6.16遊行後乘船　售貨員涉推插隊醉漢令其後腦著地亡　否認誤殺

服裝店售貨員於2019年6月16日港島遊行後，中環碼頭有近百人排隊準備乘船。期間一名醉酒六旬漢欲插隊並與他人口角，售貨員亦加入罵戰，醉漢曾踢售貨員一腳，售貨員涉嫌轉身推醉漢，醉漢倒地時後腦著地，送院救治2日後不治。售貨員否認誤殺，今（6日）在高等法院受審。在場排隊的一名證人稱，他看到售貨員牽涉其中，他並有拍下現場情況供警方調查，片中所見，售貨員曾稱：「佢攻擊我先既，我唔還手既話，佢再郁手咁點」。



被告梁清言，28歲。他被控於2019年6月18日，在港非法殺死周鎮和(63歲)。

被告曾轉身推了周一下

控方讀出開案陳詞，於2019年6月16日有市民遊行。遊行後，有市民到中環7號碼頭排隊，準備乘船到尖沙咀。被告當時和女友，以及一名友人亦在隊中。稍後，死者周鎮和手持一罐啤酒出現，並「打尖」。周和排隊的市民口角，被告則轉身，加入罵戰。兩人口角後，被告繼續排隊。惟周從後踢被告，被告遂轉身並推周一下，周之後跌倒。有人上前查看周的狀況，發現他仍有脈搏。

被告梁清言指死者周鎮和曾踢他一腳，他才轉身推周。(朱棨新攝)

周頭骨骨折及腦部受傷而死

根據控辯雙方同意案情，救護員到場時，嗅到周滿身酒氣，後腦流血，右眼瘀傷。周當時仍可回應警員的問題。

周其後被送院，並於17日接受手術。惟周的情況轉差，於18日早上不治。法醫指，周的死因為頭骨骨折和腦部受傷。

控方認為被告行為非自衛

被告於2019年6月26日被捕，在警誡下稱：「佢打尖，同幾個女人嘈，我睇唔過眼同佢嘈，佢踢咗我一腳，所以我就推佢」。

控方強調，被告的行為非自衛。他當時非真誠相信需要推周，以作自衛，其所用的武力亦超出合理所需。

證人曾仲康稱，目睹死者周鎮和遭被告梁清言推倒時，見其後腦先著地。(朱棨新攝)

證人見周跌倒時後腦先著地

任海關關員的證人曾仲康作供，指2019年6月16日晚上約9時45分，他和友人在7號碼頭排隊，準備乘船到尖沙咀，當時他前面有80至100人在排隊。期間，曾仲康聽到前方有男聲大叫：「咪X走。」隨即看到周跌倒，後腦先著地，之後未有郁動。

證人指被告看似憤怒想衝向周

當時周的前面有兩男一女，其中被告看似憤怒，想衝向周，但遭同行兩人攔阻。在場有聲稱是醫生的一對男女檢查周，並稱周仍有脈搏，之後有軍裝警員到場。

曾仲康入閘後，看到被告和女友人亦有入閘。由於他認為被告和事件有關，欲離開現場，遂用手機拍下兩段被告和女友人離開的影片，以助警方日後調查。庭上播放兩段影片，其中一段影片中，被告謂：「佢攻擊我先既，我唔還手既話，佢再郁手咁點。」

而曾仲康作供後，法官稱讚他盡公民責任，拍下影片。

案件編號：HCCC128/2020