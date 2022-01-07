醫學會促重開疫苗接種中心　蔡堅批洪為民生日宴：不準百姓點燈

港醫學會今日（7日）指出，政府早前宣布要擴大「疫苗氣泡」，包括食肆堂食要先打針，導致近日多間社區疫苗接種中心爆滿，市民更需大排長龍。醫學會促請政府重開早前關閉的疫苗接種中心，並指尤其復必泰接種中心不足，提倡考慮安排私家醫院提供接種服務。

對於多名高官及立法會議員於1月3日仍出席港區人大代表洪為民舉行的生日宴，醫學會會長蔡堅形容是「不準百姓點燈」，並指醫學會原定2月舉行的周年宴會亦因近期疫情取消，「（醫學會）宴會講明唔準唱歌，（洪為民）生日會對醫療事情完全唔清楚，亦無人解釋、勸告，先有今次事件」。



香港醫學會今日開記者會，作出對本港疫情多項建議。（黃金棋攝）

醫學會今日開記者會，作出對本港疫情多項建議。蔡堅認為，現時沒有機制讓病人接種疫苗前先做身體檢查，「難啲說服令市民打針」，他建議可在普通科門診中設檢查中心，讓市民接種前先檢查三高等，如有需要免費作心電圖檢查，相信可釋除市民疑慮。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指，當局公布「疫苗氣泡」後，「低估一日三餐要喺出面食嘅人數」，令接種中心大排長龍。他認為現時是合適時間，重開早前取消的接種中心。他又認為，過去10日疫情急劇轉變，而現時本港接種比率未理想，小學生及幼稚園學生亦未開展接種，80歲上只得約20%；相反外國接種比率較高，因此指感染Omicron後病情較輕微的說法未必能在本港應用。

(《香港01》製圖)

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠則指，南非及英國情況顯示，愈來愈多年幼小童感染Omicron後須入院，不過目前本港只得科興申請可為5至11歲小童接種，復必泰未見有關申請。他建議政府盡快要求藥廠申請調低復必泰疫苗的可接種年齡，讓兒童及家長有更多選擇。政府亦需積極爭取家長同意，並理順在學校進行大規模疫苗接種計劃的物流安排。

他又指，英國研究顯示接種三劑疫苗人士，住院風險可減低 81%。不過目前本港預訂疫苗劑數，或不足讓700萬人接種三劑疫苗，故要求政府確保本港有足夠的疫苗供應，而長者亦應盡快接種第三劑疫苗。

對於是否需要停課或安排在家工作，蔡堅認為現時不用安排在家工作。曾祈殷則認為，政府公布禁堂食等措施做法果斷，直言「要打贏呢場仗，策略或者要同以往抗疫手段唔同 」，認為須採取嚴謹啲態度，建議減慢社會活動，包括上班、上學，並借機會進行篩檢，「短時間可能痛一痛，但中、長線相對上可過正常生活」。他又強調，「只要在未來三星期撲熄火，相信可以過相對正常嘅農曆新年」。

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