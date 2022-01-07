最新｜洪為民生日宴逾百賓客送竹篙灣檢疫　包括蕭澤頤、白韞六等

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港昨日（6日）新增33宗確診個案，其中28宗為輸入個案，5宗為於本地感染的輸入關連個案。其中國泰空姐母親的跳舞群組更不斷擴大，至今涉事群組有14人已確診或初步確診。



另外，由今日凌晨零時起政府收緊一系列防疫措施，包括禁止晚市堂食，以及酒吧、健身室及主題樂園等表列處所必須關閉。



新冠疫苗｜九龍區增兩間接種中心 1.18起可網上預約

【15:20】政府早前宣布擴大疫苗氣泡，政府今日（7日）公布由1月21日起，將增加兩間社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，供市民接種復必泰疫苗。

【15:03】據悉，逾百名曾出席洪為民生日聚會的賓客，要送往竹篙灣檢疫中心隔離，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等。

港台楊子矜初確診 與夫朱偉星醫生到洪為民生日宴：9時27分離場

【14:36】Omicron疫情愈演愈烈，社區爆發多條傳播鏈，連公營機構香港電台亦有人染疫。港台普通話台一名女員工楊子矜今日（7日）初步確診，據悉，她昨日（6日）曾與3名同事一起用膳，港台廣播大樓須消毒，並隨即收緊訪客進入，下午的採訪活動亦已取消，傍晚6時40分後，整座大樓將要全面撤離。

黃大仙流動接種站15分鐘派完即日籌 市民斥政府谷針卻關接種中心

【14:07】變種病毒Omicron殺入社區，不少人趕打針，黃大仙今日（7日）起一連三日設新冠疫苗流動接種站，今早10時已有大批市民排隊見人龍， 即日約500個籌在15分鐘內派完，明日（8日）籌號亦於一小時後派光。



有苦等逾一小時取籌的市民批評，政府以「打針先可飲茶見孫仔」為由谷針，但同時間關閉附近的接種中心，導致居民、長者、有需要人士一窩蜂湧到流動站排隊，但現場提供的疫苗接種服務又不足，要求政府盡快重開中心，紓緩黃大仙區打針壓力。

1月7日 第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用



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【12:48】消息：今日新增7宗初步確診個案，包括一宗為國泰空姐染疫母親曾到訪用膳的銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳的食客，即連同昨日初確診的63歲男病人，最少兩名食客被傳染。另外，北角外傭教會群組亦多一名外傭初確診，即暫時共有3名外傭染疫。

確診測量師女兒、屯門梁李秀娛幼稚園學童同染疫 師生須強制檢疫

【12:48】新冠變種病毒Omicron在本港社區擴散，屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，周二（4日）因有學生家長初確診，須停課3天，校方今日（7日）公布，接獲衞生防護中心通知，有一名學生的新冠肺炎病毒測試由陰性變為陽性，故上午2A班師生須要檢疫，而復課日期則另行通知。

【12:33】港台普通話台員工楊子矜今日初確診，據悉，她昨日曾與三名同事食飯，丈夫為醫生朱偉星，港台廣播大廈需消毒，港台亦隨即收緊訪客進入，取消下午採訪活動，員工及訪客亦需於今日傍晚6時40分前撤離，大廈7時起會進行全面消毒，員工最快要24小時後才能再進入。她與丈夫曾出席港區人大代表洪為民舉行的生日派對。

洪為民生日宴｜區嘉宏︰向全港市民致歉 入住竹篙灣檢疫中心隔離

【12:27】Omicron變種病毒來勢洶洶，多名政府官員、議員仍出席港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會。特首林鄭月娥交代事件時，曾形容入境事務處處長區嘉宏「個案複雜」，唯一未能確認他離場時間。

區嘉宏今日（7日）發道歉聲明，指當晚向朋友道賀後即離開，並無就座用餐，為個人行為「衷心向全港市民致歉」並「深切反省」，他會配合衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

強制檢測｜洪為民派對餐廳、港大圖書館等49處上榜 涉3條巴士線

【12:07】變種病毒株Omicron殺入本港社區，政府今日（7日）就強制檢測公告刊憲，共49個指明地方被納入強制檢測公告。上榜地方有多間餐廳及街市，包括相信涉及洪為民舉行生日派對的餐廳的灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant；亦有數條巴士路線的乘客需要強檢。

▼強制檢測公告詳情▼



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高官派對｜梁子超轟政府內部缺危機感 社區火頭處處籲市民留在家

【09:27】新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）在港台節目《千禧年代》表示，多名高官出席港區全國人大代表洪為民的生日聚會，反映政府內部無危機感，而日前收緊的防疫措施作用有限，亦未能向社會傳遞危機感，「病毒唔係晚上6點後先活動，帶口罩都唔係刀槍不入。」他指，現時社區已「火頭處處」，政府最重要應「救火」，於未來兩周大眾應盡量留家。

▼1月6日早上維園做運動市民▼



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▼1月6日圍封北角城市花園3座▼



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▼1月6日圍封跑馬地鳳輝臺▼



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▼1月6日圍封大埔美新大廈▼



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新冠肺炎｜政府列24個高危地點涉多區食肆 包括洪為民派對餐廳

【01:45】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，其中國泰空姐和望月樓群組分別已出現第四和第三代傳播。當局今日（7日）再列出24個高危地點，包括港區人大代表洪為民舉行生日派對、位於灣仔港灣中心的餐廳，籲指定時間內曾到訪的市民盡快接受檢測。

新冠肺炎｜聖公會今日起暫停香港公開崇拜及團體活動 為期兩周

【00:56】香港聖公會宣布，為阻截第五波新冠肺炎疫情爆發，今日起暫停香港之公開崇拜及團體活動，為期兩周。

▼1月6日晚尖沙咀諾士佛台情況▼



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▼初步確診者曾到訪銅鑼灣東海薈拉斐特▼



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國泰空姐母親跳舞群組增至14人染疫 望月樓群組首現三代傳播

【00:02】組有關，另外一宗與望月樓群組有關。其中，曾與空姐母同一時段到訪銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳用膳的63歲男病人、曾與空姐母親於銅鑼灣社區中心跳舞的73歲女病人、空姐母親緊密接觸者的外傭（＃12805）今日亦確診，而新增的初步確診個案中，有一人為該名外傭的密切接觸者，亦有一人曾與空姐母親的密切接觸者用膳後染疫。換言之，現時該群組最少有14人染疫。

至於望月樓的個案就涉及一名49歲女病人，早前被界定為早前曾到訪望月樓的34歲地盤工（＃12654）的密切接觸者，未曾到過望月樓，是群組的第三代傳播。

發言人指，由於上述病人可能帶有傳染性和感染風險更高的Omicron變異病毒株，政府今晚將病人居住的5幢大廈，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角電氣道233號城市花園1期3座、跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔舊墟直街4-20號美新大廈和馬鞍山西沙路錦豐苑錦萱閣（F座），作出限制與檢測宣告。

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▼1月6日立法會進行消毒▼



▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

