僑中學，有學生家長初確診新冠肺炎，校方今日（6日）回覆《香港01》確認事件，並透露昨日已發通告，學校將停課三天。即屬Omicron在港爆發後，第二間停課學校。



《香港01》已就事件向教育局及衞生署查詢，正待回覆。

收緊防疫措施｜昂坪纜車周五起停運提前保養 社區會堂停開2周

【13:35】Omicron殺入社區，政府周三（5日）公布收緊防疫措施，包括周五（7日）凌晨起會全面禁止晚市堂食，主題公園、酒吧等關閉至少14天。多個政府場地陸續宣布從周五起關閉，昂坪纜車亦宣布將提前於周五起展開維修保養工程，纜車服務將於維修保養工程完成後視乎情況重新開放，而昂坪市集則由今日（6日）起暫停開放至1月20日。

國泰貨機停飛一周屆滿 明重啟長途貨運 運力相當於疫情前兩成

【13:11】Omicron變種病毒於全球肆虐，接連有國泰機組人員確診，本地亦出現社區傳播，政府早前收緊貨機機組人員的檢疫措施，國泰宣布暫停貨機運7日。國泰今日（6日）回覆表示，明日（7日）起恢復運作部分長途貨運航班，及維持區域貨運航班，貨運運力相當於疫情前的兩成，以及約2%的客運運力。

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禁晚堂｜許樹昌：維園群組行蹤多 會否引起社區爆發需再觀察

【12:48】變種病毒株Omicron殺入本港社區。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（6日）形容，本港現時為第五波疫情臨界點，「爆唔爆得起要睇防疫措施可唔可以有效控制疫情」。他認為，確診測量師現時發現到感染源頭，與國泰空姐母親曾赴同一餐廳，「搵到源頭無咁擔心」。

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海洋光譜號｜所有船員乘客檢測陰性 今起出發5班公海遊航程取消

【12:39】變種病毒Omicron肆虐，日前確診的28歲國泰空姐（#12676）群組愈發愈大，其中9名與群組相關的密切接觸者周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」參加公海遊，衞生防護中心要求下，郵輪昨日（5日）折返郵輪碼頭。皇家加勒比國際遊輪今日（6日）指，海洋光譜號所有船員和乘客的檢測報告結果均是陰性，明日將（7日）進行第二次強制檢測。

皇家加勒比國際遊輪同時宣布，取消海洋光譜號原定於本月 6 日、9 日、12 日、14 日和17 日於香港出發的海上遊航程。

劉宇隆料數日內就降低科興接種年齡達共識 促政府加開接種中心

【12:36】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，料衞生署輆下的科學委員會最快於數天內就下調接種科興疫苗的年齡下限達共識。他認為政府應跟貼市民接種的意願，開放更多疫苗接種中心，希望將每日接種人數推高至3萬人。

【12:00】民政事務總署今日(6日)宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，並配合政府進一步收緊社交距離的措施，所有社區會堂及社區中心（除用作臨時避寒中心外）將於明日至1月20日暫停開放十四天。

食物環境衞生署亦公佈，轄下的衞生教育展覽及資料中心，以及食物安全中心傳達資源小組明日起將會暫停開放，直至另行通告。

美容院今晚營業至半夜衝刺 業界憂農曆年難重開 促檢視處所名單

【11:56】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政府日前公布將於周五凌晨起收緊防疫措施，多個表列處所需要關閉至少14天。香港美容業總會創會主席葉世雄今日（6日）於港台節目《千禧年代》形容政府將美容業界「祭旗」，指他們過往做好防疫工作，亦非高危行業，不理解停業的意義。他指，對於在農曆新年前重開並不樂觀，預計損失超過30億。他希望政府可考慮檢視599F內的表列處所，設機制將部份行業剔出列表。

