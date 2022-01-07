空姐母親跳舞群組增至14人染疫　望月樓群組再添一人初步確診

衞生署衞生防護中心今日公布5宗初步確診個案，其中有4宗與空姐母親引發的跳舞群組有關，另外一宗與望月樓群組有關。其中，曾與空姐母同一時段到訪銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳用膳的63歲男病人、曾與空姐母親於銅鑼灣社區中心跳舞的73歲女病人、空姐母親緊密接觸者的外傭（＃12805）今日亦確診，而新增的初步確診個案中，有一人為該名外傭的密切接觸者，亦有一人曾與空姐母親的密切接觸者用膳後染疫。換言之，現時該群組最少有14人染疫。

至於望月樓的個案就涉及一名49歲女病人，早前被界定為早前曾到訪望月樓的34歲地盤工（＃12654）的密切接觸者，未曾到過望月樓，是群組的第三代傳播。

發言人指，由於上述病人可能帶有傳染性和感染風險更高的Omicron變異病毒株，政府今晚將病人居住的5幢大廈，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角電氣道233號城市花園1期3座、跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔舊墟直街4-20號美新大廈和馬鞍山西沙路錦豐苑錦萱閣（F座），作出限制與檢測宣告。



1月6日圍封北角城市花園3座情況：



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衞生署衞生防護中心今日（6日）表示，正跟進五宗新型冠狀病毒初步陽性檢測個案。其中有4宗與空姐母親群組有關，另外一宗與望月樓群組有關。

皇室堡東海薈．拉斐特疑傳播高危 職員送檢疫中心

空姐母親群組的第一宗個案，涉及一名63歲男病人，居於鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座），近期沒有外遊。他於2021年12月30日早上曾到銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓東海薈．拉斐特餐廳用膳，同一時段內，空姐母親（＃12754）亦曾於該餐廳用膳。男患者於1月3日出現喉嚨痛及咳嗽，1月4日向私家醫生求診，1月5日的檢測結果呈初步陽性。他曾於7月19日及8月9日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

中心呼籲，曾於2021年12月30日上午8時至10時到東海薈．拉斐特用餐的人士，盡快致電中心熱線，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。中心亦已界定該餐廳的職員為密切接觸者，並會安排他們到檢疫中心進行檢疫。

1月6日圍封跑馬地鳳輝臺情況：



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73歲女病人曾與空姐母 在銅鑼灣社區中心跳舞

至於第二宗個案涉及一名73歲女病人，居於北角電氣道233號城市花園1期3座，近期沒有外遊。她曾與個案空姐母親（＃12754）於12月31日期間，於銅鑼灣社區中心跳舞。由於她被界定為個案12754的密切接觸者，1月4日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，她1月6日出現頭痛，同日的檢測結果呈初步陽性。她曾於5月21日及8月18日在香港接種兩劑科興疫苗。

資料截至１月６日晚上８時

曾與空姐母親的女舞友用膳

第三宗個案涉及一名67歲女病人，居於跑馬地鳳輝臺18-19號。她是一名家庭主婦，近期沒有外遊。她曾於1月1日與約15名友人在銅鑼灣告士打道311號皇室堡6樓富軒聚餐，當中包括每日會與空姐母親到維園跳舞的48歲女舞友（＃12806）。她沒有病徵，曾於1月5日早上到鄧肇堅醫院進行檢測，其後她的檢測結果呈初步陽性，並於1月6日送院。她曾在香港接種兩劑科興疫苗。

空姐母友人外傭染疫 再傳染至另一外傭

最後一宗群組個案涉及一名51歲女病人，居於大埔舊墟直街4-20號美新大廈，是一名外籍家庭傭工，近期沒有外遊。她與確診個案＃12805（其僱主為個案12754的密切接觸者）於1月2日一同到訪北角屈臣道2號海景大廈A座14樓1409-1411室Bethel Fellowship Limited。

她被界定為個案＃12805的密切接觸者，1月5日到社區檢測中心進行檢測，同日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後她的檢測結果呈初步陽性。她曾於2021年8月3日及8月24日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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望月樓群組增一人初步確診 成第三代傳播

至於望月樓的個案就新増涉及一名49歲女病人，居於馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦萱閣（F座）。她未有到訪望月樓，但因被界定為早前曾到訪望月樓的34歲地盤工（＃12654）的密切接觸者，1月1日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，1月6日的檢測結果呈初步陽性。她沒有病徵，沒有接種新冠疫苗。

1月6日圍封跑馬地鳳輝臺情況：



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發言人指，由於上述病人可能帶有傳染性和感染風險更高的Omicron變異病毒株，政府今晚將病人居住的大廈，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角電氣道233號城市花園1期3座、跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔舊墟直街4-20號美新大廈和馬鞍山西沙路錦豐苑錦萱閣（F座），作出限制與檢測宣告，並會增加於同一大廈居住或工作人士的強制檢測次數。同時，他們於潛伏期工作和到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼

