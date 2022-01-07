新冠肺炎．最新｜空姐母親引爆跳舞群組　傳播鏈未阻斷

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港昨日（6日）新增33宗確診個案，其中28宗為輸入個案，5宗為於本地感染的輸入關連個案。其中國泰空姐母親的跳舞群組更不斷擴大，至今涉事群組有14人已確診或初步確診。



另外，由今日凌晨零時起政府收緊一系列防疫措施，包括禁止晚市堂食，以及酒吧、健身室及主題樂園等表列處所必須關閉。



▼1月6日早上維園做運動市民▼



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▼1月6日圍封北角城市花園3座▼



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▼1月6日圍封跑馬地鳳輝臺▼



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▼1月6日圍封大埔美新大廈▼



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新冠肺炎｜政府列24個高危地點涉多區食肆 包括洪為民派對餐廳

【01:45】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，其中國泰空姐和望月樓群組分別已出現第四和第三代傳播。當局今日（7日）再列出24個高危地點，包括港區人大代表洪為民舉行生日派對、位於灣仔港灣中心的餐廳，籲指定時間內曾到訪的市民盡快接受檢測。

新冠肺炎｜聖公會今日起暫停香港公開崇拜及團體活動 為期兩周

【00:56】香港聖公會宣布，為阻截第五波新冠肺炎疫情爆發，今日起暫停香港之公開崇拜及團體活動，為期兩周。

▼1月6日晚尖沙咀諾士佛台情況▼



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▼初步確診者曾到訪銅鑼灣東海薈拉斐特▼



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國泰空姐母親跳舞群組增至14人染疫 望月樓群組首現三代傳播

【00:02】組有關，另外一宗與望月樓群組有關。其中，曾與空姐母同一時段到訪銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳用膳的63歲男病人、曾與空姐母親於銅鑼灣社區中心跳舞的73歲女病人、空姐母親緊密接觸者的外傭（＃12805）今日亦確診，而新增的初步確診個案中，有一人為該名外傭的密切接觸者，亦有一人曾與空姐母親的密切接觸者用膳後染疫。換言之，現時該群組最少有14人染疫。

至於望月樓的個案就涉及一名49歲女病人，早前被界定為早前曾到訪望月樓的34歲地盤工（＃12654）的密切接觸者，未曾到過望月樓，是群組的第三代傳播。

發言人指，由於上述病人可能帶有傳染性和感染風險更高的Omicron變異病毒株，政府今晚將病人居住的5幢大廈，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角電氣道233號城市花園1期3座、跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔舊墟直街4-20號美新大廈和馬鞍山西沙路錦豐苑錦萱閣（F座），作出限制與檢測宣告。

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▼1月6日立法會進行消毒▼



▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

