Omicron．最新｜出席洪為民晚宴　白韞六聲明：向市民鄭重致歉

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港昨日（6日）新增33宗確診個案，其中28宗為輸入個案，5宗為於本地感染的輸入關連個案。其中國泰空姐母親的跳舞群組更不斷擴大，至今涉事群組有14人已確診或初步確診。



另外，由今日凌晨零時起政府收緊一系列防疫措施，包括禁止晚市堂食，以及酒吧、健身室及主題樂園等表列處所必須關閉。



【21:50】廉政專員白韞六本周一有出席洪為民生日晚宴，他在今晚發表聲明道歉：

「本人於一月三日晚上六時許曾短暫到訪灣仔一食肆，向友人祝賀後不久便離去，並無用餐。

本人明白作為廉政專員，在全港各界努力抗疫期間發生有關事件，深感抱歉。就本人的個人行為對防疫工作帶來額外負擔，我在此衷心向中央政府、行政長官、廉政公署同事和全港市民鄭重致歉。

本人將全面配合衞生防護中心的安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。」

邱達根在竹篙灣吃了第一頓晚餐「青瓜魚飯」，稱食物味道可以，（受訪者提供）

01直擊｜新科議員入住竹篙灣首晚 邱達根：批評合理、鑽研基本法

【21:38】洪為民生日宴會爆疫，逾百名出席的高官及立法會議員今日（7日）須赴竹篙灣檢疫中心隔離，包括立法會科技創新界議員邱達根。他接受《香港01》訪問，稱不後悔出席，「無人拎枝槍指住你個頭要你去」，但坦言「Omicron來勢洶洶，大家都要跟足指引」，並指大眾評價是公道及合理。



他約下午3時到達竹篙灣，第一頓晚餐是「青瓜魚飯」，並帶了書本解悶，包括《基本法》。

【21:00】政府再公布今晚第四個封區檢測行動，自晚上9時起限制在銅鑼灣信德街1-7號美蘭閣（不包括位於美蘭閣地下的店舖）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（8日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

政府早前在區內污水檢測中發現在上述大廈排放的污水對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。經過風險評估後，認為有需要就「受限區域」作出限制與檢測宣告，確認在內所有人士已接受強制檢測，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。

1月7日晚上9時，銅鑼灣信德街1-7號美蘭閣封區檢測。（政府新聞處圖片)

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【19:50】政府公布再於兩區封區檢測。一是初確診的港台普通話台女主持楊子矜的住所，為何文田何文田山道13號仁禮花園B座，今晚７時半起列為「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（8日）上午約7時半完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測。

當局同時將於7時半將跑馬地毓秀街1-9號毓成大廈（不包括位於毓成大廈地下的商舖）列為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（８日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚11時半前接受檢測。

封區檢測｜58歲女理貨員中招源頭不明 政府圍封灣仔利順大廈強檢

【19:05】變種病毒株Omicron來勢洶洶，更波及本港政界及官場。本港今(7日)新增33宗染疫個案，7宗屬輸入相關個案，當中更涉及1宗無源頭個案，患者是居於灣仔利順大廈的58歲女理貨員，潛伏期曾前往全港多區超市理貨，包括萬寧、百佳、U購及惠康等，她於1月3日曾於中午前往工展會45分鐘。本港另錄得約30多宗初步確診個案。



政府晚上7時圍封該患者的駱克道利順大厦居所，以進行強制檢測，受檢人士須留在其處所並接受檢測。政府目標是在明日（8日）上午約7時完成行動。

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洪為民生日宴｜教育局政助施俊輝有出席 暫在家工作等檢測陰性

【18:52】教育局局長政治助理施俊輝曾於1月3日下午約6時15分出席洪為民生日宴，短暫逗留約20分鐘後離開，期間沒有見到已公布的初步確診人士。他已於昨日（1月6日）傍晚完成自願檢測，今日發出的檢測結果呈陰性。他已暫時轉為在家工作，若衞生防護中心有進一步指示，將會積極作出配合，共同抗疫。

【16:51】一個無源頭個案 : 58歲女士住灣仔駱克道利順大廈，常出街去不同超市，例如萬寧、百佳、U購、惠康理貨，主要在貨架執貨，工作期間去過港九的（上述）超市工作，暫潛伏期未見可疑、高危或確診者去過地方，要繼續跟進。

