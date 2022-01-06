Omicron｜中電明起安排員工在家工作　港燈未擬全面實行

變種病毒Omicron肆虐，特首林鄭月娥昨日（5日）呼籲私人公司在可行情況下讓職員在家工作。中電發言人今日（6日）指，中電由1月7日起實施特別工作安排，若工作性質容許，員工可在家工作。中電強調，期間會致力確保發電及供電服務維持正常。



▼1.5特首林鄭月娥公布收緊防疫措施▼



林鄭月娥昨日表示，由於大批公務員需要履行職責，在應對疫情下有更多工作，因此形容「在家工作並不實際」，但鼓勵私人企業作相關安排。《香港01》向多間公司查詢，當中中電回覆指，為減低新型冠狀病毒變種病毒株Omicron的傳播風險，中電會實施特別工作安排，由1月7 日開始，若工作性質容許，員工可在家工作。

而港燈則回覆指，已實施一系列的防護措施確保員工在所有工作場所的健康及安全，現階段未擬全面實行員工在家工作，若員工有需要，會按情況作個別安排。