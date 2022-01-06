強制檢測│41處上榜涉Omicron　曾到維園、工展會和SOGO崇光要留意

本港昨日新增38宗新冠肺炎陽性個案。食物及衞生局今日（6日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應五宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告，包括維多利亞公園、工展會、銅鑼灣崇光百貨和港島智能身份證換領中心等，涉及的個案相信與昨晚天后翠巒閣、北角和富中心15座和又一村樂景樓封區的患者有關，均渉由國泰空姐引發的「維園跳舞群組」。



▼1月6日強制檢測公告詳情▼



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國泰空姐引發的維園跳舞群組疑爆第四代傳播，患者集中在北角和銅鑼灣居住，區內再有多處被列入強檢名單，包括銅鑼灣崇光百貨再次上榜。

天后翠巒閣個案涉及的59歲婦人平日早上會到維園晨運，又曾到工展會，兩處均上榜。名單上的北角海景大廈A座Bethel Fellowship Limited和銅鑼灣中心的南記粉麵，是居於東寧大廈初確診印傭曾到過的地方。

▼翠巒閣1月5日晚上7時半圍封強檢▼



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名單還包括深水埗區多個地方，如石硤尾街聖方濟各堂、石硤尾邨美禧樓稻香和南山邨南豐餐廳等，以及區內多條小巴路線，則可能與居於又一村樂景樓、曾到過又一城望月樓的染疫婦人的有關。

▼1月5日又一村樂景樓封區強檢▼



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另外，入境事務處表示因應一宗新型冠狀病毒病初步陽性檢測個案患者曾到訪港島智能身份證換領中心（換證中心），該換證中心將於今日暫停服務，並於明日（7日）恢復公共服務。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月6日)▼