【16:51】確診屯門測量師(個案12767)的4歲女兒今日初步確診，她就讀順德聯宜總會屯門梁李秀娛幼稚園K2A班，1月4日 最後上課，因父親初陽，她已停學等結果，同班學生上午9班、下午9班，不會混班，同班有35名小朋友及幾位老師要檢疫,，全校學生及老師共600人要強檢。

【16:40】個案12838，37歲女，同家人住天后廟道翠巒閣，一直無病徵1月5日送檢疫中心並檢測陽性，在榮源茶行（中環卑利街39號號地下）工作，覺得是由母親感染，高危時1月3日去過灣仔西班牙餐廳參與生日派對， 2130至2215逗留餐廳，共170人參與約有70人左右2130後去過要檢疫，但因剛收到另一宗初陽較早前到，所以檢疫人數可能增加。

新增初確診個案為53歲女士做傳媒工作，住何文田仁禮花園C座，曾在1月3日去過灣仔生日宴，6點幾至8點幾到，有食有飲有除口罩，8點幾離開一陣，9點幾又返去打招呼，9點30分前離開，因是初確診人士，曾經成段時間在該處聚會，其他在場人士或都需送檢疫，但由於初確診個案Ct值高達到35-36，需要排除有其他情況，需待個案確診才會行動，擴大至所有賓客都要檢疫，一旦整個活動參加者都列為緊密接觸，其家人亦要送檢4日。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，增33宗確診個案，27宗涉Omicron。

【16:30】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅呼籲，市民要盡力遵守社交距離措施，停止不必要聚會尤其跨家庭聚會,，因你不知親友會否帶病毒，希望市民減少去人多擠逼地方。至今出現最少3條兩代或以上的傳播鏈。

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港台主持楊子矜初確診 曾去洪為民派對 昨籲「party要憂著點」

【16:09】Omicron疫情殺入政圈，港台普通話台女主持楊子矜今日（7日）初步確診，周一晚上（3日）曾出席港區全國人大代表洪為民的生日宴。她昨日（6日）仍有主持港台節目《新紫荊廣場》，認為這14天內個人層面應特別留意，朋友之間應少聚會，「party大家要憂著點」，又透露已趕在禁令生效前修甲。

新冠疫苗｜九龍區增兩間接種中心 1.18起可網上預約

【15:20】政府早前宣布擴大疫苗氣泡，政府今日（7日）公布由1月21日起，將增加兩間社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，供市民接種復必泰疫苗。

【15:03】據悉，逾百名曾出席洪為民生日聚會的賓客，要送往竹篙灣檢疫中心隔離，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等。

港台楊子矜初確診 與夫朱偉星醫生到洪為民生日宴：9時27分離場

【14:36】Omicron疫情愈演愈烈，社區爆發多條傳播鏈，連公營機構香港電台亦有人染疫。港台普通話台一名女員工楊子矜今日（7日）初步確診，據悉，她昨日（6日）曾與3名同事一起用膳，港台廣播大樓須消毒，並隨即收緊訪客進入，下午的採訪活動亦已取消，傍晚6時40分後，整座大樓將要全面撤離。

黃大仙流動接種站15分鐘派完即日籌 市民斥政府谷針卻關接種中心

【14:07】變種病毒Omicron殺入社區，不少人趕打針，黃大仙今日（7日）起一連三日設新冠疫苗流動接種站，今早10時已有大批市民排隊見人龍， 即日約500個籌在15分鐘內派完，明日（8日）籌號亦於一小時後派光。



有苦等逾一小時取籌的市民批評，政府以「打針先可飲茶見孫仔」為由谷針，但同時間關閉附近的接種中心，導致居民、長者、有需要人士一窩蜂湧到流動站排隊，但現場提供的疫苗接種服務又不足，要求政府盡快重開中心，紓緩黃大仙區打針壓力。

1月7日 第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用



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【12:48】消息：今日新增7宗初步確診個案，包括一宗為國泰空姐染疫母親曾到訪用膳的銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳的食客，即連同昨日初確診的63歲男病人，最少兩名食客被傳染。另外，北角外傭教會群組亦多一名外傭初確診，即暫時共有3名外傭染疫。

確診測量師女兒、屯門梁李秀娛幼稚園學童同染疫 師生須強制檢疫

【12:48】新冠變種病毒Omicron在本港社區擴散，屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，周二（4日）因有學生家長初確診，須停課3天，校方今日（7日）公布，接獲衞生防護中心通知，有一名學生的新冠肺炎病毒測試由陰性變為陽性，故上午2A班師生須要檢疫，而復課日期則另行通知。

