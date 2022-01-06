退休漢拒付地產代理7萬佣金　圖給經紀1萬元利是了事　判社服令

退休漢透過地產公司放售一個價值708萬元物業後，原需支付佣金7萬元，惟他疑不滿該公司的服務，不願支付佣金，並圖給1萬元「利市」予經紀了事，惟該經紀拒絕，退休漢並遭廉署拘捕。他早前承認向代理人提供利益，今(6日)在西九龍法院被判社會服務令120小時。



被告梁浩光，55歲，退休人士，承認1項向代理人提供利益罪，指他於2021年2月9日左右，無合法權限或合理辯解下，向地產代理提供1萬港元「利市」，作為對方停止催促他支付佣金予永誠置業的誘因或報酬。

求情指覺代表未達至其要求

辯方求情指，被告認為在該賣樓過程中，地產代理沒有達至其要求，惟當時他與母親趕着搬家。他對法律認識不多亦低估了後果，才會犯上本案。

官強調判監亦不為過

主任裁判官羅德泉接受感化官建議，判被告120小時社會服務令，並叮囑他要依從指示作義務工作，又指此類案件即使判監禁亦不為過。

案件編號：WKCC 3924/2021