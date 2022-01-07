洪為民生日宴│白韞六發聲明：短暫逗留並無用餐　對事件深感抱歉

變種病毒株Omicron來勢洶洶，更波及本港政界及官場。本周一（3日）晚上曾出席港區全國人大代表洪為民的生日宴中有來賓確診，同場人士被送到竹篙灣檢疫中心隔離。有份出席的廉政專員白韞六今晚（7日）發表聲明表示，在周一晚上6時許曾短暫到訪灣仔一食肆（即洪為民生日宴會場），向友人祝賀後不久便離去，並無用餐，並因有關事件，深感抱歉。



廉政專員白韞六發聲明表示，在周一晚上6時許到洪為民生日宴會場後，祝賀後不久便離去。（資料圖片）

變種病毒株Omicron來勢洶洶，更波及本港政界及官場，港台普通話台女主持楊子矜今日（7日）初步確診，周一晚上（3日）曾出席港區全國人大代表洪為民的生日宴後發現感染病毒，為第二個於同一場所內發現的感染者，現時逾百名曾出席洪為民生日聚會的賓客，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等，當中70名在當晚9時半後在場人士，均列密切接觸者而被送入竹篙灣檢疫。

廉政專員白韞六發表聲明，指他在周一（3日）晚上6時許曾短暫到訪生日宴會場，向友人祝賀後不久便離去，並無用餐。他表示，明白作為廉政專員，在全港各界努力抗疫期間發生有關事件，深感抱歉。他就個人行為對防疫工作帶來額外負擔，衷心向中央政府、行政長官、廉政公署同事和全港市民鄭重致歉，並會全面配合衞生防護中心的安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

另外，廉署表示，廉政專員在竹篙灣檢疫中心接受隔離期間，會按既定程序作出適當的署任安排。廉署已遵照衞生防護中心指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒，並要求與廉政專員在工作上有密切接觸的廉署人員及職員接受病毒檢測。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

許正宇陳浩濂向社會致歉：加緊警惕

財經事務及庫務局局長許正宇今晚表示，他和副局長陳浩濂於當當晚短暫逗留生日聚會。鑑於有出席者病毒陽性或初步陽性檢測個案，他們會按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

二千重申，香港現時疫情嚴峻，他及陳浩濂就事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會致歉，並會以後視防疫為重中之中，加緊警惕。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