【12:33】港台普通話台員工今日初確診，據悉，她昨日曾與三名同事食飯，丈夫為醫生朱偉星，港台廣播大廈需消毒，港台亦隨即收緊訪客進入，取消下午採訪活動，員工及訪客亦需於今日傍晚6時40分前撤離，大廈7時起會進行全面消毒，員工最快要24小時後才能再進入。她與丈夫曾出席港區人大代表洪為民舉行的生日派對。

洪為民生日宴｜區嘉宏︰向全港市民致歉 入住竹篙灣檢疫中心隔離

【12:27】Omicron變種病毒來勢洶洶，多名政府官員、議員仍出席港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會。特首林鄭月娥交代事件時，曾形容入境事務處處長區嘉宏「個案複雜」，唯一未能確認他離場時間。

區嘉宏今日（7日）發道歉聲明，指當晚向朋友道賀後即離開，並無就座用餐，為個人行為「衷心向全港市民致歉」並「深切反省」，他會配合衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

強制檢測｜洪為民派對餐廳、港大圖書館等49處上榜 涉3條巴士線

【12:07】變種病毒株Omicron殺入本港社區，政府今日（7日）就強制檢測公告刊憲，共49個指明地方被納入強制檢測公告。上榜地方有多間餐廳及街市，包括相信涉及洪為民舉行生日派對的餐廳的灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant；亦有數條巴士路線的乘客需要強檢。

▼強制檢測公告詳情▼



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高官派對｜梁子超轟政府內部缺危機感 社區火頭處處籲市民留在家

【09:27】新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）在港台節目《千禧年代》表示，多名高官出席港區全國人大代表洪為民的生日聚會，反映政府內部無危機感，而日前收緊的防疫措施作用有限，亦未能向社會傳遞危機感，「病毒唔係晚上6點後先活動，帶口罩都唔係刀槍不入。」他指，現時社區已「火頭處處」，政府最重要應「救火」，於未來兩周大眾應盡量留家。

▼1月6日早上維園做運動市民▼



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▼1月6日圍封北角城市花園3座▼



+ 3

▼1月6日圍封跑馬地鳳輝臺▼



+ 2

▼1月6日圍封大埔美新大廈▼



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新冠肺炎｜政府列24個高危地點涉多區食肆 包括洪為民派對餐廳

【01:45】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，其中國泰空姐和望月樓群組分別已出現第四和第三代傳播。當局今日（7日）再列出24個高危地點，包括港區人大代表洪為民舉行生日派對、位於灣仔港灣中心的餐廳，籲指定時間內曾到訪的市民盡快接受檢測。

新冠肺炎｜聖公會今日起暫停香港公開崇拜及團體活動 為期兩周

【00:56】香港聖公會宣布，為阻截第五波新冠肺炎疫情爆發，今日起暫停香港之公開崇拜及團體活動，為期兩周。

▼1月6日晚尖沙咀諾士佛台情況▼



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▼初步確診者曾到訪銅鑼灣東海薈拉斐特▼



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國泰空姐母親跳舞群組增至14人染疫 望月樓群組首現三代傳播

【00:02】組有關，另外一宗與望月樓群組有關。其中，曾與空姐母同一時段到訪銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳用膳的63歲男病人、曾與空姐母親於銅鑼灣社區中心跳舞的73歲女病人、空姐母親緊密接觸者的外傭（＃12805）今日亦確診，而新增的初步確診個案中，有一人為該名外傭的密切接觸者，亦有一人曾與空姐母親的密切接觸者用膳後染疫。換言之，現時該群組最少有14人染疫。

至於望月樓的個案就涉及一名49歲女病人，早前被界定為早前曾到訪望月樓的34歲地盤工（＃12654）的密切接觸者，未曾到過望月樓，是群組的第三代傳播。

發言人指，由於上述病人可能帶有傳染性和感染風險更高的Omicron變異病毒株，政府今晚將病人居住的5幢大廈，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角電氣道233號城市花園1期3座、跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔舊墟直街4-20號美新大廈和馬鞍山西沙路錦豐苑錦萱閣（F座），作出限制與檢測宣告。

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▼1月6日立法會進行消毒▼



▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