防疫措施｜酒吧周五起閂兩周 聯會冀補償：防疫漏洞要業界埋單？

【11:55】Omicron入香港社區，第五波疫情一觸即發，政府明日（7日）起收緊防疫及社交距離措施，酒吧須關閉至少14日。香港持牌酒吧會所聯會今日（６日）發聲明，批評港府未有汲取第三波經驗，再次出現外防輸入漏洞，直言酒吧業界連月在防疫限制經營已苦不堪言，對政府無預警及無諮詢下「一刀切」停酒吧感憤怒無奈，直言無理由每次都要業界「埋單」，促港府補償停業期間的租金及員工開支。

Omicron｜無懼跳舞群組 維園多人除口罩晨運 市民：運動可豁免

【11:43】Omicron殺入社區，第五波疫情一觸即發，確診者之一國泰空姐的母親，為「維園跳舞群組」源頭，令維園成為染疫高危點之一，不過今早（6日）仍有不少市民在維園跑步及晨運，部分無戴上口罩。



有除口罩運動的市民表示，會在運動後戴上口罩，「就算之前最嚴峻嘅時間我哋都有嚟。」亦有市民稱，做運動可以豁免戴口罩。不過，亦有晨運客對疫情感憂慮，更呼籲政府規定在公園做運動亦要戴上口罩。

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陳肇始指停課對學生身心非最好安排 避答政府須否為防疫漏洞負責

【10:11】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布，周五凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧等，全部要關閉至少14天，不過未有停課安排。食物及衞生局局長陳肇始在港台節目《千禧年代》指，過往已長時間停課，認為現階段停課對小朋友身心非最好安排。教育局會繼續與持份者溝通，因應疫情作調整。

疫苗氣泡｜當局擬重開1至2間接種中心 網上預約延長1周至未來4周

【09:39】港府日前宣布將會擴大疫苗氣泡，市民到達食肆及表列處所規管的地方，須接種至少一針方可進入。公務員事務局局長聶德權今日（6日)在港台節目《千禧年代》表示，因應近日預約接種人數上升，當局開放多一周的預約時間，即現時可預約未來4周接種疫苗，並最快於兩周內加開1至2間疫苗接種中心。

▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼



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禁晚市堂食｜陳肇始稱7日後再檢視未提賠償 望「長痛不如短痛」

【09:09】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，特首林鄭月娥日前宣布，周五凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧等，全部要關閉至少14天。食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，收緊措施目的為加快切斷社區傳播鏈，希望「長痛不如短痛」在未來14日可控制疫情。她被問及會否向餐飲業提供補助，僅稱現時未知疫情維持多久，政府於7日後檢討情況。

01消息︱第五波臨界點 政府推算本地79宗感染 勢幾何級數大爆發

【07:00】新冠病毒第五波疫情隨時失控，Omicron變種病毒隨機組人員傳入香港，由除夕開始，短短6天在，計及國泰航空空少食客的望月樓群組，和國泰空姐及其家人的維園跳舞群組，兩名輸入個案暫引發本地出現18宗感染個案。

多名傳染病專家警告未來一、兩天是關鍵時間，有接近政府消息人士向《香港01》透露，政府在疫情相關的內部會議提到，根據過往幾波疫情數據演算，這波疫情本地感染個案一旦攀升到79宗，將面臨失控，確診數字勢幾何級數上升，出現大爆發。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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禁堂食｜譽宴兩周約50組酒席要改期 集團主席：不少員工收入減半

【07:00】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政府周五（7日）起收緊防疫措施，再次禁止下午6時後食肆晚市堂食。專辦酒席的中式酒樓譽宴，其集團主席張家豪表示，暫時有近50組已預訂酒席的單位受影響，擔心政府政策持續，影響農曆新年檔期生意，員工只可能返半日，收入也因而減半，「年底被迫減少收入係好無奈。」

公司最大損失咪係公司飯客，唔少伙計只可能返半日，得返一半人工，年底被迫減少收入係好無奈。 譽宴集團主席張家豪

封區檢測│銅鑼灣翠巒閣、又一村樂景樓和北角和富中心無人確診

【06:41】本港昨日（5日）新增多宗新冠肺炎初步確診個案，懷疑涉Omicron變種病毒，當局對銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣、北角和富中心15座和又一村達之路36號樂景樓進行封區檢測。當局今早公布，上述三處均沒有發現確診者。

▼北角和富中心15座封區檢測▼



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▼1.5天后翠巒閣封區檢測▼



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▼1.5又一村樂景樓封區檢測▼



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強制檢測│41處上榜涉Omicron 曾到維園、SOGO、香港殯儀館要留意

【04:32】本港昨日新增38宗新冠肺炎陽性個案。食物及衞生局今日（6日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應五宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告，包括維多利亞公園、工展會、銅鑼灣崇光百貨和港島智能身份證換領中心等，涉及的個案相信與昨晚天后翠巒閣、北角和富中心15座和又一村樂景樓封區的患者有關。

新冠肺炎｜澳門周日起禁非內地客機入境 為期兩周

【00:20】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈，為減少新冠病毒對公共衛生的風險，衛生局自 2022 年 1 月9日零時起至1月23日23時59分期間，禁止民用飛機由中國以外地區搭載乘客着陸澳門。

Omicron｜英華小學取消下輪實體小一面試 改收短片 校長賜攻略

【00:01】Omicron殺入社區，英華小學今日（6日）向早前報讀2022/23學年小一的學童家長發信，指考慮到疫情爆發風險，將取消第三輪實體面試，逾700名早前參與第二輪面試的學童會獲邀遞交不超過三分鐘短片，作為最終甄選依據，一同競逐165個學額。



校長陳美娟解釋，「睇住疫情向緊上」，校方上月尾決定變陣，即原定家長與小朋友一起見校長的「終極面試」會取消，轉為提交預錄影片。她提醒影片「戒浮誇、戒造假」，鼓勵父母同時除罩出鏡、在家拍攝。

▼1.5郵輪海洋光譜號提早一日返抵郵輪碼頭▼



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▼1.5郵輪海洋光譜號提早一日返抵郵輪碼頭▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．1.5｜周五起晚市禁堂食 維園跳舞群組現第四代傳播

維園跳舞群組｜國泰空姐爆四代傳播 母早餐2友人染疫再傳2家人

染疫國泰空姐母親每天早上維園跳廣場舞 疑遠距離傳染路過測量師

Omicron｜空姐母光顧天后陸田園餐廳共4人染疫 測量師15分鐘中招

Omicron｜梁子超︰戶外戴口罩傳染如中六合彩 憂隱性傳播鏈廣泛

維園跳舞群組｜初確診印傭伏服兩度到教會聚會進食 共130人同場

外傭染疫或現「維園跳舞群組」 梁卓偉：社區或現多達10條傳播鏈

Omicron望月樓｜增2食客中招共8人染疫 住又一村患者昨始送檢疫

Omicron｜林文健：病毒已進入社區 傳播力強 戶外可受感染

袁國勇：社區有更多源頭不明個案待公布 第五波疫情技術上已開始

Omicron維園跳舞群組│天后翠巒閣北角和富中心15座封區強檢

Omicron維園跳舞群組│天后翠巒閣59歲婦初確診 大廈封區強檢

封區檢測｜望月樓62歲女食客初確診 又一村樂景樓晚上列受限區域

Omicron｜海洋光譜號今早返抵全船強檢 船上乘客：暫時尚算平靜

海洋光譜號乘客等檢測 有人決定落船後集中朋友家暫住避傳播

維園跳舞群組｜郵輪海洋光譜號乘客毋須等檢測結果可離船恐成漏洞

疫情未遏政府禁晚市堂食 空姐引爆跳舞群組 圖文解構染疫傳播鏈

強制檢測｜維園、西九M+博物館等24處上榜 涉港島新界8條巴士線

▼倫敦大酒樓料晚市禁堂食兩周損少400萬元生意▼



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禁堂食｜1.7起食肆停6時後晚市堂食兩周 再閂主題公園酒吧卡拉OK

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